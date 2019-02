Dům pro čtyřčlennou rodinu u řeky Lučiny je vzdušný a příjemně lidský

Místo pro stavbu domu se nachází v minimálně zastavěném území na pomezí města Havířov a venkova. Pozemek je v blízkém kontaktu s chráněným územím meandrů řeky Lučiny a rostlého lužního lesa v okolí této řeky.

Díky rozvolněné zástavbě a mírně svažitému pozemku místo poskytuje velmi atraktivní výhledy na jemně tvarované údolí řeky Lučiny a hranici města Havířova.

Pozemek a jeho okolí působí velmi harmonicky, cílem návrhu rodinného domu bylo co nejvíce zapadnout do okolí. Architekti Marek Obtulovič, Mai Lan Chi Obtulovičová a Michal Souček nechtěli do lokality vnášet cizorodé tvarosloví a materiály.

Navrhli dům pro čtyřčlennou rodinu, který má tradiční podobu se sedlovou střechou, jež navazuje na venkovské chalupy a stodoly rozeseté volně v krajině. Při bližším kontaktu a zejména v interiéru dům působí moderně.

Na pozemku zanedlouho vyrostou dvě samostatné stavby: rodinný dům a v blízkosti vjezdu na pozemek garáž. V současnosti se staví základy.

Vstup do domu je z jihovýchodu, kde se nachází pohledově výrazná štítová perforovaná stěna střechy. Nástup do domu je podpořen stromořadím a cihelnou stěnou vybíhající z interiéru do venkovního prostoru.

Princip vybíhajících stěn z interiéru do exteriéru je aplikován na více místech pro zdůraznění pohledových a funkčních částí domu a zahrady. Tyto výrazné stěnové prvky mimo jiné zajistí intimitu vnitřních obytných místností.

Interiér je otevřený do krovu, patro je usazeno na vybíhajících cihelných stěnách. Díky tomuto vizuálnímu a strukturálnímu efektu dům působí vzdušně a odlehčeně. Dojem vzdušnosti pak umocňuje otevření hlavního obytného prostoru v centru domu do střechy. Obydlí si však stále zachovává lidské měřítko a proporce.

Stavba garáže je navržena tak, aby minimálně rušila místo a rodinný dům. Je proto částečně zahloubena do terénu a střecha je pokryta intenzivní zelení. Cihelné režné stěny garáže volně vybíhají do prostoru zahrady a komunikují tak s hmotou a koncepcí domu.