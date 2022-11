Smíchali mexické a indické prvky i lásku a vznikla designová restaurace

OWIU, zkratka pro The Only Way Is Up, je architektonická a designová firma poskytující kompletní služby v srdci Los Angeles. Kancelář a showroom firmy se nacházejí v rozvíjející se Art’s District, místě, které se stalo Silicon Valley pro mladé kreativce. Mezi jejich odborné znalosti patří architektonický design, stavebnictví, urbanismus, produktový design a architektonické vizualizační služby.

OWIU přistupuje ke každému projektu se silným důrazem na estetiku a preciznost formy, spolu se silným vyprávěním a přesvědčením. OWIU je duchovním dítětem Joela Wonga a Amandy Gunawan, dvou designérů s bohatými architektonickými znalostmi.