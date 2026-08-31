Jak byste dnes popsal, co Remy Design klientům nabízí?
Navrhujeme a realizujeme interiéry na míru – od soukromého bydlení až po vybavení prodejních prostor. Pracujeme na bytech, rodinných domech i rekreačních objektech, stejně jako na hotelech, kancelářích nebo retailových prostorech. V poslední době zaznamenáváme významný trend v nájemním bydlení. Klientům jsme schopni dodat komplexní řešení od návrhu přes stavební úpravy až po finální dekoraci hotového interiéru.
V čem je vaše práce jiná než u běžných dodavatelů?
Naší velkou výhodou je technologie a s tím spojená kvalita a kapacita výroby. Dokážeme zpracovat různorodé materiály od dřeva, kovu, plastu až po kámen, což nám umožňuje mít pod kontrolou celý výrobní proces. Disponujeme vlastní lakovnou, lisem i 3D tiskárnami, čímž máme z pohledu materiálů pokrytou většinu potřeb trhu. Dodržovat vysoký standard kvality a nasmlouvané termíny nám umožňují nejen interní procesy a software pro správu zakázek a plánování výroby, ale také tým zkušených lidí, který táhne za jeden provaz.
Jak se dnes mění požadavky klientů?
Klienti jsou náročnější a přesněji vědí, co chtějí. Hledají originalitu, kvalitu a dlouhodobou hodnotu. Zároveň očekávají bezstarostný průběh zakázky – tedy partnera, který zvládne celý projekt od návrhu po realizaci, bez nutnosti koordinace více dodavatelů.
Jak probíhá spolupráce od prvního návrhu po realizaci?
Začínáme zjištěním potřeb zákazníka, kde dnes řešíme počet uživatelů, jejich věk, preference, specifické požadavky na funkčnost. Následně vzniká návrh a vizualizace, které klientovi umožní představit si finální podobu prostoru. Následuje vzorování, výběr materiálů, technická příprava, schválení výrobních výkresů a následná výroba a samotná realizace.
Je rozdíl mezi realizací bytu a třeba hotelu nebo retailu?
Ano, každý typ projektu má svá specifika. U bydlení je klíčový důraz na individuální potřeby a komfort – a my jako specialisté více ovlivníme design a zvolené materiály. U hotelů nebo komerčních či specificky retailových prostor řešíme, často s architekty, odolnost materiálů a povrchových úprav, provozní zatížení a specifická technická řešení.
Na jaké projekty z poslední doby jste nejvíc hrdí?
Máme za sebou řadu realizací napříč segmenty. Výrobu dělíme na dvě části – sériovou a zakázkovou. Významným projektem posledních dvou let ze sériové výroby je pro nás remodeling a stavba nových specializovaných prodejen sítě Traficon, kde řešíme vše takzvaně na klíč – demontáž starého nábytku, stavební úpravy a instalaci nového vybavení včetně zapojení digitálních prvků. V zakázkové části jsme dokončili interiér hotelu, několik domovů pro seniory, projekt nájemního bydlení a k tomu rádi doplňujeme soukromé projekty, kde jsme v úzkém kontaktu s finálním uživatelem našich produktů. Každý projekt je pro nás příležitostí posunout kvalitu o krok dál a vážíme si jakékoli zpětné vazby, která nám v tomto směru pomůže.
Jste členem české investiční skupiny DT holding. Co to pro byznys Remy Design znamená v praxi? Kam vás to posunulo?
Přináší nám to silné zázemí a možnost dalšího růstu. Díky stabilitě skupiny můžeme investovat do výroby, technologií i lidí. Holding nám poskytuje servis v oblastech, jako je marketing, IT či finance, kde můžeme čerpat ze zkušeností kolegů, které bychom jako Remy složitě sháněli a angažovali. Zároveň se nám tím otevírají nové příležitosti ke spolupráci napříč firmami ve skupině a k realizaci větších a komplexnějších projektů. Společně s ostatními firmami ve skupině hledáme synergie, jak retailovému zákazníkovi nabídnout komplexní balíček produktů a služeb.
Kam chcete firmu posunout dál?
Chceme dál rozvíjet své know-how, investovat do moderních technologií, stupně automatizace a více se věnovat udržitelnosti. Naším cílem je upevňovat pozici spolehlivého partnera pro interiéry na míru a zvládat i stále náročnější projekty při zachování vysoké kvality a osobního přístupu a s co nejmenší zátěží pro okolí a životní prostředí. Pro další růst promýšlíme i výraznější rozvoj obchodu na zahraničních trzích, kam již dnes pravidelně dodáváme.