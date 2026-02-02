Rodina zachránila kouzelný dům na náměstí. A oživila tak městečko na Vysočině

Lenka Weberová
Rekonstrukce zchátralého měšťanského stavení na náměstí v Kamenici nad Lipou vytvořila vícevrstvý dům pro bydlení, práci i komunitu, který pomáhá oživit malé městečko na Vysočině. Za projektem stojí architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek architekti. Na návrhu interiérů spolupracoval Matěj Bělohlávek.
Za projektem stojí architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek architekti. Interiéry navrhl architekt Matěj Bělohlávek. | foto: Vladimír Běhoun

36 fotografií

Dům na Husově náměstí je tradiční typologií maloměstského řadového stavení s průjezdem do vlastního hospodářského dvora. Rozmanité zadání si vyžádalo využít dispoziční možnosti původního domu na maximum.

Totální přestavba je společným projektem rodiny Zahradníkových – mužská část organizuje realizaci v rámci vlastní stavební firmy, zatímco dámy jsou duší provozu – kavárny a jógového studia.

Právě historická stavba do náměstí slouží jako kavárna. Obnažené zdivo i povalový strop uvnitř přiznávají jizvy po minulých funkcích i úpravách. Do odhalené vnitřní struktury je vložený přesný nerezový objem kavárenského pultu i dalšího nezbytného zázemí jako jsou toalety.

Hosté sedí na dlouhé jasanové lavici a modrých židlích. Vzniká tak pestrá povrchová koláž složená z autentických a přirozených materiálů – ať už původních nebo zcela nových. Kavárenské bistro se rozšiřuje průjezdem až na dvůr, kde hostům slouží dlouhá betonová lavice.

Za projektem stojí architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek architekti. Interiéry navrhl architekt Matěj Bělohlávek.
36 fotografií

Zcela nová je přístavba ve dvoře vložená do stopy původních hospodářských stájí. Její architektura nezastírá soudobost, ale reaguje na principy původních domů.

Parter je vyzděný ze starých cihel z bouračky, vysazená pavlač je nesena na dřevěných trámech a doplněna o křehké ocelové schodiště a zábradlí. Za prosklenou stěnou přístavby je v přízemí studio, sloužící pro jógu, přednášky nebo semináře.

Zinkované schodiště vystupuje ze dvora na pavlač, která spojuje původní historický dům se současnou přístavbou. Podkroví historického domu je vytvořeno zcela nové. Střecha do náměstí si zachovává svou původní figuru – výšku hřebene i sklon.

Do dvora je ovšem vložen velkorysý vikýř, který umožňuje uvnitř rozvinout dispozici bytu 3+kk. Pro jednoho ze synů tak vzniká „byt nad kavárnou“. Z pavlače jsou ještě přístupné dvě další nájemní jednotky. Tou první je místnost terapeutovny se zázemí, druhou jednopokojový byt s malou střešní terasou na zelené střeše.

Rodinné úsilí dalo vzniknout navzdory velmi komplikované rekonstrukci živému městskému domu, který pomáhá oživit malé městečko na Vysočině.

Technické parametry:

  • Rok dokončení 2025
  • Zastavěná plocha 200 m²
  • Hrubá podlahová plocha 367 m²
  • Užitná plocha 262 m² celkem
  • 128 m² kavárna a studio
  • 68 m² byt 3+kk
2. února 2026

Za projektem stojí architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek architekti.

