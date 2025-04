Dům s výhledem do údolí Sázavy má vytápění za babku. Díky chytré kombinaci

Cesta z města do náruče krásné přírody na spodním toku Sázavy. I tak by se dal krátce shrnout příběh Pavla a jeho manželky, kteří teď každé ráno snídají s výhledem do malebného údolí. V bezpečí...