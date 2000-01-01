náhledy
Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí, které odolává náročnému podnebí.
Nejprve malé historické okénko. Karel Eduard z rodu Stuartovců, poté, co se vylodil nedaleko vesničky Glenfinnan na Skotské vysočině a zahájil takzvané Jakobitské povstání, se teoreticky mohl stát králem Velké Británie. Skoti ho zprvu podporovali.
Jenže po vítězstvích přišly neshody a velké prohry. Jakobitské povstání, slavně zahájené 19. srpna 1745, skončilo v dubnu o rok později. Neslavně. Především tedy pro Skoty, protože poražený Karel Eduard dožívá v relativním pohodlí v italském exilu.
Proč to zmiňujeme? Protože rezidenční objekt Taigh Bainne z ostrůvku Eriskay se nachází přesně naproti místu, kde se v roce 1745 princ z rodu Sturartovců vylodil. Pozice s výhledem na Princovu pláž, tragicky památné místo skotských dějin, činila celý projekt privilegovaným.
Dům, který vznikl podle návrhu architektů ze studia BARD, je starý pět let. Tento údaj ale vlastně přesný není. Objekt totiž vyrůstá z kamenných zdí původní stavby, která tu stála již v době, kdy se na obzoru objevily plachty lodi s princem Karlem Eduardem.
Ve skotské gaelštině Taigh Bainne znamená mlékárna. A přesně jí před 275 lety tento objekt původně byl. Mohutné zdi z nasucho skládaných kamenů, zdvihající se ze skaliska obklopeného svěže zelenými pastvinami, byly kdysi zázemím farmy na pobřeží.
Pohnutá historie místa a předlouhá minulost vepsaná do kamene. A k tomu ještě syrová krása přírody na pobřeží Skotska. To vše tu bylo přítomné dávno před tím, než se o lokalitu začal zajímat klient a architekti.
Architekti dostali za úkol zrealizovat na přání klienta moderní a sezonní bydlení v místě, kolem kterého procházela historie, a kde se minulost připomínala zdmi mnohasetletého stavení.
Bourat tu něco, měnit kompozici, zasahovat do dějinného kontextu? To vůbec nepřipadalo v úvahu. Místo toho se měl dům Taigh Bainne přidržet obvodu původních kamenných zdí a maximálně respektovat své okolí.
Nová rekreační stavba se integrovala do starého půdorysu a díky tomu uchovala hodnotu místa i původní stavby.
I když dům nabízí třicet metrů čtverečních užitné plochy, cesta jeho interiérem se docela klikatí.
Primárním stavebním materiálem je vysoce izolovaná dřevěná konstrukce, která je vložena do kamene ze zříceniny. Střecha je částečně překryta drnem. Ten pomáhá malý objekt chránit před zdejším drsným přímořským podnebím.
Klient si přál stavbu, která využije původní kamennou ruinu a uvnitř domu bude prostor pro stolování, odpočinek a zázemí pro koupání v moři. K tomu všemu požadoval krásné výhledy do krajiny.
Rekreační obydlí Taigh Bainne nikterak výrazně do okolní krajiny nevstupuje, je téměř neznatelné.
Žebříkový policový systém šetří místem, kterého uvnitř není nazbyt. Vše je zařízeno prostě, s minimálními nároky na údržbu a provoz. Pomáhá to objektu odolat korozivnímu působení nedalekého moře.
Střechu kryje přebroušená břidlice, která byla zachráněna při demolici školní budovy v Glenfinnanu, dřevo na krovy je rovněž znovu použité, restaurované.
Když padne noc, rozzáří se zabydlený interiér směrem k moři jako lucerna majáku.
