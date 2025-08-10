|
Fantastická záchrana. Hromadu kamení proměnili v parádní víkendové bydlení
Z vlhkého karavanu je domeček snů. Mladá žena ho zrenovovala za pár kaček
Britka Hayley Ruberyová koupila na online tržišti Marketplace starý a vlhký karavan Van Royce z roku 1989 za 500 liber, což byla třetina původní ceny a během tří měsíců ho kompletně zrekonstruovala....
Zpěvák Jan Bendig našel s partnerem Lukášem vysněný domov. Podívejte se
Nespočet míst k bydlení za sebou má zpěvák Jan Bendig, kterému nikdo neřekne jinak než Honza. Jak se zdá, se svým partnerem Lukášem konečně našli vytoužený přístav klidu a pohody. Jak to u nich...
Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově
Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...
Penthouse v Karlíně je splněným snem mladého páru. Má hned tři podlaží
Unikátní třípodlažní penthouse v pražském Karlíně zaujme velkorysým prostorem, jedinečnými výhledy na město i jednoduchým řešením interiéru, kterému ponechává dostatek charakteristické vzdušnosti a...
Češi si na Srí Lance postavili penzion. Tragédie vše zničila, oni bojovali dál
Ostrovní země Srí Lanka byla pro Marcelu Adamusovou a její rodinu láskou na první pohled. Rozhodli se zde koupit pozemek a vystavět na něm resort. Jeho výstavbu provázely od začátku problémy, z nichž...
Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí,...
Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu
Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...
Novému sousedovi vadí náš starý ořešák. Listí mu padá do bazénu a hyzdí trávník
Sousedovi z novostavby vadí strom, který už dlouhá léta roste. Vadí mu, že listí z ořešáku padá do jeho nového bazénu a také mu leží na vypiplaném anglickém trávníku a on musí listí neustále hrabat,...
Luxusní vila v Marbelle má pět ložnic i vše, co si lze jen přát
Vila Bonaldo, zasazená do kopců s výhledem na pobřeží španělské Marbelly, představuje exkluzivní rezidenci, která vyjadřuje filozofii značky prostřednictvím vytříbeného a moderního interiérového...
Česko dohání zpoždění za světem, přichází doba dřevěná. Vznikne největší bytový dům
V Česku se začne stavět dosud největší bytový dům ze dřeva. V budoucnu by měly přibýt další, pravidla pro stavění dřevostaveb se totiž uvolňují. I tak je Česko se dřevem stále opatrné....
Velká chalupa v České Kanadě má klasické přízemí, ale moderní patro
Chalupa v České Kanadě je novostavba, ale ctí charakter okolních budov postavených mnohem dříve. I interiér je „chalupářský“, ovšem s dostatečným nadhledem a vkusem. Jeho autorka, Jana Pařízková,...
Rekonstrukce bytu za 16 milionů liber. Museli pracovat rychle a zběsile
Developer nemovitostí Guy Phoenix z Nottinghamu je jedním z nejvyhledávanějších specialistů na zakázkové domy ve Velké Británii. Jeho sen byl však jinde: chtěl stavět v Monaku, přesněji rekonstruovat...
I přes několikaleté zpoždění se to blíží. Muzeum George Lucase je skoro hotové
Lucas Museum of Narrative Art, tak zní oficiální název chystaného muzea v Los Angeles, které staví světoznámý režisér George Lucas.
