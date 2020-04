Chtěli pohodlný dům, ale zároveň i galerii umění. Získali oboje

Dvoupodlažní rodinný dům má více než dostatečnou plochu, a to 400 m2. Přízemí nabízí vstup přes rozlehlou vstupní halu, z níž se dostanete do prostorného obývacího pokoje, kuchyně a jídelny. Do kuchyně lze projít také přímo z garáže přes spíž, kde můžete hned uložit nákup. V přízemí jsou i dvě pracovny a pokoj pro hosty.

V patře vznikla soukromá část s ložnicemi a koupelnami, vlastně tři apartmány. Hlavní ložnice s přístupem na terasu disponuje přilehlou koupelnou, samostatným záchodem a prostornou šatnou, děti pak mají každé svůj vlastní „apartmán“, tedy ložnici, šatnu, koupelnu a WC.