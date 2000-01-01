náhledy
Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý ostrůvek se žulou a autorský nábytek.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Rekonstrukci bytu o ploše 115 m² v pražském domě z konce 30. let navrhl architekt Prokop Hartl ze Studia Prokop Hartl.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Vybouráním příčky mezi dvěma původními pokoji vznikl otevřený obytný prostor napojený na výhled na Vltavu.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Rohový nosný sloup obložený dubovou dýhou a zrcadly tvoří centrální bod hlavního obytného prostoru.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Očištěné betonové průvlaky přiznávají původní konstrukční prvky stavby a sbíhají se u centrálního nosného sloupu.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Umístění zrcadel na nosném sloupu opticky odlehčuje masivní betonovou konstrukci a odráží světlo z oken.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Nová kuchyňská linka s tmavě modře mořeným ostrůvkem byla přesunuta do centrálního obytného prostoru.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Pracovní deska kuchyňského ostrůvku je vyrobena z přírodní žuly a doplňují ji naddimenzované dřevěné úchytky.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Jídelní stůl navržený na míru kombinuje podnož z žárově pozinkované oceli a desku z bělené borovicové překližky.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Vestavné skříně z dubové dýhy podél chodby vymezují hlavní komunikační osy celého bytu.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Podlaha v chodbě kombinuje renovované dubové parkety a novou polyuretanovou litou vrstvu.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Dělící čára v místě původní vybourané příčky je přiznána zapravením truhlářským vlysem z tmavě mořeného dřeva.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Dvoje původní dveře byly zachovány, zrenovovány a doplněny o skleněné nadsvětlíky.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Skleněné světlíky nad dveřními křídly přivádějí denní světlo z obytných místností hlouběji do chodby.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Na míru navržená madla skříní z tmavě mořeného dřeva se opakují jako sjednocující detail napříč celým interiérem.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Vestavný nábytek doplňují autorské solitéry značky Anýz s archetypálními tvary.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Původní zadní část bytu s kuchyní a pokojem pro služku byla proměněna v ložnici rodičů.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
V ložnici vznikla velkorysá úložná stěna z dubové dýhy využitá po celé výšce místnosti.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Součástí rodičovské zóny je walk-in sprcha oddělená od ložnice nenosnou příčkou.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Sklobetonové tvárnice (luxfery) u sprchového koutu zajišťují soukromí a zároveň propouštějí přirozené světlo.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Použití luxfer odkazuje na tradiční stavební materiály z doby vzniku domu na konci 30. let.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Mobilní vybavení a doplňky dodávají interiéru osobitý výtvarný charakter.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Interiér bytu se drží jednoduché materiálové palety: dubové dýhy, betonu a světlých omítek.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
V bytě je také další koupelna s vanou.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Svým vzhledem odkazuje na 30. léta minulého století.
Autor: Radek Šrettr Úlehla
Kompletní rekonstrukce bytu o užitné ploše 115 m² byla dokončena v roce 2026.
Autor: Radek Šrettr Úlehla