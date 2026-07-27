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Výhled na Vltavu i modrý ostrůvek. Tak vypadá rekonstrukce bytu z 30. let

Lenka Weberová
Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s... Rekonstrukci bytu o ploše 115 m&#178; v pražském domě z konce 30. let navrhl... Vybouráním příčky mezi dvěma původními pokoji vznikl otevřený obytný prostor... Rohový nosný sloup obložený dubovou dýhou a zrcadly tvoří centrální bod... Očištěné betonové průvlaky přiznávají původní konstrukční prvky stavby a... Umístění zrcadel na nosném sloupu opticky odlehčuje masivní betonovou... Nová kuchyňská linka s tmavě modře mořeným ostrůvkem byla přesunuta do... Pracovní deska kuchyňského ostrůvku je vyrobena z přírodní žuly a doplňují ji... Jídelní stůl navržený na míru kombinuje podnož z žárově pozinkované oceli a... Vestavné skříně z dubové dýhy podél chodby vymezují hlavní komunikační osy... Podlaha v chodbě kombinuje renovované dubové parkety a novou polyuretanovou... Dělící čára v místě původní vybourané příčky je přiznána zapravením truhlářským...
Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý ostrůvek se žulou a autorský nábytek.

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