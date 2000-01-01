náhledy
Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí překvapivě velkoryse, a to i při omezeném rozpočtu.
Autor: Hiperfocal
Před rekonstrukcí to byl tuctový jednopodlažní domek. Podobných se v 60. a 70. letech minulého století stavělo ve španělské Cartageně hodně. Ve čtvrti Barrio de la Concepción tvořily dělnické domy větší část zástavby.
Majitelka tuto nemovitost získala v původním, částečně zanedbaném stavu. A rozhodla se jí povýšit na solidní rodinné bydlení. K pomoci si přizvala architekty. Doufala, že profesionálové dokážou najít schůdná řešení i při relativně nízkých nákladech.
Architekti zhodnotili především stav dřevěného krovu pod taškovou střechou. A zjistili, že v průběhu desetiletí byl zaplněn příčkami, podhledy a přidanými obklady. Tyto vrstvy postupně snížily původní výšku a světlost celého interiéru.
Aby vnitřní prostory nepůsobily tmavě a stísněně, rozhodli se konstrukci interiéru očistit doslova až na cihlu a odhalit tím původní objem interiéru.
Metoda „očištění“ se zaměřila na odstranění starých nánosů, jež bránily dýchání prostoru, kompletní odstranění příček, podhledů a sekundárních obkladů. Po těchto zásazích se otevřel velkorysý prostor, který dosáhl na ploše 70 metrů čtverečních objemu kolem 300 kubických metrů.
Odhalené nosné prvky – dřevěný krov a režné zdivo – byly ponechány (částečně) viditelné. Protože namísto zakrývání se architekti rozhodli ukázat jejich původní syrovost. Stopy času, chcete-li. Je to poměrně kreativní způsob, jak vytvořit autentickou atmosféru a kontrast mezi starým a novým.
Kde to staré začíná a končí? To je zde zřetelně patrné. Dělicí čára probíhá v 280 centimetrech výšky stěn. Nad ní je „to staré“, původní, přiznané. Pod touto linií se nachází „to nové“. Technický obklad, za nímž se skrývají i nové instalace. Jež zbytečně do prostoru neční.
Spodní pás prostoru tak působí čistě a moderně, zatímco horní část si uchovává paměť a určité nedokonalosti bez retušování. Tento kontrast je podstatou celé koncepce.
Podlahu pokryla jednolitá vrstva epoxidové pryskyřice v šedozeleném odstínu. Nešpiní se, nebo na ní alespoň nejsou tolik vidět nečistoty. Stejnou barvou je vykreslen i keramický sokl, dvaceticentimetrový schůdek lemující stěny. Interiér vše barevně urovnává, harmonizuje.
Zásadní nový prvek? Opravdu velký světlík ve střeše. Který se dá otevřít a je přístupný. Vede na nově vytvořenou terasu. K posezení nic moc, ale dobré na sušení prádla. A samozřejmě prosklenou střechou se dovnitř dostane mnohem víc světla.
Přístup na střechu je řešen modrým žebříkem, který se stal výrazným akcentem interiéru. Tento detail ukazuje, že i ryze funkční prvky mohou mít také estetickou hodnotu. Žebřík je přitom na místo úspornější než schodiště, a cenově dostupnější než výklopné schody.
Horní část interiéru zůstala otevřená a autentická. Jsou zde viditelné dřevěné krokve, pálené cihly i tašková krytina. Tyto prvky připomínají historii domu a ukazují vrstvy času, které architekti záměrně nezakryli.
Prostorové uspořádání funguje na principu jednoho velkého obytného objemu. Denní život se odehrává v centrální místnosti, která díky odstranění překážek působí velkoryse. Servisní a technické části jsou integrovány do spodního pásu.
