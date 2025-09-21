|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů
Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech
V Praze se prodává luxusní byt za 105 milionů korun. Je to penthouse velký 271 metrů čtverečních a stojí v Holešovicích. V nabídce realitních kanceláří jsou však i další kvalitní nemovitosti, které...
Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně
Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...
Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2
Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...
Druhý domov na Kanárech. Co Veroniku a Pavla překvapilo a co museli řešit?
Veronika a Pavel si pořídili byt na Lanzarote na Kanárských ostrovech v době covidu-19. Apartmán si vyladili k dokonalosti a považují ho za druhý, i když maličký, domov za mořem. Co je na druhém...
KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe
Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...
Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů
Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí...
Jak se bydlí ve srubu. Příběhy roubenek a dřevostaveb z masivu
Sny o vlastním bydlení bývají různé, ale pro ty, kteří milují přírodu a teplo domova, má své neopakovatelné kouzlo masivní dřevo. Ať už jde o klasický kanadský srub, tradiční roubenku, nebo moderní...
Z hrůzy v pražských Hlubočepích je restaurace s neuvěřitelnou atmosférou
Bylo to místo spíš děsivé než přitažlivé: zanedbaný trakt starého činžáku, k tomu dvě zchátralé stavbičky… Jenže místní patrioti viděli i v této hrůze velký potenciál. A dočkali se. Dnes si užívají...
Vykradené sklepy v paneláku. SVJ nalákalo zloděje, ti šli bez problémů krást
Bydlím v panelovém domě s SVJ. Odhlasovali jsme si rekonstrukci vnitřních prostor. K tomu bylo nutné odemknout bezpečnostní dveře ke sklepům a kóje vyklidit. SVJ bohužel tuto informaci vylepilo na...
V „maršmelounu“ v centru Prahy si můžete pronajmout byt 3+kk za 68 tisíc
Jen stavba málokterého domu vzbudila v Praze v posledních letech tolik emocí. Bytový dům od architekta Zdeňka Fránka v blízkosti Anežského kláštera, na počátku přezdívaný „maršmeloun“, se však...
KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe
Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...
Ikonický hotel Inter-Continental. Někdejší normalizační připomínka svobody opět ožívá
Stavěl se šest let a představoval jakousi upomínku vzdálené svobody. Hotel Inter-Continental totiž v roce 1968 začala stavět americká společnost! A na jeho výstavbě se podílelo mnoho našich...
Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně
Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...
Kanceláře v Brně jsou plné papoušků. Ženy ocení nábytek na kolečkách
Za málo peněz hodně muziky. Tohoto úsloví se držel Ateliér CG-Creative, když navrhoval kanceláře firmy, kde pracují jen ženy a s nábytkem se musí neustále hýbat podle potřeby. A to vše s omezeným...
Druhý domov na Kanárech. Co Veroniku a Pavla překvapilo a co museli řešit?
Veronika a Pavel si pořídili byt na Lanzarote na Kanárských ostrovech v době covidu-19. Apartmán si vyladili k dokonalosti a považují ho za druhý, i když maličký, domov za mořem. Co je na druhém...
Prodej pozemky pro bydlení, 1 591 m2 - Horní Bludovice - Prostřední Bludovice
Horní Bludovice - Prostřední Bludovice, okres Karviná
4 350 000 Kč
Rodiče zde odloží děti a mají čas pro sebe. Ráj v Nuselském pivovaru
V areálu Nuselského pivovaru se nově otevřel coworkingový prostor MIMAMI pro rodiče, kteří neradi přistupují na kompromisy. V prostoru o rozloze necelých 150 m2 propojili architekti ze studia BY...
Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech
V Praze se prodává luxusní byt za 105 milionů korun. Je to penthouse velký 271 metrů čtverečních a stojí v Holešovicích. V nabídce realitních kanceláří jsou však i další kvalitní nemovitosti, které...