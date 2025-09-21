Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů

Radomír Dohnal
Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí překvapivě velkoryse, a to i při omezeném rozpočtu.
Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena... Před rekonstrukcí to byl tuctový jednopodlažní domek. Podobných se v 60. a 70.... Majitelka tuto nemovitost získala v původním, částečně zanedbaném stavu. A... Architekti zhodnotili především stav dřevěného krovu pod taškovou střechou. A... Aby vnitřní prostory nepůsobily tmavě a stísněně, rozhodli se konstrukci... Metoda „očištění“ se zaměřila na odstranění starých nánosů, jež bránily dýchání... Odhalené nosné prvky – dřevěný krov a režné zdivo – byly ponechány (částečně)... Kde to staré začíná a končí? To je zde zřetelně patrné. Dělicí čára probíhá v... Spodní pás prostoru tak působí čistě a moderně, zatímco horní část si uchovává... Podlahu pokryla jednolitá vrstva epoxidové pryskyřice v šedozeleném odstínu.... Zásadní nový prvek? Opravdu velký světlík ve střeše. Který se dá otevřít a je... Přístup na střechu je řešen modrým žebříkem, který se stal výrazným akcentem...

