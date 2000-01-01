náhledy
Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické Méridy. Byl ruinou, teď je rájem. Místo radikální novostavby totiž volil šetrné vrstvení nového do starého a uchoval tak v sobě atmosféru minulosti. Dům Vistalcielo, určený ke krátkodobým pronájmům, má skutečně z čeho čerpat.
Původní dům byl ve velmi špatném stavu, se zřícenými stropy a bujnou vegetací, která přerůstala celý pozemek a přispívala k rozvratu zdí. I když se kompletní demolice jevila jako nejschůdnější a pochopitelné řešení, šéfarchitekt José Luis Irizzont Manzanero si vybral jinou cestu.
Místo demolice vybral architekt pro klienta a jeho „dům“ šetrnou obnovu. S tím, že proces rekonstrukce a renovace se rozhodl podat tak, aby do jisté míry bylo pořád patrné, kam až rozklad zbídačelé budovy původně zašel.
Primární strategií projektu bylo zachovat stávající kamenné zdi. Respektive to, co z nich zbylo. Tato torza, staticky zakonzervovaná a vyspravená, pak nechal doplnit sekvencí dvorů a světlíků. Minulost je tu tedy pořád znatelná na každém kroku.
Pro dům Vistalcielo byla zužitkována celá podlouhlá parcela, plocha projektu činí 155 metrů čtverečních. Podstatné je, že tento údaj neodráží celou zastřešenou, užitnou plochu. Dům do sebe započítává i prostory dvorů, vnitřních zahrádek a venkovního bazénu.
Co tu mělo povstat z ruin? Dům Vistalcielo se měl z opuštěného domu proměnit na klidné sezonní ubytování. Na prázdninový dům, který by umožnil hostům zde pobývat, aniž by měli potřebu vyrážet někam ven. Slunce, vodu i čerstvé povětří tu měli mít k dispozici.
Dispozice je uspořádaná do šesti různých objemů. Tři jsou kryté. Jde o obytné části, ložnice a zázemí. Tři další jsou otevřené. A protože jsou vzájemně prostřídané, proudí denní světlo i příjemný vzduch do všech místností.
Ve Vistalcielo se ze „své“ ložnice koukáte do vnitřního dvora s bazénem, za kterým se nachází další ložnice. Výsledkem je přirozené světlo a křížové provětrávání, soukromí a pohodová prázdninová atmosféra.
Projekt byl koncipován jako rekreační dům, určený ke krátkodobým pronájmům. Hlavním architektem byl José Luis Irizzont Manzanero, ovšem realizaci zajišťovala místní kancelář Veinte Diezz Arquitectos se sídlem v Méridě. Podmínkám v lokalitě tedy architekti rozuměli dobře.
Z ulice se dům rozevírá jako promyšlená sekvence. Za nenápadným vstupem do domu z ulice navazuje zahrada a dále hlavní společenské jádro. V něm se v přízemí nachází kuchyň a obývací pokoj.
Následuje centrální patio, hostinský trakt a zadní zahrada s bazénem. A nakonec hlavní ložnice. Srdcem domu Vistalcielo přitom není žádná jeho zastřešená část, ale právě to centrální patio. Na něm jsou obyvatelé „nejdál městu, nejblíž pohodě“.
Přístup architektů byl založený na „minimálních zásazích“. V praxi to obnášelo, že přibližně 70 procent původní konstrukce bylo zachováno a stabilizováno, čímž se snížil objem stavebního odpadu a suti. I celková ekologická stopa projektu.
Ne všude samozřejmě bylo možné ponechat původní zdi. Tam, kde byly patrné jen rozvaliny, na ně navázaly nové materiály. Přechod mezi starým a novým tu není popírán, ale zdůrazněn odlišnou texturou, například rýhováním betonu.
Materiálová paleta je záměrně omezená a lokální. Dominují vápenné omítky v přírodních tónech a ručně rýhovaný beton v mokrých provozech, který zlepšuje trakci a odolnost. Kde to bylo možné, zůstává původní zdivo přiznané.
Nové zásahy se soustředí na otevření domu k obloze a zahradám. Dům je ukázkou adaptivního znovuvyužití zanedbaného objektu v městské památkové struktuře.
Nové stropní desky, nahrazující ty provalené a zničení, jsou ponechány viditelné. A poukazují na původní nosné prvky, například tradiční dřevěné nosníky prostupující v místě předělu podlaží.
Koupelny jsou velmi moderní až „exotické“. Každý koupelnový objem má půlkruhový světlík, jenž rámuje přímý pohled na nebe. Světlíky zároveň přinášejí denní světlo do stísněných míst. Jde o gesto s výrazným dopadem na atmosféru.
Architekti pracovali s geometrií měkkých křivek, které změkčují tíživou „protáhlost“ parcely a zlepšují proudění uvnitř domácnosti. Křivky vymezují intimnější niky a průhledy, aniž by narušily prostotu materiálů.
Ocelové mříže v oknech byly natřeny do původního, jemného nebeského odstínu. Tím se zachovala paměť místa a barevná identita domu. Zpevněné plochy kombinují regionální kámen s minimalistickou výsadbou.
Jak už padlo v úvodu, parcela, na níž stojí Vistalcielo, je velmi úzká. A proto architekti nechtěli z té pětimetrové šíře ukusovat rozměrnými stupni rozložitého schodiště. Vyřešili to spirálou. Ta sice působí odvážně, ale nebeská modř její divoké vyznění tlumí.
Schodiště je ale tak zastrčené, že vlastně ani při pohledu zvenčí neruší. Je to přesně ten moderní prvek, který se vrší na staré struktury, aniž by se propisoval do jejich podoby.
Pokoje jsou příjemné, vzdušné. Zemité tóny omítek jim dodávají uklidňující atmosféru a své k tomu přidávají i zapracované tradiční materiály. Tkaniny a dekorativní předměty.
Z praktického hlediska je jistě podnětné, že dům dokáže i ve zdejším horkém klimatu fungovat bez podpory klimatizace. Projekt cílí na nízkou energetickou náročnost skrze pasivní stínění, ventilaci a výběr materiálů s nízkou vloženou energií.
Projekt posiluje myšlenku, že pro cestovní ruch není třeba budovat „na zelené louce“ nějaké rekreační novostavby, ale že se prostor pro atraktivní turistické ubytování dá objevit i v objektech, které se jeví být bezcenné.
