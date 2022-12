Palác Dunaj v Praze se vrátí k noblese z dvacátých let minulého století

Duch doby, v níž Palác Dunaj vznikl, zůstane po rekonstrukci zachovaný, objekt však bude disponovat nejmodernějšími technologiemi současnosti. Díky nim aspiruje na certifikace LEED Gold a WELL Gold.

Palác Dunaj (Národní 138/10) před rekonstrukcí

Reprezentativní konstruktivistická stavba od renomovaného architekta Adolfa Foehra poskytne velmi kvalitní kancelářské prostory o celkové ploše víc než 6 700 m2 a také 2 000 m2 určených pro maloobchodní jednotky a služby. Za návrhem rekonstrukce stojí mezinárodní architektonická kancelář Chapman Taylor, generálním dodavatelem je Geosan Group.

Historie stavby

Nepřehlédnutelná budova na rohu ulic Národní a Voršilská stojí na území pražské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Dřív zde stával klasicistní Wallisův palác, který byl v roce 1928 zbořen.

Na jeho místě byl o dva roky později ve stylu konstruktivismu postaven pro rakouskou pojišťovnu Donau elegantní šestipatrový Palác Dunaj jako jedna z nejlepších a nejpokrokovějších staveb německého architekta Adolfa Foehra, žáka Jana Kotěry. Budova se zařadila k příkladným ukázkám pražské architektury raného dvacátého století.

„Naším cílem je vrátit Paláci Dunaj jeho prvorepublikovou eleganci a styl, i s ohledem na výjimečnou lokalitu Národní třídy, kterou doslova procházely dějiny. Očekávání orgánů památkové ochrany proto bylo do značné míry v souladu i s naším vlastním přístupem k projektu. Zachování historického, noblesního genia loci Paláce Dunaj pro nás znamená mimo jiné to, že v něm ponecháme původní luxferovou podlahu nebo v recepčním atriu repasujeme konstrukci střechy s novým mléčným zasklením,“ říká Peter Noack ze společnosti Zeitgeist Asset Management, která budovu před pěti lety koupila.

Vizualizace: Nepřehlédnutelná budova na rohu ulic Národní a Voršilská stojí na území pražské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Jon Hale, ředitel architektonické kanceláře Chapman Taylor, dodává: „Požadavků na kancelářskou budovu jednadvacátého století, jimiž jsou zejména zdravé vnitřní prostředí, pohodlí uživatelů i návštěvníků a současně energetická efektivita a bezpečnost, jsme se rozhodli dosáhnout decentními zásahy. Kancelářské prostory budou odpovídat původní funkci paláce. Přirozené denní světlo a vysoké stropy, které nejsou v kancelářských novostavbách nebo rekonstruovaných objektech v centru měst vždy možné, ještě zvýší jejich exkluzivitu.“

Srdcem Paláce Dunaj se stane mnoho let nepřístupné centrální atrium. „V jeho architektonickém řešení ponecháme stávající teracovou podlahu a podlahu ze skleněných bloků. Rovněž zachováme modernistický vzhled paláce, který podtrhuje fasáda obložená béžovým travertinem se třemi bílými horizontálními pásy. V rámci rekonstrukce bude Palác Dunaj zvýšený o jedno patro. Nástavbu řešíme s mimořádnou pozorností a důrazem na design, detaily a použité materiály, aby se stala přirozenou součástí stávajícího objektu a jeho okolí,“ doplňuje architekt Hale.

Kanceláře pro jednadvacáté století

Vizualizace: Srdcem Paláce Dunaj se stane mnoho let nepřístupné centrální atrium.

Stejně jako za první republiky poskytne Palác Dunaj především kancelářské prostory. Ty zaberou horní patra, včetně toho nejvyššího. Přízemí paláce bude vyhrazeno převážně maloobchodní funkci. Dovnitř paláce povedou dva vstupy, jeden z Národní, druhý z Voršilské ulice.

Parkování uvnitř budovy zajistí automatický parkovací systém v suterénu, přičemž výtah počítá i s většími typy vozů. Rekonstruovaný palác zároveň myslí i na ty, kdo se do práce budou dopravovat na kole, protože v přízemí vznikne kolárna.

„Palác Dunaj byl již v době svého vzniku technicky velmi dobře navržený a postavený, díky tomu se z něj stala nemovitost s dlouhodobou hodnotou. Tu si zachoval dodnes a my ji v rámci rekonstrukce ještě zvýšíme,“ dodává Michal Nečas ze společnosti Zeitgeist Asset Management.

Aby historická budova odpovídala životnímu stylu současnosti, musí být energeticky efektivní a mít zdravé vnitřní prostředí. V neposlední řadě musí být také bezpečná. Původní palác měl jen velmi omezené způsoby regulování vnitřního prostředí. Větrat bylo možné pouze okny, což znamenalo pouštět dovnitř prach a hluk z rušné ulice, a navíc se v zimě připravovat o teplo v interiérech.

Vizualizace: Rekonstrukce velmi ohleduplně přistupovala i k řešení interiérů.

Nyní bude do Paláce Dunaj nainstalován centrální ventilační systém s rekuperací, který umožní velmi efektivní chlazení a vytápění i stálý přísun čerstvého vzduchu. Protože původní budova nesplňovala moderní standardy požární bezpečnosti, budou její novou součástí například sprinklery, protipožární dveře, detektory kouře a další bezpečnostní systémy, stejně jako vertikální cirkulační jádro s vysokorychlostními výtahy i moderní toalety.

Přestože začlenění všech těchto systémů do historické struktury paláce klade na rekonstrukci značné nároky, jsou tyto nutné úpravy maximálně citlivé ke stávající architektuře budovy.

Palác Dunaj stojí v prestižní kancelářské a obchodní lokalitě s výbornou dopravní dostupností. Navíc na místě, kterým procházela historie a které leží i v centru kulturního dění. K nejbližším významným památkám a stavbám patří mimo jiné Národní divadlo s jeho Novou scénou, kavárna Slavie, Akademie věd, Topičův dům či kostel a klášter svaté Voršily. To vše řadí Národní třídu do encyklopedie architektury, do níž se rekonstruovaný Palác Dunaj chystá přidat další kapitolu.