Rekonstrukce bytu s plochou 47 m2 se ujala designérka Eliška Nekolová. „Na počátku rekonstrukce jsme objevili původní cihlovou zeď, a i když záměr byl úplně jiný, přizpůsobili jsme se situaci a nechali ji odhalenou, cihly jsme zakonzervovali nátěrem. Zaměřovali jsme se na nejmenší detaily, velkou roli hrálo funkční vybavení, dobré osvětlení (byt je totiž v přízemí a sluneční světlo sem téměř nedopadá) a dostatek úložných prostor.“
Projekt přihlásila autorka do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Zlatý žebřík do patra
„Nad chodbou jsme vymysleli celé úložné patro s elegantním přístupem po zlatém pojízdném žebříku. Vana se nevešla do koupelny, ale do ložnice, ovšem s výztuhou podlahy,“ popisuje Eliška Nekolová.
|
Jak zařídit levně byt po babičce: chce to vkus a odvahu kombinovat
Nábytek po prababičce nechala kompletně zrenovovat, dal atmosféru celému prostoru. Ornament na skříni se tak opakuje v celém interiéru.
„Na půdě jsme našli konzoli z původního toaletního stolku, vznikl z ní nový. Stojan na žehlicí prkno z 19. století posloužil jako němý sluha. Z držáku na dragounské boty pradědečka se stal věšák na kabelky. Rám okna z historického rodinného objektu se vyjímá na zdi jako dekorace,“ vypočítává autorka chytré nápady, které majitelům udělaly velkou radost. A ušetřily peníze.
Původní dlaždice z podlahy na chodbě dostaly nový lak, „přestěhovaly se“ do kuchyně. Vsazování jednotlivých dlaždic do dřevěné podlahy byl doslova mistrovský kousek hlavně kvůli rozdílné výšce materiálů.
Mosaz a zlatá barva určená historickými prvky stropního osvětlení a úchytkami na restaurovaném nábytku propojuje celý interiér. „Co nebylo k mání ve zlatém provedení, putovalo do lakovny ke speciální povrchové úpravě. Pouze kolíky v elektrických zásuvkách zůstaly v nerezu,“ vysvětluje autorka.
|
Architekti zachránili v secesním bytě vše cenné, i nábytek po babičce
V celém interiéru kladla důraz na udržitelnost, znovu použité materiály, renovaci historických kusů nábytku a svítidel. „I nádobí klientka používá výhradně z dědictví po prababičce. Byt má silnou atmosféru, dává najevo úctu k předkům, klaní se před řemeslnou výrobou konce 19. století,“ říká na závěr Eliška Nekolová.