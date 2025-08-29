Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem

Alena Řezníčková
Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už nefunguje tak jako před stoletím, dejme jí nový život…“
Původní dlaždice z podlahy v chodbě dostaly nový lak, designérka je použila v...

Původní dlaždice z podlahy v chodbě dostaly nový lak, designérka je použila v kuchyni. | foto: Lukáš Hausenblas

Cihlovou zeď nechala designérka odhalenou, cihly jsou zakonzervované lakem.
Cihlovou zeď nechala designérka odhalenou, cihly jsou zakonzervované lakem....
Nábytek po prababičce dává bytu neopakovatelnou atmosféru.
Jako dekorace skvěle posloužily rodinné fotografie.
Rekonstrukce bytu s plochou 47 m2 se ujala designérka Eliška Nekolová. „Na počátku rekonstrukce jsme objevili původní cihlovou zeď, a i když záměr byl úplně jiný, přizpůsobili jsme se situaci a nechali ji odhalenou, cihly jsme zakonzervovali nátěrem. Zaměřovali jsme se na nejmenší detaily, velkou roli hrálo funkční vybavení, dobré osvětlení (byt je totiž v přízemí a sluneční světlo sem téměř nedopadá) a dostatek úložných prostor.“

Projekt přihlásila autorka do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Zlatý žebřík do patra

„Nad chodbou jsme vymysleli celé úložné patro s elegantním přístupem po zlatém pojízdném žebříku. Vana se nevešla do koupelny, ale do ložnice, ovšem s výztuhou podlahy,“ popisuje Eliška Nekolová.

Jak zařídit levně byt po babičce: chce to vkus a odvahu kombinovat

Nábytek po prababičce nechala kompletně zrenovovat, dal atmosféru celému prostoru. Ornament na skříni se tak opakuje v celém interiéru.

„Na půdě jsme našli konzoli z původního toaletního stolku, vznikl z ní nový. Stojan na žehlicí prkno z 19. století posloužil jako němý sluha. Z držáku na dragounské boty pradědečka se stal věšák na kabelky. Rám okna z historického rodinného objektu se vyjímá na zdi jako dekorace,“ vypočítává autorka chytré nápady, které majitelům udělaly velkou radost. A ušetřily peníze.

Původní dlaždice z podlahy na chodbě dostaly nový lak, „přestěhovaly se“ do kuchyně. Vsazování jednotlivých dlaždic do dřevěné podlahy byl doslova mistrovský kousek hlavně kvůli rozdílné výšce materiálů.

Mosaz a zlatá barva určená historickými prvky stropního osvětlení a úchytkami na restaurovaném nábytku propojuje celý interiér. „Co nebylo k mání ve zlatém provedení, putovalo do lakovny ke speciální povrchové úpravě. Pouze kolíky v elektrických zásuvkách zůstaly v nerezu,“ vysvětluje autorka.

Architekti zachránili v secesním bytě vše cenné, i nábytek po babičce

V celém interiéru kladla důraz na udržitelnost, znovu použité materiály, renovaci historických kusů nábytku a svítidel. „I nádobí klientka používá výhradně z dědictví po prababičce. Byt má silnou atmosféru, dává najevo úctu k předkům, klaní se před řemeslnou výrobou konce 19. století,“ říká na závěr Eliška Nekolová.

