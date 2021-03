S věcmi s červeným puntíkem lze příjemně strávit i pandemii koronaviru

Slavný „červený puntík“, jak se ceně Red Dot Design Award přezdívá, si v kategorii Produktového designu pro rok 2021 odnesly hned dva výrobky z Bílovic od společnosti Egoé, a to modulární systém Leva a skialpové lyže Beat.

Pověstné „do třetice“ pak představuje Egoé Nestbox, který v loňském roce získal vůbec nejvyšší možné ocenění, jež lze v soutěži Red Dot vůbec získat, a to Best of the Best.

Každoročně se toto nejvyšší ocenění uděluje pouze 1,5 procentu z přihlášených produktů, těch přitom bývá kolem 50 až 60 tisíc. Nestbox získal cenu v roce 2020, tedy přesně v roce, kdy lidé začali řešit uzavření hotelů a penzionů. Vestavba Nestbox totiž dokáže v několika minutách přetvořit i běžnou malou dodávku nebo minivan v plnohodnotné kempovací auto.

Leva aneb můj život v kostce

Modulární systém Leva funguje i po svém faceliftu na principu skládačky, jejíž základ tvoří jednoduchá konstrukce ve tvaru kostky. Tu lze doplnit o nejrůznější střechy, stěny i vnitřní doplňky.

Oceněný modulární systém Leva – varianta Home. Na zahradě si můžete díky ní vytvořit letní kuchyň.

„U nás v Egoé říkáme, že Leva je interiér v exteriéru. Nabídne vám domácí pohodu, přestože jste zároveň venku na čerstvém vzduchu, kde to tak nějak jinak přemýšlí. Levu tak využijete nejen jako odpočívárnu, ´válečku´ pro dospělé, ale skvěle poslouží i jako venkovní kancelář,“ vysvětluje Jan Juza, marketingový ředitel Egoé.

Leva se tak nabízí ve třech variantách podle místa a způsobu využití. Potřebujete prostor pro home office, letní kuchyň nebo prostor pro návštěvy? Stačí si zvolit příslušnou variantu, Leva home, Leva office či Leva Public. Za návrhem Levy stojí studio 519, s nímž Egoé dlouhodobě spolupracuje.

Skialpy Beat

V letošní sezoně zažil skialpinismus obrovský boom, není proto divu, že druhým oceněným produktem jsou právě skialpové lyže Beat, pod kterými je podepsaná designérka Alice Fialová a studio 519. Jde o první lyže tohoto typu od Egoé.

Levá lyže představuje cestu vzhůru nebo taky zdánlivě srdeční tep, jehož výkyvy doprovází reálné výškové souřadnice z pohoří Krkonoš.

Levá lyže představuje cestu vzhůru nebo taky zdánlivě srdeční tep, jehož výkyvy doprovází reálné výškové souřadnice z pohoří Krkonoš. Přímka na pravé lyži je symbolem pro bezstarostnost a čistý adrenalin, který zažijete při následném sjezdu.

Penzion v autě

Když na jaře loňského roku získala vestavba Nestbox od Egoé „červený puntík“, nikdo ještě netušil, jak důležitý produkt se objevil na trhu.

„Toto kempinkové vybavení umožňuje přeměnit vozidlo, například minivan, na pohodlný karavan během několika minut,“ zní hodnocení na stránkách soutěže Red Dot.

Nestbox byl navržený pro umístění v kufru auta, tvoří jej hlavní robustní rám se zásuvkami a prostorem pro sporák, umyvadlo s vyměnitelnou prodlužovací hadicí pro sprchu, přenosná lednice, volitelné textilní tašky a skládací postel.

Soutěžní protokol hovoří i o tom, že matrace prošly rozsáhlým funkčním testováním, jsou speciálně vytvořené pro spaní ve vozidle, snadno skladovatelné, lehké a odolné vůči teplu i UV záření.

Nestbox po rozložení

Při udílení nejvyššího ocenění, tedy Best of the Best, porota ocenila zejména to, že „jde o kempingové vybavení extrémně funkční, s vysokým komfortem, které je k dispozici pro mnoho typů vozidel. Nestbox s jasným designem a se snadnou manipulací představuje novou estetiku pro cestování, o které si každý rozhoduje sám“.

Můžete tak zapomenout na uzavřené hotely a kempy, cestovat a spát v pohodlí lze s Nestboxem vlastně všude.