Stoprocentně recyklovatelná kancelářská židle je pohodlná i skvěle vypadá

Název židle ACX v sobě ukrývá kromě iniciál autora také číslovku deset, protože je to desátá kancelářská židle, která vznikla ve spolupráci italského designéra a švýcarské značky.

Židle vhodná do kanceláří i domácích pracoven byla koncipována se silným důrazem na udržitelnost. Její konstrukce, materiály, výroba, logistika a údržba jsou navrženy tak, aby židle sloužila svému účelu co nejdéle a zanechala po sobě co nejmenší uhlíkovou stopu.

Výrobek z recyklovaných materiálů

Židle ACX se skládá jen z několika málo prvků, které lze snadno rozložit a následně kompletně zrecyklovat.

Konstrukce židle ACX obsahuje omezený počet dílů, což zjednodušuje servis i údržbu. Jednotlivé díly jsou vyrobené z recyklovaných materiálů.

„

0,Největší výzvou bylo vyvinout židli, kterou by bylo možné rozebrat a její části roztřídit podle jednotlivých materiálů. Pečlivě jsem studoval spoje a napojení mezi jednotlivými komponenty tak, aby umožnily snadnou demontáž a zodpovědné nakládání s odpady po skončení životnosti výrobku,“ vysvětluje Antonio Citterio, designér, který již řadu let patří mezi deset nejlepších světových designérů.

A dodává: „Použití recyklovatelných materiálů bylo v procesu navrhování židle nejdůležitějším faktorem. Záměrem pak bylo vytvořit nenápadnou židli se sníženým opěradlem a teplou škálou barev čalounění, vhodnou jak pro domácí kanceláře, tak pro otevřené pracovní prostory.“

Ovládací prvky jsou nenápadně integrovány do panelu pod sedákem.

Mechanismus ACX se automaticky přizpůsobí hmotnosti uživatele: stačí nastavit výšku sedadla, a i velmi lehcí nebo nadprůměrně těžcí lidé se mohou posadit a užívat si okamžitého pohodlí a optimální opory.

Ovládací prvky jsou nenápadně integrovány do panelu pod sedákem, což přispívá ke kompaktnímu designu a čistému vzhledu židle. Mechanismus je k dispozici s náklonem dopředu nebo bez něj, zatímco ostatní funkce, výška, hloubka sedáku, aretace opěradla a dvě nastavení protiváhy, jsou vždy součástí standardní výbavy.

Efektivní inovace

„Ve srovnání s polovinou 80. let 20. století výrazně nabyla na významu otázka udržitelnosti a rovněž výsledná cena produktu. Konkurenceschopnost dnes není jen o kvalitě, ale také o celkových nákladech, což úzce souvisí s efektivitou výrobních postupů. Návrh produktu je proto čím dál provázanější s celkovou vizí výrobního procesu,“ vysvětluje Antonio Citterio.

Opěradla modelů ACX Mesh a ACX Soft mají trojrozměrný tvarově přizpůsobený úpletový potah, který se přetahuje přes rám, takže jej lze v případě potřeby snadno vyměnit. Pletený potah je vyroben ze 100% recyklovaného polyesteru.

Židle ACX proto přináší hned několik inovativních prvků. „Rozsáhlé designové rešerše daly vzniknout novým řešením, která jsme posléze aplikovali na všechny důležité součásti výrobku, počínaje mechanickou jednotkou, jejíž velikost jsme výrazně snížili. Mechanismus se nám dokonce podařilo částečně skrýt do základny sedadla, dosáhli jsme tak štíhlejšího a odlehčenějšího vzhledu. I přes tuto větší kompaktnost je nová mechanická jednotka technologicky natolik sofistikovaná, že se uživateli okamžitě přizpůsobí,“ popisuje novinku autor.

Z historie kancelářských židlí Společnost Vitra po desetiletí vyvíjí kancelářské židle ve spolupráci s předními designéry. V tomto procesu bylo dosaženo řady milníků: Vitramat v roce 1976 změnil celý segment díky prvnímu úspěšně implementovanému synchronizovanému mechanismu

Persona v roce 1984 byla první otočnou kancelářskou židlí s automatickým nastavením hmotnosti

Axion v roce 1992 jako první podporovala vzpřímené sezení díky přednímu náklonu

MedaPal v roce 2008 jako první získala ekologickou značku Modrý anděl

ID Chair Concept od Antonia Citteria je zase příkladem modulární židle nabízející prakticky nekonečné množství konfigurací. ACX Soft má polstrovaný úpletový potah opěradla. Potah sedáku lze zvolit ve stejné pletenině nebo v textilii Plano.