Lehokolo, ponožkoboty i létající tříkolka představují průmyslový design

Letošní podzim patří designu. Jsou to žně. Tento název ostatně dostal do svého názvu i druhý ročník přehlídky průmyslového designu, která se uskutečnila v Bílovicích nedaleko Zlína, a to „Žně designu“. Stejně jako první ročník byla výstava hodně atypická.