Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno

Radomír Dohnal
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika... Ještě v polovině 18. století byl Manchester poměrně nenápadným tržním městem,... Asi jen málokdo mohl tušit, že právě tady začne jedna z nejvýraznějších... Co za tím stálo? Rozvoj přádelen bavlny. Ten přitahoval desetitisíce lidí z... Cílem té rychlené a neřízené zástavby bylo vměstnat co nejvíce nájemníků na co... Z improvizovaného bydlení se tedy stala věčná norma, která dala vzniknout pro... Každý dům měl jen jednu obytnou stěnu s okny do ulice, zatímco zadní část... Ony back-to-back houses nebyly původně považovány za vyloženě chudinské... Teprve až počet obyvatel Manchesteru narostl nad únosnou mez, začaly se... Tím „sdílením zadní stěny“ se výrazně snížily stavební náklady, ale zároveň... Město se stávalo výstavní skříni průmyslové revoluce, ale průměrná míra dožití... V přízemí se obvykle nacházela jedna přední obytná místnost, za níž byla...
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o slumech, ale nebyly klasickými chudinskými čtvrtěmi. Považovány byly za pozemské peklo, ve kterém uvázli lidé.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech

Stav před rekonstrukcí byl tristní.

Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...

Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen

Vendy je se svým tureckým manželem šťastná.

Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...

Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén

Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci původního objektu, který není památkově...

Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...

Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují

Petra pochází z malé vesničky nedaleko Trutnova a už od mládí věděla, že by na...

Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...

Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno

Fotografie z padesátých a šedesátých let často překvapí. Děti si na nich hrají...

Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...

Tohle frčelo za hranicemi. Retro dětské pokoje ze slavných katalogů IKEA

Kovové patrové postele patřily na konci 70. let k moderním a praktickým řešením...

Jak vypadalo dětství za hranicemi? Nahlédněte do legendárních katalogů IKEA ze 70., 80. a 90. let. Podívejte se, jaké nápady tehdy frčely a které z nich v dětských pokojích přežily dodnes.

11. srpna 2026

Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů

Hnědé terasy barevně korespondují s fasádou v bílé a šedé.

Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...

11. srpna 2026

Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno

Fotografie z padesátých a šedesátých let často překvapí. Děti si na nich hrají...

Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...

10. srpna 2026

Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech

Stav před rekonstrukcí byl tristní.

Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...

10. srpna 2026

Sháněli jen zahradu. Nakonec ve Zlíně postavili dvě maskované dřevostavby

Přímý vstup z hlavního obytného prostoru do zahrady zajišťuje přirozený kontakt...

Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...

9. srpna 2026

Bez lidí a s vlastní pláží. V nádherném koutě Skotska je k mání pohádkové sídlo

Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny....

Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny. Opulentní panství Runie & Keanchulish Estate nabízí vlastní pláže, dramatické útesy a zhruba 3 200 hektarů pozemků. Jedinou...

9. srpna 2026

Vyměnili Prahu za Apulii. Z prodeje bytů postavili snovou vilu v olivovém háji

Jednopodlažní bíle omítnutá stavba čerpá z tradiční architektury jihoitalského...

Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje...

8. srpna 2026

Sousedé se opalují nazí, malé vnučky přihlížejí. Můžou si dělat, co chtějí?

Premium
ilustrační snímek

Sousedka a její partner se opalují na svém dvoře nazí. Jsme v řadovce a do dvorů si vidíme. Vnučky se k nám chodí koupat do bazénu. Několikrát jsme sousedy upozorňovali, že se nám to nelíbí, ale oni...

7. srpna 2026

Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše

Obestavění instalační šachty se stalo základním prvkem určujícím členění...

Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...

7. srpna 2026

Hrad Kokořín před zánikem zachránili Špačkovi. Dnes mu opět vracejí duši

Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z&#8239;Dubé,...

Kokořín přežil staletí i vlastní zkázu. Středověká pevnost je ukrytá mezi pískovcovými věžemi, obklopená tichými roklemi a lesy. Kokořín je místo, které vypadá jako vystřižené z romantické ilustrace...

6. srpna 2026

Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen

Vendy je se svým tureckým manželem šťastná.

Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...

6. srpna 2026

Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén

Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci původního objektu, který není památkově...

Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...

5. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.