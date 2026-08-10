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Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech
Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...
Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen
Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...
Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén
Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...
Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují
Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...
Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...
Tohle frčelo za hranicemi. Retro dětské pokoje ze slavných katalogů IKEA
Jak vypadalo dětství za hranicemi? Nahlédněte do legendárních katalogů IKEA ze 70., 80. a 90. let. Podívejte se, jaké nápady tehdy frčely a které z nich v dětských pokojích přežily dodnes.
Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů
Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...
Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...
Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech
Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...
Sháněli jen zahradu. Nakonec ve Zlíně postavili dvě maskované dřevostavby
Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...
Bez lidí a s vlastní pláží. V nádherném koutě Skotska je k mání pohádkové sídlo
Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny. Opulentní panství Runie & Keanchulish Estate nabízí vlastní pláže, dramatické útesy a zhruba 3 200 hektarů pozemků. Jedinou...
Vyměnili Prahu za Apulii. Z prodeje bytů postavili snovou vilu v olivovém háji
Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje...
Sousedé se opalují nazí, malé vnučky přihlížejí. Můžou si dělat, co chtějí?
Sousedka a její partner se opalují na svém dvoře nazí. Jsme v řadovce a do dvorů si vidíme. Vnučky se k nám chodí koupat do bazénu. Několikrát jsme sousedy upozorňovali, že se nám to nelíbí, ale oni...
Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Hrad Kokořín před zánikem zachránili Špačkovi. Dnes mu opět vracejí duši
Kokořín přežil staletí i vlastní zkázu. Středověká pevnost je ukrytá mezi pískovcovými věžemi, obklopená tichými roklemi a lesy. Kokořín je místo, které vypadá jako vystřižené z romantické ilustrace...
Stavební pozemek ve Svratouchu ideální místo pro bydlení i rekreaci
Svratouch, okres Chrudim
2 670 000 Kč
Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen
Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...
Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén
Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...