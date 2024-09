Pronájem malé kanceláře vyšel draho. Za energie má doplatit čtyřicet tisíc

Spotřebu prý mám bezmála devět tisíc kilowatthodin. To nemá ani můj bratr v rodinném domě. A já to mám platit za maličkou kancelář?

V domě, kde mám kancelář, je však ještě jeden prostor s kadeřnictvím. Mám podezření, že oba prostory (kancelář i kadeřnictví) běží na stejný elektroměr. Jinak si tu spotřebu nedokážu vysvětlit.

Je nějaká cesta, jak prokázat, že jsem takovou spotřebu neměl a nejsem tedy povinen platit tuto astronomickou částku?

Na dotaz čtenáře odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Vyúčtování služeb a úhrada nedoplatku na službách se bude primárně řídit dohodou stran, jelikož v daném případě jde o nájem prostor sloužících k podnikání. Není zde tedy důvod ke zvýšené ochraně nájemce, jako je tomu u nájmu bytu. Nebude-li mezi pronajímatelem a vámi žádná dohoda, bude se vše řídit příslušným zákonem.

Pronajímatel musí provést vyúčtování dle skutečné spotřeby služeb nájemcem. Aby mohl zjistit skutečnou spotřebu pro vaši kancelář, je nezbytné, aby měl elektroměr zvlášť pro vaši kancelář a zvlášť pro kadeřnictví. Případně může mít jeden centrální elektroměr a následně podružné elektroměry pro kadeřnictví a vaši kancelář.

Jestliže bude mít pronajímatel pouze jeden elektroměr, nebude schopen určit skutečnou spotřebu energie výhradně pro vaši kanceláři. V takovém případě pak nemůže provést řádně vyúčtování a nebude mít nárok na úhradu nedoplatku na energiích.

Vy, jakožto nájemce, musíte mít možnost posoudit, zda požadovaná úhrada nedoplatku odpovídá spotřebě nebo způsobu jejího výpočtu. Požádáte-li o to pronajímatele, je povinen umožnit nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnutou energii za zúčtovací období, a to zpravidla do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

Doporučuji vám tedy pronajímatele písemně požádat o nahlédnutí do vyúčtování a do dokladů týkajících se energií. Následně pak můžete pronajímateli podat námitky proti provedenému vyúčtování.