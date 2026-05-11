Navrhují pro druhé, teď si splnili sen. Architekti proměnili trosky v byt snů

Iva a Adam Zezulovi jsou architekti a manželé, kteří měli při proměně svého bytu hlavy plné nápadů. Což vedlo k tomu, že je zařizování stálo víc úsilí, než bývá zvykem. Zároveň to ale byla velká radost, protože si po mnoha návrzích pro klienty mohli konečně zrealizovat vlastní vysněné bydlení.
Do poslední chvíle ladili architekti a majitelé v jedné osobě všechny detaily, aby byl výsledek jejich práce na první pohled dokonalý.

Příběh jejich bydlení začal v době, kdy byla Iva na studijní praxi ve švýcarském Lausanne. Za dlouhých večerů v miniaturním bytě snila o tom, jak si jednou s rodinou pořídí krásné bydlení, kde bude kulatý stůl, dřevěné parkety, v koupelně barevná dlažba, bytem se bude linout vůně jídla a všem tam bude moc dobře. Deset let si ale musela počkat na to, než s manželem koupili byt, kde mohla své plány uskutečnit.

Dospěli ke shodě

Byt s dispozicí 3+kk a užitnou plochou 78 metrů čtverečních se nachází v činžovním domě, který má už skoro sto let. Když se k bytu Iva s Adamem dostali, byl ve velmi žalostném stavu. Předchozímu majiteli vůbec nevadilo, že nemá připojené umyvadlo, vanu ani toaletu na vodu, že kuchyň představuje jen umyvadlo na stěně a místo záclon má noviny. Dva mladí architekti ze studia IAK a současně majitelé tento stav vzali jako výzvu a pustili se do rekonstrukce.

V hlavě měli spoustu nápadů, za sebou mnoho zkušeností a po ruce dobré kontakty, tedy ideální konstelace. Trvalo dlouho, než se shodli, a vzniklo mnoho studií, než se dobrali konkrétního výsledku.

Šatnu a knihovnu získali zbouráním příčky v chodbě a postavením dvou modulů vyrobených na míru. Jídelní židle a konferenční stolek jsou památeční retro kousky.
Do poslední chvíle ladili architekti a majitelé v jedné osobě všechny detaily, aby byl výsledek jejich práce na první pohled dokonalý.
Černá kuchyň působí v kombinaci s dřevěným ostrůvkem a parketami dokonale. Dveřmi, které jsou vsazené do proskleného rámu, může Iva pozorovat děti v sousedním pokojíčku.
Architekti Iva Zezulová a Adam Zezula. Manželský pár architektů se ve své praxi věnuje jinému měřítku projektů: Iva interiérům od návrhu až po realizaci a Adam projektům většího měřítka.
Za oblou stěnou se nachází nově vybudovaná koupelna. Ve vestavěných skříních je nechaný prostup do dětského pokojíku. Až nebude potřeba, promění se tento prostor v šatnu.
Při rekonstrukci bylo zásadní upravit dispozici bytu. Chtěli co největší obytný prostor společný pro obývák s kuchyní. Proto zrušili koupelnu, do které se vcházelo z kuchyně. Tím získali velkou místnost a koupelnu přemístili k ložnici a k dětskému pokoji.

Těmto zbytečně velkým místnostem trochu ubrali, aby mohla vzniknout nová koupelna. Dále zbourali příčku v chodbě a místo ní umístili oboustranný modul, jenž slouží z chodby jako šatna a ze strany obývacího pokoje tvoří knihovnu.

Důležité detaily

Co se týká materiálů, mají rádi takové, které umějí hezky stárnout. Shodli se tedy na dubu, takže repasovali původní dubové parkety, kde to šlo, zbytek dokoupili. Dub také využili na nábytek v chodbě a dětském pokoji, na dveřích do pokojů, posteli, dubový je i jídelní stůl a kuchyňský ostrůvek.

V showroomu s kováním je zaujala mosaz, tak ji použili na kliky, u mini úchytek v chodbě a u konstrukce knihovny. Třešinkou na dortu jsou v interiéru černé detaily jako retro vypínače, černé prvky v koupelně, černý vstup a celá kuchyňská sestava. Ostatně černá kuchyň byla pro Ivu dlouhodobým snem. Aby působila vzdušnějším dojmem, sestavu protkala otevřenými skříňkami a doplnila dubovým ostrůvkem.

Zbytek místnosti už je světlý a barevný a zdobí ho již zmiňovaná knihovna, retro stolek z kolekce Brusel, který je stejně jako jídelní židle památkou na Adamovy prarodiče.

Pohodlí tady představuje žlutá pohovka a ušák, jenž dostala Iva od spokojených klientů.

Pro dva malé syny zařídili manželé pokojíček, kde se mohou náležitě vydovádět. Hory namalované na stěně jsou jejich společným dílem. Koupelnu zdobí mozaiková stěna, která měla být také u umyvadla, ale podsvícené zrcadlo, které prozradí každou nerovnost, rozhodlo o tom, že tato stěna je raději pokrytá stěrkou.

