Příběh jejich bydlení začal v době, kdy byla Iva na studijní praxi ve švýcarském Lausanne. Za dlouhých večerů v miniaturním bytě snila o tom, jak si jednou s rodinou pořídí krásné bydlení, kde bude kulatý stůl, dřevěné parkety, v koupelně barevná dlažba, bytem se bude linout vůně jídla a všem tam bude moc dobře. Deset let si ale musela počkat na to, než s manželem koupili byt, kde mohla své plány uskutečnit.
Dospěli ke shodě
Byt s dispozicí 3+kk a užitnou plochou 78 metrů čtverečních se nachází v činžovním domě, který má už skoro sto let. Když se k bytu Iva s Adamem dostali, byl ve velmi žalostném stavu. Předchozímu majiteli vůbec nevadilo, že nemá připojené umyvadlo, vanu ani toaletu na vodu, že kuchyň představuje jen umyvadlo na stěně a místo záclon má noviny. Dva mladí architekti ze studia IAK a současně majitelé tento stav vzali jako výzvu a pustili se do rekonstrukce.
V hlavě měli spoustu nápadů, za sebou mnoho zkušeností a po ruce dobré kontakty, tedy ideální konstelace. Trvalo dlouho, než se shodli, a vzniklo mnoho studií, než se dobrali konkrétního výsledku.
Při rekonstrukci bylo zásadní upravit dispozici bytu. Chtěli co největší obytný prostor společný pro obývák s kuchyní. Proto zrušili koupelnu, do které se vcházelo z kuchyně. Tím získali velkou místnost a koupelnu přemístili k ložnici a k dětskému pokoji.
Těmto zbytečně velkým místnostem trochu ubrali, aby mohla vzniknout nová koupelna. Dále zbourali příčku v chodbě a místo ní umístili oboustranný modul, jenž slouží z chodby jako šatna a ze strany obývacího pokoje tvoří knihovnu.
Důležité detaily
Co se týká materiálů, mají rádi takové, které umějí hezky stárnout. Shodli se tedy na dubu, takže repasovali původní dubové parkety, kde to šlo, zbytek dokoupili. Dub také využili na nábytek v chodbě a dětském pokoji, na dveřích do pokojů, posteli, dubový je i jídelní stůl a kuchyňský ostrůvek.
V showroomu s kováním je zaujala mosaz, tak ji použili na kliky, u mini úchytek v chodbě a u konstrukce knihovny. Třešinkou na dortu jsou v interiéru černé detaily jako retro vypínače, černé prvky v koupelně, černý vstup a celá kuchyňská sestava. Ostatně černá kuchyň byla pro Ivu dlouhodobým snem. Aby působila vzdušnějším dojmem, sestavu protkala otevřenými skříňkami a doplnila dubovým ostrůvkem.
Zbytek místnosti už je světlý a barevný a zdobí ho již zmiňovaná knihovna, retro stolek z kolekce Brusel, který je stejně jako jídelní židle památkou na Adamovy prarodiče.
Pohodlí tady představuje žlutá pohovka a ušák, jenž dostala Iva od spokojených klientů.
Pro dva malé syny zařídili manželé pokojíček, kde se mohou náležitě vydovádět. Hory namalované na stěně jsou jejich společným dílem. Koupelnu zdobí mozaiková stěna, která měla být také u umyvadla, ale podsvícené zrcadlo, které prozradí každou nerovnost, rozhodlo o tom, že tato stěna je raději pokrytá stěrkou.
Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.