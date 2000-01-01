Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se však otevřenost stala hlavní strategií. Příčky nahradil vestavěný nábytek, sklobeton a závěsy. Vznikl tak fluidní prostor, který spojuje velkorysost garsonky s funkčním členěním vícepokojového bytu.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Projekt studia RDTH architekti v Praze nabízí užitnou plochu 96 m² zcela bez klasických vnitřních příček. Autory jsou architekti René Dlesk a Tamara Kolaříková.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Středobodem celého interiéru je jediný, mírně pootočený nábytkový blok, který přirozeně definuje jednotlivé zóny.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Díky otevřenému uspořádání byt funguje zároveň jako velkorysé 1+kk i jako funkčně rozčleněné 4+kk.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Při rekonstrukci byl obnažen původní betonový skelet domu, kterému architekti navrátili jeho surovou podobu.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Surový beton doplňují klasické dubové parkety a bílé omítky na obvodových stěnách.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
První ze dvou kuchyní slouží přímo v obytné zóně jako neformální domácí kavárna bez náročného vaření.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Hlavní kuchyň se všemi spotřebiči je schovaná v zadní části dispozice za posuvným závěsem.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Na zázemí hlavní kuchyně navazuje volně stojící pračka se sušičkou a systém otevřených úložných regálů.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Flexibilní blackoutové závěsy umožňují okamžité oddělení jednotlivých zón a výrazně zlepšují akustiku.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Prostor toalety vymezuje stěna ze sklobetonových tvárnic, která propouští přirozené světlo, ale zachovává soukromí.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Toaleta je jediným uzavřeným prostorem v celém bytě, který disponuje klasickými dveřmi.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Zvýšené pódiové řešení podlahy za nábytkovým blokem ukrývá potřebné rozvody vody a kanalizace.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Umyvadlo je záměrně vysunuto mimo uzavřenou koupelnu, což rozšiřuje možnosti jeho denního využití.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Všechna svítidla v bytě jsou napojena na jediný okruh a ovládají se digitálně přes telefon, tablet či bezdrátové vypínače.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Neutrální bílý vestavěný nábytek tvoří optickou kostru bytu a splývá s okolním prostředím.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
K obytné ploše 96 m² přiléhá ještě venkovní lodžie o výměře 8 m².
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Díky bohaté městské infrastruktuře v okolí nebylo nutné byt zatěžovat nadbytečnými skladovacími prostory.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Architektonický návrh počítá s tím, že se potřeby obyvatel mění – prostor lze v budoucnu snadno přizpůsobit.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Kombinace sklobetonu, dřeva, textilu a surového betonu vytváří v interiéru jemnou hru světel a textur.
Autor: Filip Beránek, www.filipberanek.com
Půdorys bytu - původní stav
Autor: RDTH architekti
Půdorys bytu - původní stav
Autor: RDTH architekti
Půdorys bytu - návrh
Autor: RDTH architekti
Půdorys bytu - návrh
Autor: RDTH architekti
Půdorys bytu - návrh
Autor: RDTH architekti
Půdorys bytu - návrh
Autor: RDTH architekti