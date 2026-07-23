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Radikální proměna bytu v Praze. Majitelé si splnili sen o životě bez stěn

Lenka Weberová
Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se... Projekt studia RDTH architekti v Praze nabízí užitnou plochu 96 m&#178; zcela... Středobodem celého interiéru je jediný, mírně pootočený nábytkový blok, který... Díky otevřenému uspořádání byt funguje zároveň jako velkorysé 1+kk i jako... Při rekonstrukci byl obnažen původní betonový skelet domu, kterému architekti... Surový beton doplňují klasické dubové parkety a bílé omítky na obvodových... První ze dvou kuchyní slouží přímo v obytné zóně jako neformální domácí kavárna... Hlavní kuchyň se všemi spotřebiči je schovaná v zadní části dispozice za... Na zázemí hlavní kuchyně navazuje volně stojící pračka se sušičkou a systém... Flexibilní blackoutové závěsy umožňují okamžité oddělení jednotlivých zón a... Prostor toalety vymezuje stěna ze sklobetonových tvárnic, která propouští... Toaleta je jediným uzavřeným prostorem v celém bytě, který disponuje klasickými...
Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se však otevřenost stala hlavní strategií. Příčky nahradil vestavěný nábytek, sklobeton a závěsy. Vznikl tak fluidní prostor, který spojuje velkorysost garsonky s funkčním členěním vícepokojového bytu.

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Radikální proměna bytu v Praze. Majitelé si splnili sen o životě bez stěn

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