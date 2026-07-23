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KVÍZ: Jekor v pokojíčku a umakart v koupelně. Pamatujete si materiály svého dětství?
Vyzkoušejte si kvíz, který vás vrátí do časů, kdy se stavělo a opravovalo svépomocí, ke každému výrobku patřil nějaký národní podnik a bez čekání v alespoň krátké frontě jste dostali jen málokdy to,...
Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Moderní dřevostavba uvnitř kamenné stodoly na Dobříši. Architekt stvořil unikát
Unikátní bydlení na Dobříši. Architekt Michael Karnet zachránil kamenné torzo stodoly z roku 1912 a vtipně do něj vestavěl moderní rodinný dům v podobě lehké dřevostavby.
Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Zničil ji požár, teď bere dech. Unikátní vila v Praze vstala z popela a září
Unikátní pražská vila z 30. let měla namále. V roce 2000 ji vážně poškodil požár a léta chátrala. Podívejte se na její neuvěřitelnou proměnu v novodobý funkcionalistický klenot.
Radikální proměna bytu v Praze. Majitelé si splnili sen o životě bez stěn
Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se však otevřenost stala hlavní strategií. Příčky nahradil vestavěný nábytek, sklobeton a závěsy. Vznikl tak fluidní prostor,...
KVÍZ: Kouř z grilu, nedělní vrtání i větve přes plot: 20 chytáků ze sousedských válek
Může soused zabírat kamerou vaši zahradu, grilovat na balkoně nebo vám zavřít přístupovou cestu? Otestujte si, jak dobře znáte pravidla sousedského soužití. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Jiří Kuča z Kitchen Story proměnil chátrající dům ve skvost. Dnes vítá hosty
Když si Jiří a Marika Kučovi vyhlédli starou chalupu na Jižní Moravě, netušili ještě, že v ní stráví mnoho šťastných, ale i smutných okamžiků. Do stavení, která dřív bylo rodinným útočištěm, se dnes...
Pryč z města. Tipy na chaty a chalupy na prodej v krásných koutech Česka
Přinášíme přehled zajímavých chat a chalup, které jsou v současnosti na prodej. Zjistěte, v jakých lokalitách lze nemovitost pořídit a za kolik.
Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Zbyl jen zelený labyrint. Z prosperující rybářské vesnice je turistická senzace
V čínské rybářské vesnici Chou-tchou-wan (Houtouwan) kdysi žily dva tisíce lidí. V 90. letech ji však kvůli izolaci a nedostatku práce všichni opustili. Dnes se opuštěné domy ztrácejí pod bujnou...
Zničil ji požár, teď bere dech. Unikátní vila v Praze vstala z popela a září
Unikátní pražská vila z 30. let měla namále. V roce 2000 ji vážně poškodil požár a léta chátrala. Podívejte se na její neuvěřitelnou proměnu v novodobý funkcionalistický klenot.
Úchvatná rekonstrukce v Karlíně. Jak architekti proměnili obyčejný byt v oázu
Architekti z ateliéru 0,5 Studio proměnili byt v pražském Karlíně o rozloze 79 m² v harmonický celek plný oblých tvarů, modré barvy a hřejivého dřeva.
KVÍZ: Jekor v pokojíčku a umakart v koupelně. Pamatujete si materiály svého dětství?
Vyzkoušejte si kvíz, který vás vrátí do časů, kdy se stavělo a opravovalo svépomocí, ke každému výrobku patřil nějaký národní podnik a bez čekání v alespoň krátké frontě jste dostali jen málokdy to,...
OBRAZEM: Skříň jako ložnice i obývák. Jak vytěžit každý metr malého bytu
Současná krize výstavby má vedle mnoha dalších jeden důležitý vedlejší efekt: developeři staví byty stále menší a menší. Není to ale tolik na překážku, i dvacetimetrové příbytky totiž lze udělat ve...
Pronájem bytu 1+kk, 35 m2, Uherské Hradiště - Moravní náměstí
Uherské Hradiště
10 000 Kč/měsíc
Moderní dřevostavba uvnitř kamenné stodoly na Dobříši. Architekt stvořil unikát
Unikátní bydlení na Dobříši. Architekt Michael Karnet zachránil kamenné torzo stodoly z roku 1912 a vtipně do něj vestavěl moderní rodinný dům v podobě lehké dřevostavby.
Otto Rothmayer dohlížel na realizace Plečnika. V 50. letech ho komunisté vyhnali z Hradu
Skromný architekt musel na prahu padesátých let Pražský hrad opustit a jeho dílo bylo takřka zapomenuto. Otto Rothmayer nejen dohlížel na provádění Plečnikových hradních intervencí, ale projektoval...