náhledy
Podkrovní apartmán na slunném předměstí Lisabonu jako maják vyhlíží okny do ulic, na moře a nedaleko protékající řeku Tajo. Nádhera. Ovšem než se tento prostor o šedesáti metrech čtverečních stal skutečně lákavým místem pro život, museli na něm architekti ze studia KEMA odvést spoustu práce.
Prostor pro život, důstojné bydlení. To většině lidí naprosto stačí. Jenže než se tohoto žádoucího stavu dobral zmíněný apartmán, musel urazit opravdu dlouhou cestu.
Při pohledu na jemné bílé a dřevěné texturované obklady stěn, elegantní design úložných prostor nebo sedací niku se zdá být vše v nejlepším pořádku. To je ovšem stav současný.
Pohodové výhledy na moře a příjemně prosvětlené bydlení nabízí byt až nyní. Po radikální proměně. Následuje galerie snímků, která vám původní stav přiblíží.
Ne každý volný zastřešený prostor se skutečně hodí k bydlení. Dobře to demonstruje původní stav „apartmánu“ – ty uvozovky jsou záměrné – před rekonstrukcí.
Podkrovní byt v jednom z domů na lisabonském předměstí měl k obyvatelnosti daleko. Už jen cesta po schodišti o něm leccos vypovídala.
Cesta vzhůru, která připomínala výlet do věže strašidelného zámku, byla zakončená nedobytnou branou. Ta by dnes většinu vážných zájemců o bydlení nejspíš odradila. A pokud ne ona, tak zbytek bytu.
Byl to jen kumbál pod střechou, nouzově obydlená půda, která rozhodně nenabízela důstojné bydlení. Tak vypadal „apartmán” v lisabonské Marvile ještě v roce 2020.
Černobílé fotografie zachycují stav před zahájením rekonstrukce. Toaletní mísa v nice vedle kuchyně je nezvyklá rarita. Navíc byl celý tento prostor, střešním oknům navzdory, k uzoufání tmavý a neprosvětlený.
Co se tu tak razantně změnilo, že apartmán v Marvile se zásadně prosvětlil? Co bylo příčinou radikální změny?
Je nutné zmínit, že se první velká změna odehrála mimo podkroví i dům a dotkla se celé okolní čtvrti.
Čtvrť kdysi dávno byla samostatnou přímořskou vesnicí Vila do Mar. Pak byla připojena k Lisabonu jako samostatná průmyslová a dělnická čtvrť.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Čtvrť, která dostala jméno Marvile, byla dlouhá desetiletí stále dělnickou a průmyslovou. V roce 2020 nastal proces městské regenerace a modernizace.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Čtvrť se postupně proměňovala. A měnil se i charakter zástavby. Místo ubytoven tu začaly růst hotely. A podivné byty se měnily na apartmány.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Modernizace se díky tomu dočkal i náš nehezký byt. Rekonstrukce se ujali architekti ze studia KEMA.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Začít se muselo u vstupních dveří. Dnes už bránu do strašidelného zámku nepřipomínají. A za nimi je dočista jiné bydlení.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Hlavním cílem projektu bylo proměnit tmavý podkrovní byt ve světlý a otevřený prostor s úchvatným výhledem na řeku Tajo.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Podkrovní prostor se rozhodli architekti proměnit v jakýsi maják, který nabízí výhledy do okolí.
Vzhledem ke katastrofálnímu stavu obydlí bylo nutné vyměnit celou střechu a předělat všechny součásti interiérů.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Díky výraznému zásahu do dispozice apartmánu a do celkové geometrie schodiště bylo možné vytvořit novou koupelnu.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Výrazně přitom prohlédla i ona dost děsivě vypadající toaleta, dříve zasazená do úzkého vikýře.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Kvůli úspoře místa byly ložnice a koupelna vsazené do samostatného boxu, odděleného od střechy.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Úložný prostor i kuchyňský kout byly umístěny v další zóně vytvořené podél obývacího pokoje.
Dalším nápadem jsou dvě niky. Jedna slouží jako pracovní deska kuchyňského koutu, v druhé je pohovka.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Byt se zdá mnohem prostornější díky minimalistickému vybavení a světlému interiéru.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Interiér je zařízený velmi promyšleně. Těží z chytré kompozice přírodních materiálů a nenáročných dekorativních prvků z kovu a cihel, které k industriálnímu dědictví celé lisabonské čtvrti patří.
Designovou hříčkou je kruhové umyvadlo v koupelně. Zakázkový kousek povyšuje estetickou úroveň apartmánu, který byl ještě nedávno neobyvatelný.
Byt se umí otevřít i zavřít. A to díky chytře „maskovanému“ nábytku. Interiér vždy působí čistě a upraveně.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Policové a výsuvné systémy ve stěnách jsou vlastní celé domácnosti, která na ploše šedesáti metrů čtverečních působí dojmem mnohem většího bytu.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Apartmán je prosvětlený čtyřmi novými střešními okny a dvěma vikýři, které posilují vztah mezi interiérem a exteriérem.
Autor: Alexander Bogorodskiy
Krása, elegance, vzdušnost a pohoda otevřeného nezastavěného prostoru. Apartmán v Marvile urazil skutečně dlouhou cestu. Proměnil se k nepoznání. Je to realizace, za kterou si architekti ze studia KEMA skutečně chválu zaslouží.
Autor: Alexander Bogorodskiy