Zázrak radikální proměny. Z děsivého podkroví je díky nápadům parádní bydlení

Radomír Dohnal
Podkrovní apartmán na slunném předměstí Lisabonu jako maják vyhlíží okny do ulic, na moře a nedaleko protékající řeku Tajo. Nádhera. Ovšem než se tento prostor o šedesáti metrech čtverečních stal skutečně lákavým místem pro život, museli na něm architekti ze studia KEMA odvést spoustu práce.
Podkrovní apartmán na slunném předměstí Lisabonu jako maják vyhlíží okny do... Prostor pro život, důstojné bydlení. To většině lidí naprosto stačí. Jenže než... Při pohledu na jemné bílé a dřevěné texturované obklady stěn, elegantní design... Pohodové výhledy na moře a příjemně prosvětlené bydlení nabízí byt až nyní. Po... Ne každý volný zastřešený prostor se skutečně hodí k bydlení. Dobře to... Podkrovní byt v jednom z domů na lisabonském předměstí měl k obyvatelnosti... Cesta vzhůru, která připomínala výlet do věže strašidelného zámku, byla... Byl to jen kumbál pod střechou, nouzově obydlená půda, která rozhodně... Černobílé fotografie zachycují stav před zahájením rekonstrukce. Toaletní mísa... Co se tu tak razantně změnilo, že apartmán v Marvile se zásadně prosvětlil? Co... Je nutné zmínit, že se první velká změna odehrála mimo podkroví i dům a dotkla... Čtvrť kdysi dávno byla samostatnou přímořskou vesnicí Vila do Mar. Pak byla...

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Mezonet v Nuslích byste po rekonstrukci nepoznali, je to skvělý šok

Mladý manželský pár zvažoval pořízení většího bytu, už kvůli svému čtyřnohému parťákovi. Nakonec však zůstali tam, kde to mají rádi, v pražských Nuslích. Místo stěhování investovali do kompletní...

Zády k zástavbě, tváří k lesu. Vila u Prahy, která skutečně chrání své majitele

Rodinný dům na okraji obce u Prahy reaguje na měnící se krajinu. Architekt jej vědomě otočil od budoucí zástavby směrem k lesu a intimní zahradě, která se kaskádovitě zvedá a vrcholí koupacím...

Roubenka jako z pohádky vyrostla na okraji Beskyd. Majiteli byla osudem souzená

Říká se, že náhody neexistují. Za vším stojí osud. A tato kouzelná roubenka na okraji Beskyd byla svému majiteli Honzovi skutečně souzená. A přestože ji postavil jako chalupu pro sebe a svou rodinu,...

Padesát let stará chata vás zaskočí. Její tvůrce byl vlastně geniální

Když otec Bjørna a Toma postavil v roce 1972 funkcionalistickou přímořskou chatu s neuvěřitelným panoramatickým výhledem v Larviku, netušil, jak svým synům „zamotá“ hlavu více než 5o let poté....

Zázrak radikální proměny. Z děsivého podkroví je díky nápadům parádní bydlení

Podkrovní apartmán na slunném předměstí Lisabonu jako maják vyhlíží okny do ulic, na moře a nedaleko protékající řeku Tajo. Nádhera. Ovšem než se tento prostor o šedesáti metrech čtverečních stal...

19. října 2025

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Šest metrů nad zemí se vznášejí dva apartmány, které propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny. Specifický koncept bydlení představoval pro všechny zúčastněné...

18. října 2025

Vzorové domy? Ověřit si kvalitu ještě před stavbou se vždy vyplatí

Ve spolupráci

Rozhodnutí postavit si vlastní dům je pro většinu lidí tou největší a nejdůležitější finanční investicí v životě. S miliony korun v sázce, hypotékou na desítky let a neustále se měnícím trhem je...

17. října 2025

To vyskládané dřevo snížíte. Stíní mi skleník, zuří sousedka. Má na to právo?

Premium

Máme zásoby dřeva na zimu složené u plotu, který je společný se sousedkou. Dřevo jsme vyskládali do výšky dvou metrů, ale sousedka řekla, že musíme dřevo snížit, protože jí prý stíní skleník,...

17. října 2025

Toto umí na světě jen Češi. Moser slaví 100 let v Praze s nefritem

Výjimečná, ojedinělá, exkluzivní. To není přehnané tvrzení. Kolekce Echoes karlovarského Moseru se už nebude nikdy opakovat, unikátní je i ve vybraných barvách. Ano, uran se čas od času objevuje, ale...

17. října 2025

Praha otevřela dva moderní terminály, jeden přímo ve Stromovce. Jak se povedly?

Nejprve tu byla koněspřežka z Lán, ovšem historicky prvním nádražím parostrojní železnice v Praze bylo dnešní Masarykovo nádraží. Od té doby jich přibylo téměř na tři tisíce. A na dvě z nich se dnes...

16. října 2025  14:02

Skladatel a textař se vrhl na přestavbu. Pro svou rodinu vytvořil fajn domov

Původně šlo o domov „vlka samotáře“, osud tomu však chtěl, že se z domu skladatele, textaře, básníka a člena skupiny Už jsme doma Miroslava Waneka stal domov pro celou rodinu.

16. října 2025

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

16. října 2025

Dům jako investice do budoucna? Rostoucí domy mění pravidla hry

Ve spolupráci

Vlastní bydlení bylo vždy základním pilířem stability. Dnes je však dosažení tohoto cíle pro tisíce lidí stále obtížnější. Rostoucí ceny energií, úrokových sazeb i samotných stavebních materiálů...

15. října 2025

Roubenka jako z pohádky vyrostla na okraji Beskyd. Majiteli byla osudem souzená

Říká se, že náhody neexistují. Za vším stojí osud. A tato kouzelná roubenka na okraji Beskyd byla svému majiteli Honzovi skutečně souzená. A přestože ji postavil jako chalupu pro sebe a svou rodinu,...

15. října 2025

Prodej bytu 1+kk 24 m2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem
Prodej bytu 1+kk 24 m2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem

Královická, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
3 390 000 Kč

Více z nabídky 104 286 nemovitostí

První indukční varná deska, která snese hrubé zacházení i hrubou sůl

Přídavné slovo „plochá“ nepatří k těm zvlášť sexy. Ale s indukčními varnými deskami je přirozeně spojena. Změnit plochost na přitažlivost tak vyžaduje víc než jen kreativitu. Podařilo se to až značce...

15. října 2025

Tepelné ostrovy mění města v pece. Řešením jsou střechy plné života

Ve spolupráci

Meteorologové varují, že vlny veder budou delší a častější. Města proto hledají řešení, jak rozpáleným ulicím a budovám do budoucna ulevit, a tím zajistit vyšší kvalitu života obyvatel.

14. října 2025  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.