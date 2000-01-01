náhledy
Architekti z ateliéru 0,5 Studio proměnili byt v pražském Karlíně o rozloze 79 m² v harmonický celek plný oblých tvarů, modré barvy a hřejivého dřeva.
Autor: Peter Fabo
Architekti Jitka Mácová, Pavel Nový a Vít Svoboda vytvořili plynulý prostor, kde jedna zóna volně přechází v druhou.
Autor: Peter Fabo
Dominantním prvkem je multifunkční nábytkový box, který je páteří celého domova.
Autor: Peter Fabo
Modrý monolit začíná už v předsíni. Schovává v sobě úložné prostory, šatní skříně i nezbytné technické zázemí, takže chodba zůstává dokonale uklizená a vzdušná.
Autor: Peter Fabo
Modrý box se v kuchyňské části proměňuje v pracovní linku. Hranice mezi tím, kde končí předsíň a začíná kuchyň, tu díky tomu přirozeně zaniká.
Autor: Peter Fabo
Žádné úchytky, žádný vizuální smog. Kuchyňská linka sází na čisté linie a vestavné spotřebiče. Modrý odstín navíc skvěle kontrastuje se světlým zbytkem interiéru.
Autor: Peter Fabo
„Prostor jsme koncipovali tak, aby vizuálně zjemňoval dynamiku městského života,“ vysvětlují autoři návrhu Jitka Mácová, Pavel Nový a Vít Svoboda z ateliéru 0,5 Studio.
Autor: Peter Fabo
Aby interiér nepůsobil chladně, doplňuje moderní modrou barvu masivní dub. Ten do bytu přináší útulnost a příjemnou přírodní texturu.
Autor: Peter Fabo
Klid, řád a minimalismus. Autoři projektu se inspirovali východní filozofií bydlení, což se propisuje do čistoty tvarů i práce s vertikálními dřevěnými lamelami.
Autor: Peter Fabo
Dubové lamely na vestavěných skříních mají důležitou roli. Opticky rozbíjejí velké monolitické plochy, takže skříně působí lehce, elegantně a téměř neviditelně.
Autor: Peter Fabo
Oblouk jako sjednocující prvek. Najdete ho nejen na rozích nábytku, ale také na zrcadlech či solitérních kusech vybavení. Interiéru to dodává neobyčejnou měkkost.
Autor: Peter Fabo
Díky otevřené dispozici a absenci zbytečných dveří prochází denní světlo celým bytem. Každý kout tak působí vzdušně a optimisticky.
Autor: Peter Fabo
V ložnici vsadili architekti na absolutní minimalismus. Minimum rušivých elementů a přírodní materiály jsou tou nejlepší pozvánkou k hlubokému a klidnému spánku.
Autor: Peter Fabo
Tady se relaxuje samo. Koupelna navozuje atmosféru luxusních lázní, kde se potkává moderní design s hřejivým dřevem a intimním osvětlením.
Autor: Peter Fabo
Detail dřevěného obkladu v koupelně dokazuje, že i v panelovém či činžovním bytě lze vytvořit atmosféru jako v luxusním spa. Stačí správně pracovat s texturou a detailem.
Autor: Peter Fabo
Plánek bytu 3+kk
Autor: Peter Fabo