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Úchvatná rekonstrukce v Karlíně. Jak architekti proměnili obyčejný byt v oázu

Lenka Weberová
Architekti z ateliéru 0,5 Studio proměnili byt v pražském Karlíně o rozloze 79... Architekti Jitka Mácová, Pavel Nový a Vít Svoboda vytvořili plynulý prostor,... Dominantním prvkem je multifunkční nábytkový box, který je páteří celého domova. Modrý monolit začíná už v předsíni. Schovává v sobě úložné prostory, šatní... Modrý box se v kuchyňské části proměňuje v pracovní linku. Hranice mezi tím,... Žádné úchytky, žádný vizuální smog. Kuchyňská linka sází na čisté linie a... „Prostor jsme koncipovali tak, aby vizuálně zjemňoval dynamiku městského... Aby interiér nepůsobil chladně, doplňuje moderní modrou barvu masivní dub. Ten... Klid, řád a minimalismus. Autoři projektu se inspirovali východní filozofií... Dubové lamely na vestavěných skříních mají důležitou roli. Opticky rozbíjejí... Oblouk jako sjednocující prvek. Najdete ho nejen na rozích nábytku, ale také na... Díky otevřené dispozici a absenci zbytečných dveří prochází denní světlo celým...
Architekti z ateliéru 0,5 Studio proměnili byt v pražském Karlíně o rozloze 79 m² v harmonický celek plný oblých tvarů, modré barvy a hřejivého dřeva.

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Úchvatná rekonstrukce v Karlíně. Jak architekti proměnili obyčejný byt v oázu

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