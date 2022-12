Ze staré továrny Perla bude opět perla, tentokrát architektonická

Studio Chybík + Kristof Architektonický ateliér založili roku 2010 v Brně architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof. Studio má pobočky v Praze, Brně a Bratislavě. Mezi jeho významné realizace patří modulární Pavilon České republiky při světové výstavě Expo v Miláně 2015, Vinařství Lahofer v Dobšicích nebo obnova Mendelova skleníku v Brně. Projekt Galerie Perlou má „pořadové“ číslo 479! Při věku zakladatelů studia je to neuvěřitelné číslo, vždyť Ondřej Chybík se narodil v roce 1985, Michal Krištof je ještě o rok mladší. Za dosavadní práci bylo studio mnohokrát oceněné, mimo jiné v roce 2019 prestižní cenou Architecture Vanguard Award časopisu Architectural Record v New Yorku, USA cenou pro mladé architekty. Bylo tedy označeno jako nejlepší mladé studio na světě. Oba zakladatelé byli (rok po sobě, 2015 a 2016) vybráni časopisem Forbes do seznamu nejvlivnějších „30 pod 30“. Autoři projektu: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Lucie Skořepová, Hanna Hajda, Urszula Sędziak, Ela Siwiec, Zuzana Pelikánová, Jiří Richter, Markéta Pavlunová a Martin Holý