Proč vyhrávají projekty s historií? Lidé chtějí bydlet v místech s příběhem

Ve spolupráci   4:00
Bydlení dnes lidé nevybírají jen podle dispozice, ceny nebo parkovacího místa. Čím dál víc rozhoduje také atmosféra lokality, její minulost a pocit, že člověk nekupuje byt, ale stává se součástí příběhu. Právě proto začíná být v kurzu bydlení v místech, která umí propojit novou výstavbu s historickou stopou místa. 

Vizualizace projektu Nová Pila Ostravice | foto: Master Design

Když se stěhujeme na „zelenou louku“, dostáváme nepopsaný list, který bude své dějiny naším prostřednictvím teprve psát. Lokality s historií však už svou minulost mají a nové obyvatele obklopí svou jedinečnou energií.

Lidé nehledají jen byt, ale i atmosféru místa

Bydlení je dnes součástí životního stylu a při výběru mnohdy rozhoduje víc než jen adresa. „Lidé dnes od bydlení vyžadují pohodlí, moderní standard a dostatečnou občanskou vybavenost, ale také aby místo mělo svou osobitost. Skutečnou identitu však nelze jednoduše vymyslet v marketingové prezentaci. Atmosféra buď v lokalitě je, nebo není,“ říká Václav Daněk mladší, šéf společnosti Ridera Development, syn zakladatele skupiny Ridera. Právě proto dnes tolik rezonují místa, která nevypadají jako „vygenerovaný“ soubor domů. Mnohem živěji působí projekty, které nevznikají „na zelené louce bez kontextu“, ale vyrůstají z konkrétního místa a navazují na to, co na pozemku bylo před nimi. Z jeho historie, architektury a původní funkce.

Historické budovy dnes dostávají nový význam

„Nové projekty často vytvářejí ekonomický i praktický důvod, proč se o takové stavby, nebo dokonce celá území znovu starat, investovat do jejich obnovy a vracet jim význam,“ vysvětluje dále Václav Daněk, že místo aby starý objekt roky pustl a ztrácel svou hodnotu, může se proměnit v živou součást obce či města.

Původní stavba dává území autenticitu, která dalece přesahuje nový bytový dům nebo kanceláře. Výhodou je atmosféra, kterou nelze dostavět dodatečně. Původní účel, materiály, výrazná architektura i silné spojení s historií dodávají lokalitě zvláštní kouzlo.

Pila Ostravice - interiér Pilnice, foto: Renáta Botošová

Když se starý areál promění v nové centrum života

Zajímavým trendem posledních let je proměna brownfieldů a zanedbaných historických areálů na nová obytná a společenská centra obcí a měst. Zanedbané, nevyužívané nebo chátrající areály, které už původnímu účelu neslouží, ale stále mají architektonickou, historickou nebo urbanistickou hodnotu, se nelikvidují, ale hledá se pro ně nová funkce vycházející z charakteru místa.

Díky novým developerským projektům tak z bývalých nádraží, továren, pil, sýpek či jiných průmyslových a hospodářských objektů vznikají knihovny, galerie, komunitní centra, kulturní sály, kavárny, coworkingová centra nebo prostory pro lokální trhy a menší akce. Místo, které bylo roky zavřené nebo nevyužité, se může vrátit do běžného života.

Developerský projekt v Beskydech přináší byty i společenské centrum

Jedním příkladem za všechny může být projekt Nová Pila Ostravice, který vzniká v areálu Na Pile Ostravice,“ pokračuje Václav Daněk mladší s tím, že v lokalitě má vzniknout sedm bytových domů, zelené náměstí, které vytvoří rozšířené centrum obce se zelení a klidovou zónou. „Základem projektu je obnova objektu historické arcibiskupské pily z období okolo roku 1825, který nemá zůstat jen dekorací, ale součástí širšího života obce. Na začátku na záměru spolupracovali Josef Pleskot, špičkový architekt nejen Dolních Vítkovic, a Kamil Mrva, dvorní architekt citlivé výstavby v Beskydech,“ doplňuje. Na rekonstrukci pily, která se postupně stává zázemím pro kulturu, sport a společenský život, má navázat nová rezidenční část se 109 byty v dispozicích od 1+kk do 4+kk a s komerčními prostory pro obchody a služby.

Otec a syn Daňkovi

„Pilu jsme před 14 lety začali opravovat a předpokládáme, že ji letos uvedeme do plného života. Centrum Na Pile Ostravice bude určeno pro bydlení, sport, kulturu, společenské a firemní akce, konference, koncerty. A v halách pily chceme zajímavým způsobem připomínat i historii dřevařství. Podobně, jako Dolní Vítkovice ukazují hravou, interaktivní formou dvousetletou historii těžkého průmyslu – od uhlí po výrobu železa a oceli,“ popisuje plány společnosti Ridera její zakladatel Václav Daněk starší, který stojí za rozhodnutím zachránit budovy po bezmála 200letém dřevařském provozu. Podobné projekty ukazují, že staré objekty nemusí být jen památkou na minulost, ale mohou se znovu stát přirozeným centrem života.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Ridera a.s.

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.

Stavět místo staré chalupy novou v chráněné krajinné oblasti znamená nejen splnit přání investora, ale také dodržet přísné regulace, které k takovým místům patří. Naštěstí se představy majitele a...

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Proč vyhrávají projekty s historií? Lidé chtějí bydlet v místech s příběhem

Ve spolupráci
Vizualizace projektu Nová Pila Ostravice

Bydlení dnes lidé nevybírají jen podle dispozice, ceny nebo parkovacího místa. Čím dál víc rozhoduje také atmosféra lokality, její minulost a pocit, že člověk nekupuje byt, ale stává se součástí...

14. dubna 2026

Levitující budka a neviditelný dům. Češi vytvořili úkryty, kde vás nikdo nenajde

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech...

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech starostí, bez zbytečných vymožeností. A právě to nabízejí minimalistické domky přezdívané tiny houses. Mohou být i na...

14. dubna 2026

Známá zpěvačka žije skromně. Opravuje školu a buduje vlastní hospodářství

Zpěvačka v domě žije s přítelem Jaromírem a spoustou zvířat, druhou část obývá...

Zpěvačka Viktorie Surmová bydlí s přítelem Jaromírem v malé obci ve Středočeském kraji. Společně rekonstruují budovu staré školy a postupně budují vlastní hospodářství.

14. dubna 2026

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

13. dubna 2026

Malý byt s obří energií na Vinohradech. Barvy na 41 metrech popírají nudu

Barový pult odděluje kuchyň od zbytku místnosti a funguje jako jídelní stůl i...

Bydlet v Korunní ulici v Praze znamená být v centru města, kde to prostě žije. A zároveň si užívat díky orientaci oken a vyššímu podlaží tiché zázemí. Architekti, kteří dali interiéru novou podobu,...

13. dubna 2026

Zvenku luxusní sídlo, ve sklepě hříšný klub. Vila za 98 milionů vyráží dech

Nabízí kino, hernu, noční klub a dokonce i unikátní prostor pro show s plně...

Máte chuť si v noci zatrsat a vyrazit na party do nočního klubu? A co kdyby byl takový podnik přímo u vás ve sklepě? Za 3,5 milionu liber (98 milionů korun) si můžete v Anglii koupit sídlo, které má...

12. dubna 2026

Šest měsíců a zázrak je hotov. Byt v přízemí dokázal porazit vlhké zdi a plíseň

V interiéru dominují výrazné barvy. Geometrie vyřezávaných tvarů a...

Z vlhkého a plesnivého bytu vznikl během šesti měsíců unikátní, až extravagantně starožitný byt v čistě soudobém pojetí. Výrazný charakter spoluvytváří výrazné barvy a autorské prvky, jako je...

11. dubna 2026

Od moderny k funkcionalismu. Stockar byl nejen významným architektem, ale i designérem

Stockar funkcionalistický. V letech 1925–1931 byl ve slovenských lázních Sliač...

Za svou kariéru tvořil v celé řadě stylů a slohů, a to nikoli pouze jako architekt a tvůrce pečlivě cizelovaných budov, ale také jako návrhář nábytku nebo šperků. Rudolf Stockar toho za svůj život...

10. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Pražský Molochov stojí na Letné 90 let. Jeho historie je plná temných kapitol

Blok celkem čtrnácti činžovních domů v Praze na Letné, známý jako Molochov,...

Na okraji Letenské pláně v Praze stojí už téměř devadesát let na první pohled nepříliš výrazná podlouhlá budova. Komplex třinácti činžovních domů Pražany přezdívaný Molochov je však zářnou ukázkou...

10. dubna 2026

Bývalá letuška šokuje bydlením. V obýváku si postavila letadlo, které jí vydělává

Třiatřicetiletá Barbara pracovala jako letuška 14 let.

Toto v běžném bytě jen tak neuvidíte. Bývalá letuška Barbara Bacilieri, známá na sociálních sítích jako Barbie Bac, si ve svém obýváku vytvořila kulisy připomínající skutečný interiér letadla....

10. dubna 2026

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

10. dubna 2026

Interiérové dveře v roce 2026: Trendy, které změní moderní bydlení

Komerční sdělení
Interiérové Bezfalcové dveře ERKADO Epimedium 1 - Dub ST CPL

Ještě nedávno se vnitřní dveře vybíraly hlavně podle ceny a barvy, aby ladily s podlahou. V současnosti se ale dveře stávají plnohodnotnou součástí interiérového konceptu. Moderní dveře pracují s...

9. dubna 2026

