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Desítky let se v něm nakupovalo, fungoval socialistický Pramen i rodinný bufet Koptových. Pak dům č. 86 na krumlovském Latránu na dlouho osiřel a pustnul.
Autor: vaclavnovak.com
Nyní se historická budova dočkala velké proměny. Po rozsáhlé rekonstrukci se proměnila v luxusní rezidenci s wellness a zahradou.
Autor: vaclavnovak.com
Latrán po staletí spoluutváří podobu ikonického podhradí Českého Krumlova a dodnes představuje nejpřirozenější cestu od Budějovické brány ke krumlovskému zámku.
Autor: vaclavnovak.com
Dům číslo 86 vždy odrážel obchodní charakter celé lokality.
Autor: vaclavnovak.com
V jeho přízemí se prodávalo zboží, které se skladovalo na přilehlých dvorech.
Autor: vaclavnovak.com
Po druhé světové válce sice byly v patrech vybudovány byty, objekt si však ponechal svůj původní komerční charakter.
Autor: vaclavnovak.com
V padesátých letech minulého století zde fungovala prodejna Pramen, po roce 1989 ji vystřídal rodinný bufet starousedlíků Koptových.
Autor: vaclavnovak.com
Na počátku 21. století pak budova zůstala opuštěná a postupně chátrala.
Autor: vaclavnovak.com
V roce 2021 zahájil nový majitel budovy její rozsáhlou rekonstrukci.
Autor: vaclavnovak.com
„Naším cílem nebylo vytvořit muzeum ani další anonymní ubytování v centru města. Chtěli jsme, aby dům znovu ožil, a vrátit mu roli místa, kde se lidé setkávají a něco si předávají.
Autor: vaclavnovak.com
Historické prvky jsou proto i po rekonstrukci stále viditelné a rozpoznatelné, moderní technologie jsme se naopak snažili co nejvíce skrýt, aby nerušily celkový dojem.
Autor: vaclavnovak.com
Výsledkem je dům, který by měl sloužit další desítky let hostům, firmám i odborným komunitám,“ popisuje ambice projektu Viktor Furman, ředitel a jednatel společnosti GHC Genetics, která dům na Latránu vlastní.
Autor: vaclavnovak.com
Celý projekt byl přitom náročnější, než se původně předpokládalo.
Autor: vaclavnovak.com
Po odkrytí jednotlivých konstrukcí totiž vyšlo najevo, že část objektu je v podstatně horším stavu, než první prohlídky naznačovaly.
Autor: vaclavnovak.com
Bylo proto nutné provést rozsáhlé stavební zásahy, a přitom uchránit původní nosné zdi, sklepy, historické krovy i část městského opevnění, na kterém dům stojí.
Autor: vaclavnovak.com
Archeologický průzkum zároveň potvrdil, že součástí objektu je také hradební zeď.
Autor: vaclavnovak.com
Ta byla zachována a návštěvníci si ji mohou v nezměněné podobě prohlédnout v novém wellness.
Autor: vaclavnovak.com
Do rekonstrukce se zapojila řada odborných profesí včetně zástupců deseti tradičních řemesel.
Autor: vaclavnovak.com
Tesaři opravili původní krovy, truhláři pak vyrobili funkční i ozdobné prvky podle historických vzorů.
Autor: vaclavnovak.com
Kromě nich se na obnově podíleli také kameníci, kováři, klempíři, štukatéři a restaurátoři.
Autor: vaclavnovak.com
Průběh prací značně komplikovala úzká historická ulice, která neumožňovala klasické zásobování těžkou technikou.
Autor: vaclavnovak.com
Symbolické je také zapojení lidí, kteří budovu znali již z dřívějška.
Autor: vaclavnovak.com
Bývalý nájemník se vrátil jako řemeslník, někdejší pracovník prodejny jako stavbyvedoucí.
Autor: vaclavnovak.com
Na výsledné podobě se podílel také Ing. arch. Ondřej Kutěj, který zpracoval návrh interiérů.
Autor: vaclavnovak.com
Samotné renovační práce měla na starosti společnost Pollex s.r.o., dceřiná společnost GHC Genetics.
Autor: vaclavnovak.com
Rezidence Latrán 86 nabízí sedm apartmánů pojmenovaných Paulina, Eleonora, Anna, Perchta, Johanka, Ida a Ernestina.
Autor: vaclavnovak.com
Jejich názvy připomínají ženy spojené s historií Českého Krumlova a zdejšími šlechtickými rody.
Autor: vaclavnovak.com
Rezidence může ubytovat až dvacet hostů, kteří mají k dispozici konferenční sál pro padesát lidí, privátní wellness se saunou či soukromou část Jelení zahrady s výhledem na krumlovský zámek.
Autor: vaclavnovak.com
Novinkou je šestice hlubinných vrtů, které byly vyhloubeny přímo v historickém centru, pod nímž vede spletitá síť starých štol.
Autor: vaclavnovak.com
Jde o jediné vrty tohoto typu v centru města, které umožnily proměnit historickou budovu v nízkoenergetický objekt dosahující až parametrů pasivního domu.
Autor: vaclavnovak.com
Rezidence Latrán 86 díky nim může využívat geotermální energii pro vytápění i chlazení prostřednictvím podlah a stropů a v maximální možné míře pracovat s pasivním chlazením. Výrazně tak snižuje energetickou náročnost svého provozu.
Autor: vaclavnovak.com
Dům číslo 86 tak stejně jako v době kupců a řemeslníků zůstává i dnes místem, kterým prochází mnoho lidí.
Autor: vaclavnovak.com
Jen zboží a kupecké brašny vystřídaly pracovní prezentace, nové nápady a zavazadla hostů z celého světa.
Autor: vaclavnovak.com