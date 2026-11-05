|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu
Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do náročné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...
Český učitel žije v Thajsku levně. Byt s bazénem a kinem ho vyšel na 6 tisíc
Do Thajska odjel původně na osm měsíců, nakonec v něm český pedagog Michal žije už dvanáct let. S thajskou manželkou vystřídali byt u letiště, mrakodrap ve finanční čtvrti i dům na předměstí. Poznali...
Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku
Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...
Koučka Erika Bach žije s rodinou v domě u lesa. Nahlédněte do jejich domova
Erika Bach působí jako kouč a strategický partner pro veřejné instituce. Žije na okraji Říčan s dětmi a manželem Davidem Michaličkou, který v současné době zastává post starosty města. Dům v...
Zabalili to a odešli k oceánu. Tohle je vysněný dům rodiny se dvěma dětmi
Svůj dům snů objevila nizozemská interiérová designérka Nicoline Beerkensová v Portugalsku. Nachází se v docházkové vzdálenosti od oceánu v pobřežním městečku Cascais nedaleko Lisabonu. Prosluněné...
Modulový dům vyroste za pár dní. Smlouvu nepodepisujte bez několika otázek
Modulový dům může stát na pozemku během několika dnů, cesta k vlastnímu bydlení ale začíná mnohem dříve. Vedle ceny samotného domu je nutné zaplatit základy, dopravu, přípojky a vyřídit povolení....
Pramen i bufet v Krumlově jsou pryč. Teď se dům č. 86 proměnil v oázu luxusu
Desítky let se v něm nakupovalo, fungoval tu rodinný bufet i socialistický Pramen. Pak dům č. 86 na krumlovském Latránu na dlouho osiřel a pustnul. Nyní se historická budova dočkala velké proměny. Po...
KVÍZ: Od Tančícího domu po obrácenou pyramidu. Jak dobře znáte slavné stavby světa?
Některé stavby proslavil jejich autor, jiné nezvyklý tvar, důmyslné řešení nebo kuriózní příběh. Otestujte si, jak dobře znáte slavné domy a architektonické ikony z Česka i ze světa. O voucher na...
26 detailů, podle kterých poznáte kvalitní dřevostavbu
Když vybíráme rodinný dům, obvykle řešíme dispozici, vzhled, cenu a termín dokončení. O tom, jak se v něm bude bydlet za deset nebo padesát let, ale často rozhodují faktory, které mnohdy nejsou vidět...
Jurta je jen stan, přesto v ní někteří Češi bydlí celou zimu. Jak to zvládají
Bydlení v jurtě nemusí skončit s prvními mrazy. Někteří Češi v kruhových stanech žijí i přes zimu, kdy teploty klesají hluboko pod nulu. Rozhoduje však kvalitní izolace, dobře vyřešená podlaha a...
Koučka Erika Bach žije s rodinou v domě u lesa. Nahlédněte do jejich domova
Erika Bach působí jako kouč a strategický partner pro veřejné instituce. Žije na okraji Říčan s dětmi a manželem Davidem Michaličkou, který v současné době zastává post starosty města. Dům v...
Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku
Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...
Od rozměrů po kliku: Co všechno si ujasnit, než objednáte interiérové dveře?
Jak vybrat dveře do domu nebo bytu, aby dobře vypadaly, správně fungovaly a vydržely dlouhá léta? Výběr dveří nekončí u barvy a materiálu. U interiérových dveří je potřeba řešit také rozměry, způsob...
Obchodní dům Máj vystavil trubky na odiv. Pražané se na něm nemůžou shodnout
Obchodní dům Máj v srdci Prahy minulý rok oslavil půl století od svého otevření. Za desítky let chodbami normalizačního klenotu z dílny libereckého ateliéru SIAL prošly generace Pražanů a sama budova...
Pokoj pro miminko proměnila v zábavné království. Prim hraje les a tajné skrýše
Čtenářka Lucie se v soutěži pochlubila příspěvkem dětského pokoje, který vyrostl spolu s její dcerou. Pokoj pro miminko majitelé proměnili v království malé princezny pomocí barevné tapety,...
Dubaj / Dubai Warsan Bezkonkurenční financování
Dubaj, Spojené arabské emiráty
1 000 000 Kč
Skrytý poklad na Malé Straně. Při proměně objevili parádní strop, teď bere dech
Rekonstrukce historického bytu je jako sázka do loterie – nikdy dopředu nevíte, jaká tajemství na vás čekají. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proto raději nejdřív domům naslouchá, než cokoli...
Zdědil dům hrůzy. Zoufalého majitele zachránil architekt, který stvořil zázrak
Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám místo romantického bydlení spadne do klína staletá ruina, nadšení vyprchá. Nový majitel měl ale štěstí na architekta,...