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Pramen i bufet v Krumlově jsou pryč. Teď se dům č. 86 proměnil v oázu luxusu

Lenka Weberová
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Desítky let se v něm nakupovalo, fungoval socialistický Pramen i rodinný bufet... Nyní se historická budova dočkala velké proměny. Po rozsáhlé rekonstrukci se... Latrán po staletí spoluutváří podobu ikonického podhradí Českého Krumlova a... Dům číslo 86 vždy odrážel obchodní charakter celé lokality. V jeho přízemí se prodávalo zboží, které se skladovalo na přilehlých dvorech. Po druhé světové válce sice byly v patrech vybudovány byty, objekt si však... V padesátých letech minulého století zde fungovala prodejna Pramen, po roce... Na počátku 21. století pak budova zůstala opuštěná a postupně chátrala. V roce 2021 zahájil nový majitel budovy její rozsáhlou rekonstrukci. „Naším cílem nebylo vytvořit muzeum ani další anonymní ubytování v centru... Historické prvky jsou proto i po rekonstrukci stále viditelné a rozpoznatelné,... Výsledkem je dům, který by měl sloužit další desítky let hostům, firmám i...
Desítky let se v něm nakupovalo, fungoval tu rodinný bufet i socialistický Pramen. Pak dům č. 86 na krumlovském Latránu na dlouho osiřel a pustnul. Nyní se historická budova dočkala velké proměny. Po rozsáhlé rekonstrukci se proměnila v luxusní rezidenci s wellness a zahradou.

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