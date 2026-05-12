„Domácí mazlíček“ vznikl v nejstarší české porcelánce Thun jako zosobnění němého svědka našich domovů. Autor, uznávaný výtvarník Antonín Tomášek, využil tisíce let starý princip vyváženého kyvadla. Stačí malý impuls a hlava sošky se díky gravitaci hýbe neuvěřitelně dlouho – podobně jako u legendárních psíků za skly automobilů, ovšem v moderním a vysoce estetickém provedení. Jméno zvířátku vybrali sami fanoušci Interiéru roku na sociálních sítích.
Výroba v Nové Roli u Karlových Varů byla technologickým oříškem. Porcelán se totiž při výpalu v teplotě 1 410 °C smršťuje o necelých 14 procent a v žáru se chová téměř jako guma. Stella tak není jen trofejí, ale i připomínkou mistrovského řemesla a humoru, který do českých interiérů neodmyslitelně patří.
Čím vás fascinuje právě porcelán? Neláká vás někdy zrcadlit svou imaginaci také jiným materiálem?
Má představivost mě baví, inspiruje i děsí a v tomto směru nemá hranice. To, že s její pomocí a skrze materiál, jako je keramika a především porcelán, zviditelňuji témata, která mě zajímají, je dáno mnoha okolnostmi. Keramika mi nabídla prostor pro můj temperament a emoce. Konkrétně ta podoba, jak k ní přistupuji. Ale mohlo to být jinak, nebo to příště bude jinak.
Proč právě „domácí mazlíček“ a němý pozorovatel jako symbol ocenění Interiéru roku?
Interiér v základu naplní svůj smysl ve chvíli, kdy je v konfrontaci s dějem, situacemi, tedy obecně s životem. A speciálně v českém kontextu byli, jsou a budou jeho přirozenou součástí i naši čtyřnozí mazlíčci coby pozorovatelé všeho. Je v tom trocha nadsázky, humoru i lásky.
Současně to navazuje na mé předešlé práce, například na porcelánovou sošku Surikata pro studio Qubus. Tvář němého vyvolává otázky a provokativně je nechává bez odpovědi. U ceny Interiér roku je jako bonus i souhlasné či odmítavé pokyvování hlavou.
Kam podle vás posunula plastiku trofeje možnost pohybu, konkrétně kývající se hlava?
Hledal jsem něco, co zesílí přítomnost trofeje, a tento prvek ji svým způsobem zviditelňuje. Jsme evolučně naprogramovaní k tomu, abychom vnímali pohyb ve svém okolí. Živý pohyb porcelánové hlavičky poutá pozornost, hypnotizuje a uklidňuje. Tak nějak jako kdysi, když jsme jako děti uhranutě pozorovali projíždějící vlak, bagry a staveniště, letící letadlo nebo v koupelně z baterie deroucí se nekonečný proud vody.
Jaká část výroby ceny Interiér roku v porcelánce Thun byla nejnáročnější a oddechl jste si, když proběhla úspěšně?
Takové to obrazné sečteno a podtrženo. V provozu se tomu říká ostrý výpal. Tedy poslední fáze, kdy očekáváte, co z pece vyjde. A ne vždy je to podle představ! Porcelán při teplotě 1410 °C de facto změkne a chová se nevyzpytatelně. Představte si, jako kdyby byl v nejvyšším žáru z gumy.
Glazura je jako med. Zároveň se celý výrobek zmenšuje, až je po výpalu o 15 procent menší. Na jednom metru je to smrštění 15 cm. Aby toho nebylo málo, tento materiál má paměť a vše, co se během cesty do pece s ním stane, se zviditelní až výpalem. Když se objevil mazlíček hned napoprvé, jak jsme si přáli, uvědomil jsem si, jak skvělé je spolupracovat s mistry oboru, jako jsou modeláři v porcelánce Thun. Poděkování patří samozřejmě i dalším lidem v provozu, kteří se na výrobě podíleli.
Samotné porcelánové zvířátko je jakýmsi indiferentním domácím tvorem a každý si do něj může projektovat svůj oblíbený živočišný druh. Který druh by to byl pro vás?
Nějaký čas jsme spolu prožili, to je pravda, ale v podstatě jsem za tu dobu nikdy nezaostřil natolik, abych jednoznačně odpověděl. Co jsem ocenil, je, že vás pozorně vyslechne a máte-li něco na srdci, umí držet tajemství.
Jste nejen úspěšný výtvarník, ale také pedagog. Přitahuje dnes mladé talenty porcelán?
Porcelán je v Evropě jedním z nejmladších materiálů. Oproti dřevu je to miminko. Takže i když to nevypadá, je stále co objevovat. Máme v Čechách skvělé podmínky, školy, inspirativní lidi i stále živou řemeslnou tradici a zkušenost. Do toho vstupují nové technologie. Neuvěřitelné!
Výzva pro každého, kdo chce experimentovat a něco se dozvědět o materiálu i sobě. Za mě ano. Rozhlédněte se! Absolventi otvírají nová autorská studia, zakládají tvůrčí skupiny a vystavují. Je ale také potřeba, aby z druhé strany byla kultivovaná kupní síla. Jedině tak si nastupující generace může najít své místo pod sluncem. V porovnání s tím, co jsem viděl za hranicemi, vytváříme opravdu pestrou kvalitu.
O autorovi ceny
doc. MgA. Antonín Tomášek
Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Muzea Hlavního Města Prahy, Moravské Galerie v Brně a v desítkách soukromých sbírek u nás a v zahraničí. Některé jeho práce, například Surikata pro Qubus, se staly už ikonické a vázičku Cibulka si lze koupit mimo jiné v newyorské MOMA Galerii. V minulých měsících se zúčastnil newyorské výstavy Kitchen Table Imagery v rámci festivalu NYCxDESIGN a nyní vystavuje v Hongkongu.
O soutěži
V rámci ocenění zaměřených na vnitřní prostor v ČR i SR má Interiér roku dnes už nejdelší tradici. Do jedenáctého ročníku je přihlášeno 215 výjimečných soukromých i veřejných interiérů. Od založení ceny jich bylo už 2 077! Všechny tím nesmírně zajímavě a zejména přesně mapují meziroční vývoj v oblasti interiéru u nás a na Slovensku. Letos si ti nejlepší poprvé odnesou cenu, která je vyrobena z porcelánu. Vítězové 11. ročníku budou vyhlášeni v úterý 19. 5. v pražském Centru současného umění DOX.