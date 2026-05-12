Pozná byt s duší. Porcelánová Stella je nejvtipnějším kritikem českého bydlení

Filmaři mají lva, architekti zase „IN-teriéra“. Symbolem 11. ročníku ocenění Interiér roku se stala pohyblivá porcelánová plastika od designéra Antonína Tomáška. Seznamte se se Stellou – tichým pozorovatelem, který díky unikátnímu mechanismu dokáže s uznáním (nebo nesouhlasem) pokývat hlavou nad výsledky práce českých designérů.

„Domácí mazlíček“ vznikl v nejstarší české porcelánce Thun jako zosobnění němého svědka našich domovů. Autor, uznávaný výtvarník Antonín Tomášek, využil tisíce let starý princip vyváženého kyvadla. Stačí malý impuls a hlava sošky se díky gravitaci hýbe neuvěřitelně dlouho – podobně jako u legendárních psíků za skly automobilů, ovšem v moderním a vysoce estetickém provedení. Jméno zvířátku vybrali sami fanoušci Interiéru roku na sociálních sítích.

Výroba v Nové Roli u Karlových Varů byla technologickým oříškem. Porcelán se totiž při výpalu v teplotě 1 410 °C smršťuje o necelých 14 procent a v žáru se chová téměř jako guma. Stella tak není jen trofejí, ale i připomínkou mistrovského řemesla a humoru, který do českých interiérů neodmyslitelně patří.

Čím vás fascinuje právě porcelán? Neláká vás někdy zrcadlit svou imaginaci také jiným materiálem?
Má představivost mě baví, inspiruje i děsí a v tomto směru nemá hranice. To, že s její pomocí a skrze materiál, jako je keramika a především porcelán, zviditelňuji témata, která mě zajímají, je dáno mnoha okolnostmi. Keramika mi nabídla prostor pro můj temperament a emoce. Konkrétně ta podoba, jak k ní přistupuji. Ale mohlo to být jinak, nebo to příště bude jinak.

Pátrání po jméně se zúčastnila téměř tisícovka osob a jedinou podmínkou bylo, aby jméno mělo pouze dvě slabiky. Nejvíc asi pobavil komentář, že jméno sice dotyčného hlasujícího nenapadá, ale je si jistý rasou. Je to prý určitě IN-teriér.
Absolutní vítěz dostane Stellu se zlatou nožkou, vítězové jednotlivých kategorií s platinovou.
Plastiku tvoří řada prvků. Forma na tělo se skládala z dílů, na hlavu ze tří a ocásek ze dvou, k tomu je třeba připočítat šest drobných klínů.
Při návrhu formy je třeba zohlednit, že se porcelán v peci zmenší až o 15 procent.
23 fotografií

Proč právě „domácí mazlíček“ a němý pozorovatel jako symbol ocenění Interiéru roku?
Interiér v základu naplní svůj smysl ve chvíli, kdy je v konfrontaci s dějem, situacemi, tedy obecně s životem. A speciálně v českém kontextu byli, jsou a budou jeho přirozenou součástí i naši čtyřnozí mazlíčci coby pozorovatelé všeho. Je v tom trocha nadsázky, humoru i lásky.

Současně to navazuje na mé předešlé práce, například na porcelánovou sošku Surikata pro studio Qubus. Tvář němého vyvolává otázky a provokativně je nechává bez odpovědi. U ceny Interiér roku je jako bonus i souhlasné či odmítavé pokyvování hlavou.

Kam podle vás posunula plastiku trofeje možnost pohybu, konkrétně kývající se hlava?
Hledal jsem něco, co zesílí přítomnost trofeje, a tento prvek ji svým způsobem zviditelňuje. Jsme evolučně naprogramovaní k tomu, abychom vnímali pohyb ve svém okolí. Živý pohyb porcelánové hlavičky poutá pozornost, hypnotizuje a uklidňuje. Tak nějak jako kdysi, když jsme jako děti uhranutě pozorovali projíždějící vlak, bagry a staveniště, letící letadlo nebo v koupelně z baterie deroucí se nekonečný proud vody.

Jaká část výroby ceny Interiér roku v porcelánce Thun byla nejnáročnější a oddechl jste si, když proběhla úspěšně?
Takové to obrazné sečteno a podtrženo. V provozu se tomu říká ostrý výpal. Tedy poslední fáze, kdy očekáváte, co z pece vyjde. A ne vždy je to podle představ! Porcelán při teplotě 1410 °C de facto změkne a chová se nevyzpytatelně. Představte si, jako kdyby byl v nejvyšším žáru z gumy.

Glazura je jako med. Zároveň se celý výrobek zmenšuje, až je po výpalu o 15 procent menší. Na jednom metru je to smrštění 15 cm. Aby toho nebylo málo, tento materiál má paměť a vše, co se během cesty do pece s ním stane, se zviditelní až výpalem. Když se objevil mazlíček hned napoprvé, jak jsme si přáli, uvědomil jsem si, jak skvělé je spolupracovat s mistry oboru, jako jsou modeláři v porcelánce Thun. Poděkování patří samozřejmě i dalším lidem v provozu, kteří se na výrobě podíleli.

Samotné porcelánové zvířátko je jakýmsi indiferentním domácím tvorem a každý si do něj může projektovat svůj oblíbený živočišný druh. Který druh by to byl pro vás?
Nějaký čas jsme spolu prožili, to je pravda, ale v podstatě jsem za tu dobu nikdy nezaostřil natolik, abych jednoznačně odpověděl. Co jsem ocenil, je, že vás pozorně vyslechne a máte-li něco na srdci, umí držet tajemství.

Jste nejen úspěšný výtvarník, ale také pedagog. Přitahuje dnes mladé talenty porcelán?
Porcelán je v Evropě jedním z nejmladších materiálů. Oproti dřevu je to miminko. Takže i když to nevypadá, je stále co objevovat. Máme v Čechách skvělé podmínky, školy, inspirativní lidi i stále živou řemeslnou tradici a zkušenost. Do toho vstupují nové technologie. Neuvěřitelné!

Výzva pro každého, kdo chce experimentovat a něco se dozvědět o materiálu i sobě. Za mě ano. Rozhlédněte se! Absolventi otvírají nová autorská studia, zakládají tvůrčí skupiny a vystavují. Je ale také potřeba, aby z druhé strany byla kultivovaná kupní síla. Jedině tak si nastupující generace může najít své místo pod sluncem. V porovnání s tím, co jsem viděl za hranicemi, vytváříme opravdu pestrou kvalitu.

O autorovi ceny

doc. MgA. Antonín Tomášek
Designér keramiky a porcelánu, výtvarník a pedagog. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Karlových Varech a poté pokračoval ve studiu v ateliéru Keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti vede ateliér Design keramiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Muzea Hlavního Města Prahy, Moravské Galerie v Brně a v desítkách soukromých sbírek u nás a v zahraničí. Některé jeho práce, například Surikata pro Qubus, se staly už ikonické a vázičku Cibulka si lze koupit mimo jiné v newyorské MOMA Galerii. V minulých měsících se zúčastnil newyorské výstavy Kitchen Table Imagery v rámci festivalu NYCxDESIGN a nyní vystavuje v Hongkongu.

Unikátní zlaté vejce chrání dvě vrstvy křišťálu. Podívejte se

O soutěži

V rámci ocenění zaměřených na vnitřní prostor v ČR i SR má Interiér roku dnes už nejdelší tradici. Do jedenáctého ročníku je přihlášeno 215 výjimečných soukromých i veřejných interiérů. Od založení ceny jich bylo už 2 077! Všechny tím nesmírně zajímavě a zejména přesně mapují meziroční vývoj v oblasti interiéru u nás a na Slovensku. Letos si ti nejlepší poprvé odnesou cenu, která je vyrobena z porcelánu. Vítězové 11. ročníku budou vyhlášeni v úterý 19. 5. v pražském Centru současného umění DOX.

