Nekradli jen hodinky a kufry. Když přijela Rudá armáda v roce 1945 osvobodit Polsko, vypůjčila si tu bez dovolení hned dvě vedle sebe ležící města. Že to nebyla krádež? Borne Sulinowo a Kłomino zmizely z map na osmačtyřicet let. Svět kolem nich končil ostnatými dráty.
Polská osada Kłomino vznikla ve středověku, později se stala součástí Pruska. Tehdy byla přejmenováno na Westfalenhof. Za II. světové války tu vyrostla obří německá kasárna, výcvikový tábor Wehrmachtu a k nim příslušný zajatecký tábor.
Historii Borne Sulinowo můžeme opsat od města Kłomino jako přes kopírák. Je jen o pár desetiletí starší, Němci si jej přejmenovali na Gross-Born. I tady fungoval vojenský výcvikový prostor. A další zajatecký tábor.
S koncem války podobnost těchto dvou od sebe jen dvanáct kilometrů vzdálených sídel neskončila, i nadále se jejich osudy ubíraly nápadně podobnou cestou. Nejprve je v únoru 1945 přijela osvobodit sovětská Rudá armáda.
Poláci už měli s „osvobozováním“ v sovětském podání jednu dost nehezkou zkušenost, a tak je v městech Borne Sulinowo i v Kłomino vítali se značnou nedůvěrou. Jak se ukázalo, neblahé předtuchy starousedlíků nebyly daleko od pravdy.
Rudá armáda, poté co obsadila obě města, zajatecké tábory, kasárna i vojenské výcvikové prostory, se neměla k odchodu. Ani po válce. Obě města se rozhodla „mírově“ obsadit. Zabrat pro své vlastní spády.
A ne, místních, kteří se odtud museli vystěhovat, se nikdo na názor neptal. Sovětská armáda zde zřídila jeden z největších vojenských táborů, tzv. Severní skupiny vojsk. Nebyl to úplně pobyt bratrské armády. Spíš pojistka poslušnosti.
Obě města, ležící zcela očividně na území tehdejší Polské lidové republiky, byly absolutně vyloučeny z polské jurisdikce. A s nimi taky 180 kilometrů čtverečních okolí. Bylo by to komické, kdyby se to opravdu nestalo.
S polskou vládou Sověti nic nekonzultovali. Jen jí oznámili, které objekty a území si pro sebe zabírají. Bez debat. Než Polsko mohlo jakkoliv zareagovat, byly síly Rudé armády rozmístěny v již předem obsazených zařízeních a kasárnách. Dalších deset let na to nesměla přijít řeč.
Až 17. prosince 1956 dokázala Varšava nepříjemné téma předložit Moskvě. A ta odpověděla. Předložením dohody O právním postavení sovětských vojsk dočasně rozmístěných v Polsku. Kterou Polsko muselo podepsat.
Jako kdyby vám soused obsadil obývací pokoj, bydlel v něm a tvrdil, že tam žádný obývák není, zatímco vy byste na toaletu museli chodit oknem. A pak byste na něj ještě ten pokoj museli sami přepsat.
Tím se pobyt sovětských vojáků naoko legalizoval. Dohoda sice měla stvrzovat, že rozmístění sovětských vojsk v Polsku nesmí porušovat státní suverenitu, a že vojáci a jejich rodiny mají povinnost dodržovat polské zákony. Nic z toho se samozřejmě vůbec nepromítlo do reality.
Dohoda neplatila už v moment podpisu. Sověti se smluvně zavázali k tomu, že si v Polsku k dočasnému pobytu „pronajmou“ 39 posádek a počet jejich vojáků nepřekročí 66 tisíc. V ten samý moment už ale udržovali 73 posádek a o počtech svých vojáků Polsko nikdy neinformovali.
To vše vykresluje situaci kolem dvou měst, které jsme představili prve. Kde že tedy od pětačtyřicátého roku dál leží města Borne Sulinowo a Kłomino?
To jste se neměli šanci oficiální cestou dozvědět. Ta města totiž v Polsku osmačtyřicet let neexistovala. Zmínky o nich byly vymazány a dokonce přestaly být zanášeny do map.
V autoatlasu byste nanejvýš mohli vidět, jak široké asfaltové silnice míří do jakési zalesněné oblasti obehnané ploty. Oblasti, do které ovšem nebyl vjezd nikomu povolen.
Polákům ve stokilometrovém okruhu od „těch lesů a plotů“ samozřejmě bylo jasné, že se v té nezmapované oblasti nachází sovětská vojenská posádka. Už ale nevěděli, co vlastně ta posádka střeží.
Území o rozloze 180 kilometrů čtverečních, ve kterém donedávna stála dvě živá města, zkrátka neschováte pod čepici. Podivnosti a absurdity „utajení“ tím nekončily.
Na zastávce autobusu jste mohli zahlédnout jízdní řády linkových autobusů, které do neexistujícího města Borne Sulinowo zajížděly. Nesloužily ale všem.
Osoby bez potřebného povolení z nich musely vystoupit už v městečku Szczecinek (Nový Štětín) – tomu nejbližšímu k plotům – a v jízdě dál mohli pokračovat jen ti se správnými dokumenty.
Na místním nádraží byly k vidění na sousedních nástupištích vlaky s cedulemi: Štětín - Łubowo - Borne Sulinowo. Bylo to podobné. I z nich se muselo vystoupit, a dál pokračovali jen někteří.
Borne Sulinowo a Kłomino totiž zmizely, aby se staly uzavřenými městy. Součástí jedné ze sovětských zón v Polsku. Z míst, z nichž v duchu bratrství sovětští vojáci nesmlouvavě vyprovodili starousedlíky a zabavili jim jejich domy, byty, majetek.
Fungující infrastruktura těch dvou měst posloužila k tomu, aby si do vojenského prostoru mohli sestěhovat a ubytovat svoje vlastní rodiny. A že těch důstojníků bylo. Posádka v Bornem Sulinówě byla totiž největším seskupením sovětských pozemních vojsk v Polsku.
Sídlo divize, dva mechanizované pluky, pluk a prapor tanků, dělostřelecký pluk, protiletadlová dělostřelecká divize, pyrotechnické oddíly, lékařské, průzkumné, operační a taktické raketové brigády. A dost možná taky 178 hlavic s nukleárními náložemi, byť to už k ověřeným skutečnostem nepatří.
Celkem se posádka skládala z asi 15 až 25 tisíc vojáků, kteří měli k dispozici „cvičiště“ s rozlohou 18 tisíc hektarů.
A k nim pak nepřímo přináleželo 5 500 civilních obyvatel, respektive rodinných příslušníků důstojnického sboru, kteří se zabydleli v jednom z těch dvou „uvolněných“ polských měst.
Co přesně se uvnitř měst té podivně viditelně neviditelné zóny dělo? To je z větší části záhadou. Je to trochu paradox. Dokud byla města součástí Německa a fungovaly v nich vojenské prostory Wehrmachtu, klidně jste si tu mohli koupit pohlednici. Teď ale zóna za ploty jakoby neexistovala.
Sovětská posádka pochopitelně nebyla jen kasárny. V rezidenčních částech areálu fungovaly obytné budovy, školy, obchody, nemocnice, kina a kulturní střediska, které sloužily nejen vojákům, ale i jejich rodinám.
Celé to „sovětské období“ se do podoby měst Borne Sulinów a Kłomino (ten si Sověti přejmenovali na Gródek) silně promítlo do stylu užité architektury. Kromě typických německých „kasáren“, dosud pro obě města typických, tu byly postaveny obytné bloky.
Některé z nich jsou tzv. „leningrady“, přivezené sem ve vylisovaných panelech ze SSSR jako hotové stavební dílce. S už vloženými okny a dveřmi. Z nich se pak na místě montovaly čtyřpodlažní budovy.
Zdaleka nejintenzivněji tu vznikaly především garáže. Na okraji měst z nich vznikly celé komplexy. Stavěny byly „univerzálně“, tedy stejně pro tanky jako civilní auta. Vzniklo tu 2 500 takových.
Vila generála Dubynina vznikla přestavbou důstojnické vily z dob Wehrmachtu. V letech 1935 až 1944 zde sídlil velitel posádky, generál Wilhelm Thofern. V letech 1945 až 1992 zde byl hotel pro vysoké sovětské důstojníky. A na závěr to bylo sídlo velitele Severní skupiny vojsk.
Z vilky, kterou kdysi obýval Heinz Guderian, si sovětští vojáci udělali skladiště výstrojního materiálu. Ostatně jako ze spousty budov ve městech.
Stavebně přepracovány byly i někdejší stáje, které využíval Wehrmacht v centrální části města, a důstojnický klub. Němci tu provozovali kasino, sovětští vojáci dali přednost místnostem pro politická školení.
Budova bývalého posádkového vězení. Bez vojenského arestu nemohla fungovat žádná vojenská posádka, zvláště ne sovětská. Disciplína musí být.
Vojenská základna měla své sklady, kantýny a jídelny – nezávislé na okolním polském zásobování, což bylo výhodné zejména v době, kdy byl v Polsku běžný nedostatek zboží v obchodech.
Podle vzpomínek obyvatel z okolí měly sovětské rodiny ve „svých“ obchodech běžně přístup k věcem, které byly pro Poláky jen velmi těžko dostupné. Například kaviár nebo šampaňské.
Takže se někteří místní chlapci i díky těsnějším kontaktům s vojáky snažili získat přístup do dobře zásobeného vojenského obchodu. Sovětské rodiny v očích některých místních reprezentovaly hojnost a až nevídaný blahobyt.
Podle svědectví Poláků byly ženy a děti vojáků z posádky snadno jasně odlišitelné. Díky jinému stylu oblékání, spotřebnímu zboží, který odrážel sovětský nadstandard. Ženy důstojníků vynikaly výraznými účesy i parfémy.
I když v zastoupení vojenských posádek panovala velká fluktuace, jednotky se často střídaly, důstojnický sbor posádky byl poměrně stabilní. To vedlo k tomu, že se mezi rodinami sovětských velitelů vytvořily velmi silné vazby.
Život v městech Borne Sulinowo a Kłomino kupodivu nejlépe dokládá smrt. Respektive zdejší hřbitov. Hřbitov se nachází hned za městem, na cestě do vesnic Krągi a Szczecinek.
Nachází se na něm 344 hrobů. Hned 146 z nich nenese žádnou identifikaci, jen nápis Neznámý vojín. Dosud se nenašly žádné zdroje, které by jasně identifikovaly tyto „neidentifikované“.
Pravděpodobně šlo o vojáky 6. gardové Vitebsko-novgorodské mechanizované divize, kteří zemřeli během výcviku nebo při každodenní práci u útvaru. Mohlo se také jednat o dezertéry přistižené při útěku. Takových případů bylo do roku 1989 zaznamenáno kolem padesátky.
Jeden z dezertérů například při takovém incidentu postřílel dvanáct obyvatel vesnice Kragi. Sověti mu pak na hřbitově slavnostně odhalili pomník. O důvod víc, aby místní hleděli k tajné základně s nedůvěrou.
Mohlo jít i o civilní zaměstnance tajné sovětské vojenské základny a jejich rodinné příslušníky. To, že tu byli pohřbíváni i civilní zaměstnanci, posilovalo „ostrovní mentalitu“ uzavřené oblasti. Co se tu událo za zdmi a ostnatými dráty tu už zůstalo.
Po roce 1970 byly na hřbitově pohřbívány pouze děti. Pět z nich pochází ze 70. let 20. století a 18 z následujících dvou desetiletí. Na několika hrobech jsou dodnes k vidění dětské hračky, které umístili místní obyvatelé navštěvující hřbitov.
Úpadek osmdesátých a začátek devadesátých let byl obdobím velkých změn na politické mapě Evropy. V červnu 1989 se v Polsku konaly přelomové parlamentní volby. A 8. prosince 1991 oficiálně přestal existovat Sovětský svaz.
Najednou už obě města nebyla neviditelná. Od října 1990 se tak začalo živě diskutovat o stažení, odchodu vojáků. Ale jakých? Do měst Borne Sulinowo a Kłomino přišli vojáci sovětští, odejít odtud už měli vojáci Ruské federace.
Proč by na tom mělo záležet? V principu: škody napáchané na životním prostředí, ekologickou zátěž, zdevastovanou krajinu, nevybuchlou munici, újmu na právech vystěhovaných, stavby vzniklé bez povolení tu „udělali“ vojáci sovětští. Ti z Ruské federace se necítili povinni ji hradit nebo napravovat.
Co víc, ruská strana si žádala „odškodnění“ ve výši 400 milionů dolarů. A to za zařízení, která zde vybudovali. Padala u toho hodně ostrá slova o nevděčných Polácích, kteří zapomněli na to, kdo že je přijel osvobodit.
Skutečnost, že vojáci bývalého SSSR odešli zcela z Maďarska, Československa a dokonce i Mongolska, zatímco v Polsku zůstali „na svém“ až do roku 1993, je z velké části zásluhou generála Dubynina.
Oficiálním datem zahájení stahování sovětských vojsk bylo 8. dubna 1991, kdy město Borne Sulinów opustila operativně-taktická raketová brigáda. Ten opravdu poslední transport vojáků odtud odjel k 15. září 1993.
Zní to divně, ale ty největší trable v 90. letech způsobilo vlastně až to, že se obě města na mapě Polska znovu objevila. Byla v naprosto havarijním stavu, poničená, vybydlená. Vypadaly jako dvě velké díry propálené do vyšívaného koberce.
Co s nimi? Do měst Borne Sulinowo a Kłomino se velmi opatrně začali navracet lidé. Ale jen v prvním jmenovaném se podařilo život postupně obnovit. Gródek – Kłomino bylo prostě poničené až za hranici návratu.
Živelné rabování mělo za následek sesuv některých budov, další zarůstají neudržovanou vegetací a jsou na nich patrné známky rozkladu. Jako smutné memento nevyužité šance působí trosky kina, v němž je ještě možné rozpoznat tradiční znaky sovětské propagandy.
Oficiálně je ve městě pět stálých obyvatel. Na konci roku 2020 tu zůstaly čtyři budovy kasáren, tři obytné domy, zdravotní středisko, jídelna a skrytá obří podzemní nádrž na vodu – vše značně zdevastované.
Většina objektů je přístupných, ovšem s krajní opatrností, protože chybí dveře, okna, střechy jsou propadlé a většina schodišť rovněž podlehla zubu času – stabilní pochopitelně nejsou ani podlahy, u nichž nelze vyloučit proboření nebo propad.
Na místo zavítalo postupem času i několik odborníků a celkem pochopitelně došli k názoru, že devastace Kłomina dostoupila do takového stádia, že případná revitalizace je prakticky vyloučená.
Borne Sulinowo dopadlo lépe, svou cestu k přežití si najít dokázalo. Lidé se tu nakonec uchytili, i když tu zpočátku nebyla žádná práce. Zdá se tedy, že do dalších let bude příběh dvou měst, která na osmačtyřicet let zmizela z mapy, vyprávět už jen jediné.
