Jsou legendou, přesto letí i dnes. Perské koberce zdobí domácnosti už tisíce let

Perské koberce vždy bývaly symbolem luxusu a vyššího společenského postavení. Prostoru umí dodat orientální nádech, jejich současní výrobci se ale nebojí ani moderních vzorů. Ty osloví i zákazníky, které tradiční design nezaujal. Navíc mají perské koberce skvělé izolační vlastnosti a dokážou interiér až neuvěřitelně zútulnit. Svůj příběh začaly psát před několika tisíci lety. To ještě neměly přízvisko „perské“.

Technika jejich výroby je zcela unikátní. Aby vznikl orientální koberec, musí se ručně uvázat statisíce uzlíků. Ty nejkvalitnější kousky mají i milion uzlíků na jeden metr čtvereční. Nejschopnější výrobci přitom za den zvládnou udělat maximálně šest tisíc uzlíků. Perské koberce tak vznikají často i několik měsíců. Není neobvyklé, že opravdu kvalitní koberec váže jeho autor až dva roky.

Časem ověřená technologie výroby se dodnes takřka nezměnila. Přesto jsou současné perské koberce o něco dál než jejich předchůdci z dob minulých. „Změny se týkají hlavně barev, které výrobci používají. Moderní barvy jsou odolnější proti vyšisování a nejsou alergenní,“ upřesňuje Roman Samkharadze z obchodu s perskými koberci Carpeteria.

Unikátní kousky z dalekých krajů

V Íránu i dalších zemích, jako je Afghánistán nebo Nepál, vyrábějí koberce tamní nomádské kmeny. V Pákistánu, Číně nebo Indii jsou zase postaveny manufaktury, tedy menší továrny. Všude ale funguje ruční výroba koberců. V manufakturních dílnách se většinou pro výrobu orientálních koberců používají předlohy. Naopak u nomádských kmenů nebo zemědělců, kde vzniká koberec v zázemí rodiny, se lidový umělec řídí vlastní fantazií. Pokud se tedy rozhodnete, že si domov ozvláštníte perským kobercem, je možné, že si pořídíte naprostý unikát.

Perský koberec dodá šmrnc obývacímu pokoji i stěně ve vstupní hale. Dobře vypadá také v ložnici. V domácnosti se perské vzory a syté barvy velmi dobře kombinují například s dřevěným nábytkem. Po perských kobercích se však projdete i na úřadech, ambasádách nebo v kostele.

Perské koberce umí prostoru dodat orientální nádech, současní výrobci se však nebojí ani moderních vzorů

Perské koberce jsou v podstatě klenoty každého domova, kam si je jejich majitel pořídí. Netradiční ozdoby bytů jsou navíc skvělou investicí. Jejich životnost závisí především na jejich kvalitě, důležitá je však i péče, kterou koberci věnuje jeho majitel. Středně kvalitní koberec vydrží asi 40 let. Kvalitní dílo kolem 80 až 100 let. Ty nejkvalitnější peršany ovšem mohou v domácnosti sloužit mnoho generací a vydrží i přes sto let.

Chybička jako důkaz pravosti

Mimochodem, ač může „peršan“ na první pohled působit jako doplněk jen pro nejluxusnější interiéry, svůj domov si s ním může ozvláštnit v podstatě každý. Za netradiční doplněk navíc nemusíte utratit nijak ohromnou částku.

Obliba perských koberců přitom neustále roste. Není tak divu, že se bohužel objevují i laciné imitace. Pravý perský koberec naštěstí dokáže poznat i laik. „Doporučujeme, aby se člověk podíval na rub koberce. Vzor, který vidíte shora, se musí opakovat i na druhé straně. Pak je nutné podívat se na třásně koberce: ty nesmějí být našité, měly by být součástí koberce a měly by se prolínat od kraje ke kraji,“ říká Roman Samkharadze z obchodu Carpeteria. „Na koberci ruční výroby může sem tam vzniknout nějaká chybička či nepravidelnost. Na tom se ale pozná, že jde o ruční výrobu,“ dodává znalec perských koberců.