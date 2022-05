V Čechách byly v módě mdlé, až „vyblité“ barvy, vzpomíná malíř pokojů

Prý jste si s malířský válečkem začal vydělávat už ve dvanácti letech. Jak se to přihodilo?

To se stalo tak, že jsem v 7. třídě tady v Čechách skončil státní školu a pokračoval v rozvinutém soukromém vzdělávání a hlavně mě vzal do učení děda v Maďarsku. A tam jsme právě chodili s tátou částečně malovat – dělali jsme kostely, zámky, kaple, všechno, protože naše rodina se výmalbou zabývala už dávno. Druhá část rodiny byli muzikanti, jeden děda byl primáš a druhý zase vedl pohřební ústav, takže jsem s ním na Dobříšsku chodil doprovázet na pohřby, svatby a hlídal peníze.

Dokážu na schodištích namalovat koberec, který je vyválečkovaný a vypadá jako „živý“. Pavel Bodor malíř pokojů a obrazů