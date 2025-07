Střecha, která vydrží celý život. Skládané tašky bodují i u moderních domů

Střecha je klíčovou součástí každého domu. Nejenže dotváří vzhled stavby, ale samotná krytina přispívá k příznivému vnitřnímu klimatu a v neposlední řadě ovlivňuje energetickou náročnost budovy, což v době prudce rostoucích cen energií má čím dál větší důležitost. Každý, kdo se rozhodne pro rekonstrukci střechy, má přání, aby nová krytina byla nejen hezká, ale hlavně aby vydržela co nejdéle.

Přesto kolem skládané krytiny koluje řada mýtů, které často způsobují zbytečné obavy. Některé z nich tvrdí, že tašky jsou příliš těžké, že se nehodí do vyšších nadmořských výšek, případně že vyžadují náročnou údržbu. Tyto obavy ale neodpovídají skutečnosti – moderní pálené a betonové tašky jsou navrženy tak, aby zvládaly i extrémní podmínky a zároveň se o ně takřka nebylo nutné starat.

Díky tomu je skládaná krytina ideální volbou jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce rodinných domů. Nabízí dlouhou životnost a při správném provedení vydrží až 80 let bez nutnosti zásadních oprav. Navíc dobře provětrává střechu a tlumí zvuk, což výrazně zlepšuje komfort bydlení.

Odolají vichřici i krupobití, a to včetně horských podmínek

Dodnes se objevují názory, že skládaná krytina není vhodná do oblastí nad 600 metrů. „Je to nesmysl. Skládaná krytina žádné limity nemá a zcela běžně se dává na střechy i v horských oblastech, a to jak v Česku, tak v zahraničí,“ Rudolf Prus, technický poradce za Alianci taškových střech. Zásadní je správné navržení skladby střešního pláště, to však platí o jakémkoli typu krytiny, bez ohledu na materiál.

Tašky totiž velmi dobře vzdorují klimatickým podmínkám, včetně extrémních výkyvů počasí. „Pálené a betonové tašky mají životnost po generace a zvládnou i extrémní podmínky – silný vítr, mráz, krupobití i ostré slunce,“ říká Lubomír Horáček, produktový expert z Aliance taškových střech. V testech tašky obstojí při dopadu krup o průměru tři až čtyři centimetry a rychlosti 100 km/h. Průměrná kroupa v Česku má přitom jen kolem dvou centimetrů.

Bez mechu. Dnešní tašky jdou s dobou

Skládaná krytina je známá tím, že má minimální nároky na údržbu. Pokud už dojde k jejímu poškození, oprava je jednoduchá a levná. Stačí vyměnit jen několik tašek, nemusíte zasahovat do celé plochy střechy. To je hlavně při rekonstrukcích praktické, zvlášť pokud probíhají po etapách. Častým tvrzením je, že se tašky snadno zanášejí nečistotami a působí pak opotřebovaně. „Díky dnešním moderním technologiím mají ale hladký povrch, na kterém se nečistoty prakticky nedrží, a navíc je možné vybrat si speciální povrchovou úpravu tašek, která zajistí stálost jejich vzhledu i po desítkách let vystavení slunci, dešti či mrazu,“ uvádí Rudolf Prus, technický poradce za Alianci taškových střech.

Tato úprava navíc oddaluje usazování nečistot, mechů a lišejníků. Neznamená to, že jednou za čas není nutné střechu důkladně vyčistit. Platí to hlavně o domech, které stojí v blízkosti stromů. Řešení je však jednoduché: nečistoty se dají odstranit běžným vysokotlakým čističem, nejsou potřeba žádné speciální čisticí prostředky.

Vlhkost ani plísně v podkroví nehrozí

Skládaná krytina díky způsobu pokládky vytváří přirozené vzduchové mezery mezi taškami. Ty přispívají k udržení příznivého klimatu v podkroví a pomáhají omezit hromadění vlhkosti, kondenzaci i vznik plísní. V kombinaci s kvalitní tepelnou izolací se tak navíc snižuje riziko přehřívání v letních měsících.

Tiché a vhodné pro bydlení i solární panely

Tašky mají rovněž výborné akustické vlastnosti. Při prudkém dešti nebo krupobití přirozeně pohlcují zvuk. Nemusíte mít proto obavy umístit do podkroví ložnici či dětský pokoj. A pokud se v budoucnu rozhodnete na střechu instalovat fotovoltaické panely, nebude to problém. Tašky jsou totiž pro dodatečnou montáž fotovoltaiky vhodné.

Design na míru každého domu, kdekoli

Na trhu je široký výběr pálených i betonových tašek, které umožňují zachovat architektonický charakter stavby. Tašky působí nadčasově, hodí se k domům ve městě i na venkově. „Široká škála tvarů, barev a povrchových úprav dává prostor jak pro citlivou rekonstrukci starších objektů, tak pro zatraktivnění vzhledu běžného rodinného domu,“ poznamenává Lubomír Horáček, produktový expert z Aliance taškových střech.

Vyšší hmotnost? Výhoda, nikoli nevýhoda

Mnoho majitelů a investorů si myslí, že tašky jsou drahé. Omyl. Cena skládané krytiny je dnes srovnatelná s jinými krytinami. Díky moderním velkoformátovým taškám je navíc pokládka velmi rychlá a pokrývači na střeše stráví méně času. Ve finále tak můžete dokonce ušetřit.

Ano, tašky váží víc než například plech, ale u novostaveb se s tím počítá už v návrhu krovu. „U starších domů by měl stav krovu vždy zhodnotit statik – bez ohledu na to, jaký typ krytiny na střechu přijde. Při rekonstrukcích se na něj totiž často přidávají další konstrukční materiály, které jej zatíží víc než samotná krytina,“ upozorňuje Rudolf Prus, technický poradce za Alianci taškových střech.

A co je ještě důležité: vyšší hmotnost skládané krytiny má naopak několik nezpochybnitelných plusů. „Pomáhá střeše lépe odolávat větru a zabraňuje jejímu nadzvedávání. Je to stabilizační faktor, který prodlužuje životnost a zvyšuje odolnost vůči extrémnímu počasí,“ dodává David Štangl, přednosta regionu Vysočina za Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky.