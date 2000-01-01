náhledy
Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského průmyslníka Pierra Bernarda. Od něho jej módní tvůrce koupil v roce 1991. Už název rezidence, Palais Bulles, dává tušit, že nejde o klasickou stavbu.
Dům má plochu 1 200 m². V roce 2016 byla dokončena pětiletá rekonstrukce od francouzské architektky Odile Decqové.
Dům nabízí kromě 29 pokojů i řadu různých bazénků a vodopádů v rozlehlém upraveném areálu.
Obrovské sídlo s nádhernými výhledy na moře bylo použito k natáčení filmu Absolutely Fabulous: The Movie, který měl premiéru v roce 2016.
"Zapomeňte na ostré úhly a rohy a představte si dům s přirozenými oblými tvary," radil architekt Antti Lovag.
Nejdražší nemovitost v Evropě je známá pořádáním módních přehlídek i večírků hvězd.
V březnu 2017 byla budova nabídnuta k prodeji s požadovanou cenou 350 milionů eur, ale tehdy nenašla kupce.
Architekt Antti Lovag nenáviděl rovné linie, označoval je jako „agresi proti přírodě“.
O oblých tvarech domu i vybavení se Pierre Cardin vyjadřoval jako o „tělesných křivkách ženy, vše je smyslné“.
Cílem architekta Antti Lovaga bylo zharmonizovat člověka s přírodou a architekturou.
Palais Bulles ve tvaru růžových bublin je v Théoule-sur-Mer, na Azurovém pobřeží jižní Francie nedaleko města Cannes.
