|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin
Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé
Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...
Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech
Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...
Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se
Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...
Dokonalou parcelu našla rodina náhodou. Má vysněný dům s koupacím jezírkem
Krásná organická dřevostavba s přírodním koupacím jezírkem vznikla díky návrhu zkušených odborníků. Podařilo se vybudovat místo s fantastickou atmosférou, které své obyvatele každý den přívětivě vítá...
Splněným snem pro tříčlennou rodinu se stal dům plný světla a prostoru
Ideální situace pro toho, kdo navrhuje interiér, je možnost být už u zrodu projektové dokumentace. Toto štěstí měla Ing. Lucie Džama, která měla navrhnout interiér domu nedaleko Prahy pro tříčlennou...
Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska
Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...
Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin
Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...
Past na zákazníky, to jsou hliníkové obložky na stará dřevěná okna
Pozor! Vlastníci starších dřevěných oken ve svých bytech a domech se stále častěji setkávají s „výhodnou“ nabídkou, a to záchranou starých dřevěných oken pomocí montáže dodatečné hliníkové obložky....
Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech
Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...
Levné bydlení u moře. Češi se vrhli na Albánii, Černou Horu i Bulharsko
Hledáte cenově dostupnou nemovitost v blízkém zahraničí? Poohlédněte se po nyní velmi oblíbené Albánii. V nabídce je i Černá Hora, Bulharsko a nechybí tradiční, ale již dražší Chorvatsko a Španělsko....
Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se
Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...
Garsonka za 65 tisíc měsíčně. Ložnice? Hledejte ji ve skříni nad televizí
V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A to bez poplatků. Byt však má menší problém. Postel je totiž ukrytá ve skříňce nad jídelním stolem a televizí.
Splněným snem pro tříčlennou rodinu se stal dům plný světla a prostoru
Ideální situace pro toho, kdo navrhuje interiér, je možnost být už u zrodu projektové dokumentace. Toto štěstí měla Ing. Lucie Džama, která měla navrhnout interiér domu nedaleko Prahy pro tříčlennou...
Bydlí celý rok v nádherné patrové jurtě. Má kuchyň, obývák, ložnici i koupelnu
Slušně vybavená kuchyňská linka, obývací pokoj a v patře ložnice. To vše slouží jako v každém jiném domě k trvalému obývání. Nebýt zaoblených stěn, nic by tu nepůsobilo nápadně. Toto ovšem není...
Srdce domu tvoří kuchyň, děti tady mají i kruhový objezd pro odrážedla
Navrhnout dům na svažitém pozemku, který ze tří stran svírají silnice (nemluvě o přísných regulích územního plánu), to není žádná legrace. Byť orientace na jih a výhled na zámek představují plusové...
Prodej, Rodinný dům 3+1, 207 m2, Zádveřice-Raková
Zádveřice-Raková - Zádveřice, okres Zlín
2 321 000 Kč
Sousedské peklo. Kamery míří na náš dům, dron lítá nad zahradou. A k tomu urážky
Se sousedem máme během let různé problémy, které vyřešil tak, že na náš pozemek namířil kamery a celý náš dům neustále monitoruje. Vulgárně nám nadává a nabádá k tomu i naše děti, popisuje Martin...
Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé
Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...