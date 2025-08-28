Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin

Autor:
Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského průmyslníka Pierra Bernarda. Od něho jej módní tvůrce koupil v roce 1991. Už název rezidence, Palais Bulles, dává tušit, že nejde o klasickou stavbu.
Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům... Dům má plochu 1 200 m&#178;. V roce 2016 byla dokončena pětiletá rekonstrukce... Dům nabízí kromě 29 pokojů i řadu různých bazénků a vodopádů v rozlehlém... Součástí je i amfiteátr pod širým nebem s 500 místy k sezení. Stavba paláce byla zaájena v roce 1975, ale dokončena až v roce 1989. Obrovské sídlo s nádhernými výhledy na moře bylo použito k natáčení filmu... Palác má 29 pokojů, 11 koupelen a deset ložnic. Architekt Antti Lovag nenáviděl rovné linie, označoval je jako „agresi proti... Architekt Antti Lovag nenáviděl rovné linie, označoval je jako „agresi proti... Architekt Antti Lovag nenáviděl rovné linie, označoval je jako „agresi proti... O oblých tvarech domu i vybavení se Pierre Cardin vyjadřoval jako o „tělesných... O oblých tvarech domu i vybavení se Pierre Cardin vyjadřoval jako o „tělesných...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé

Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...

Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech

Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Dokonalou parcelu našla rodina náhodou. Má vysněný dům s koupacím jezírkem

Krásná organická dřevostavba s přírodním koupacím jezírkem vznikla díky návrhu zkušených odborníků. Podařilo se vybudovat místo s fantastickou atmosférou, které své obyvatele každý den přívětivě vítá...

Splněným snem pro tříčlennou rodinu se stal dům plný světla a prostoru

Ideální situace pro toho, kdo navrhuje interiér, je možnost být už u zrodu projektové dokumentace. Toto štěstí měla Ing. Lucie Džama, která měla navrhnout interiér domu nedaleko Prahy pro tříčlennou...

Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska

Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...

28. srpna 2025

Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin

Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...

28. srpna 2025

Past na zákazníky, to jsou hliníkové obložky na stará dřevěná okna

Pozor! Vlastníci starších dřevěných oken ve svých bytech a domech se stále častěji setkávají s „výhodnou“ nabídkou, a to záchranou starých dřevěných oken pomocí montáže dodatečné hliníkové obložky....

27. srpna 2025

Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech

Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...

27. srpna 2025

Levné bydlení u moře. Češi se vrhli na Albánii, Černou Horu i Bulharsko

Hledáte cenově dostupnou nemovitost v blízkém zahraničí? Poohlédněte se po nyní velmi oblíbené Albánii. V nabídce je i Černá Hora, Bulharsko a nechybí tradiční, ale již dražší Chorvatsko a Španělsko....

26. srpna 2025

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

26. srpna 2025

Garsonka za 65 tisíc měsíčně. Ložnice? Hledejte ji ve skříni nad televizí

V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A to bez poplatků. Byt však má menší problém. Postel je totiž ukrytá ve skříňce nad jídelním stolem a televizí.

25. srpna 2025

Splněným snem pro tříčlennou rodinu se stal dům plný světla a prostoru

Ideální situace pro toho, kdo navrhuje interiér, je možnost být už u zrodu projektové dokumentace. Toto štěstí měla Ing. Lucie Džama, která měla navrhnout interiér domu nedaleko Prahy pro tříčlennou...

25. srpna 2025

Bydlí celý rok v nádherné patrové jurtě. Má kuchyň, obývák, ložnici i koupelnu

Slušně vybavená kuchyňská linka, obývací pokoj a v patře ložnice. To vše slouží jako v každém jiném domě k trvalému obývání. Nebýt zaoblených stěn, nic by tu nepůsobilo nápadně. Toto ovšem není...

24. srpna 2025

Srdce domu tvoří kuchyň, děti tady mají i kruhový objezd pro odrážedla

Navrhnout dům na svažitém pozemku, který ze tří stran svírají silnice (nemluvě o přísných regulích územního plánu), to není žádná legrace. Byť orientace na jih a výhled na zámek představují plusové...

23. srpna 2025

Sousedské peklo. Kamery míří na náš dům, dron lítá nad zahradou. A k tomu urážky

Premium

Se sousedem máme během let různé problémy, které vyřešil tak, že na náš pozemek namířil kamery a celý náš dům neustále monitoruje. Vulgárně nám nadává a nabádá k tomu i naše děti, popisuje Martin...

22. srpna 2025

Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé

Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...

22. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.