Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské prostory.
Autor: palacdunaj.cz
Výstavba Paláce Dunaj ve stylu konstruktivismu podle návrhu renomovaného architekta Adolfa Foehera byla dokončena v roce 1930. Snímek je z 24. 7. 1941.
Autor: CTK / , ČTK
Za první republiky v budově na rohu ulic Národní a Voršilská našla své sídlo rakouská pojišťovna Donau. Snímek je z 22. 7. 1941. Vlevo je patrná budova, která byla zbořená v roce 1966. Dnes zde stojí palác DRN.
Autor: CTK / , ČTK
Na snímku z 15.3.1942 je patrná „výzdoba“ u příležitosti 3. výročí Protektorátu Čechy a Morava.
Autor: CTK / , ČTK
Snímek z 13. 2. 1946 zachycuje skladiště v Paláci Dunaj, kde byly uskladněné dary ze sbírky „Český národ Rudé armádě“.
Autor: CTK / , ČTK
Dne 25. 6. 1948 byla zahájena v přízemí budovy činnost Ústřední informační služby.
Autor: CTK / Holoubek Iljic, ČTK
Činnost Ústřední informační služby slavnostně zahájil přednosta I. sekce informací Petr Konečný v zastoupení ministra Václava Kopeckého.
Autor: CTK / Holoubek Iljic, ČTK
10. 1. 1949 večer byla zahájena ve výstavních síních paláce výstava stipendistů-výtvarníků. Výstavu uspořádalo ministerstvo školství, věd a umění spolu s ministerstvem informací a osvěty. Výstavu zahájil profesor Matějíček.
Autor: CTK / Holoubek Iljic, ČTK
V roce 1949 začala Ústřední informační služba sloužit veřejnosti. V dobovém tisku se psalo: V klidném domácím prostředí naslouchá občan gramofonové hudbě u přehrávacího gramofonového zařízení.
Autor: CTK / , ČTK
Snímek z 1. 9. 1959 dokazuje, že tehdy v Paláci Dunaj sídlilo kulturní středisko NDR.
Autor: CTK / Tachezy jan, ČTK
Na dalším snímku ze stejného dne si Pražané prohlížejí propagační materiály ve výloze kulturní střediska NDR.
Autor: CTK / Tachezy jan, ČTK
V prostorných místnostech kulturního střediska byla k dispozici literatura a upomínkové předměty.
Autor: CTK / Tachezy jan, ČTK
V únoru 1960 probíhala v paláci výstava vozidel „Radost na dvou kolech“.
Autor: CTK / Saroch Jindrich, ČTK
V březnu 1963 se psalo v dobovém tisku: Letos v dubnu tomu bude 5 let co zahájila činnost PIS (Pražská informační služba). Za tu dobu se stala povahou i rozsahem svých služeb v mnoha směrech jedinečným kulturně osvětovým zařízením v našem státě vůbec. Na snímku informátorky odpovídají na telefonické dotazy.
Autor: CTK / Lomoz Viktor, ČTK
K tomu, aby každá odpověď na otázku mohla být zodpovězena, bylo třeba neustále doplňovat kartotéky a archiv o nový materiál.
Autor: CTK / Lomoz Viktor, ČTK
Primárním posláním PIS byla podpora domácího i zahraničního cestovního ruchu v Praze. Dnes Prague City Tourism.
Autor: CTK / Lomoz Viktor, ČTK
Na snímku z dubna 1992 je prezident republiky Václav Havel, který v paláci slavnostně otevírá nové centrum Britské rady.
Autor: CTK / Cernik Vladimir, ČTK
Cílem náročné rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2025, bylo navrátit Palác Dunaj do původního prvorepublikového stavu.
Autor: palacdunaj.cz
A také zachovat původní funkci budovy, která už od svého vzniku nabízela ty nejmodernější kancelářské prostory své doby.
Autor: palacdunaj.cz
Rekonstrukce dle návrhu architektů ze studie Chapman Taylor proběhla s respektem nejen k samotné budově.
Autor: palacdunaj.cz
Ale také i k celé lokalitě, která se nachází na území pražské památkové rezervace a je zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Autor: palacdunaj.cz
„Travertinové fasády byly vyčištěny a doplněny, repasovala se původní špaletová okna, obnovily se luxferové podlahy a do vstupů se vrátily repliky původních lamp,“ popisuje architektka Jana Mastíková ze studia LOXIA, které koordinovalo celou rekonstrukci.
Autor: palacdunaj.cz
Pomocí automatického zakladačového systému vzniklo v západním křídle druhé podzemní podlaží s moderním parkovacím systémem a retenční nádrží pro závlahu zelené střechy.
Autor: palacdunaj.cz
Speciální techniky stabilizovaly konstrukci, aby dál nepraskala a unesla nové zatížení.
Autor: palacdunaj.cz
„Bylo přidáno také sedmé nadzemní podlaží, které proporčně i materiálově navazuje na původní budovu a přitom přináší současný komfort,“ doplňuje Mastíková z LOXIA.
Autor: palacdunaj.cz
Fasáda nové části je navržena ve stejném materiálovém provedení jako stávající budova, zachován je i stejný rastr oken a okenních rámů, aby nová část maximálně splynula s původní.
Autor: palacdunaj.cz
Ve dvou nejvyšších patrech směrem do atria přibyly prosklené plochy na výšku podlaží, opět navržené tak, aby lícovaly s fasádou o patro níže.
Autor: palacdunaj.cz
Zásadní úpravy podle návrhu architektů ze studia Chapman Taylor se týkaly vnitřních prostor.
Autor: palacdunaj.cz
Znovu se otevřela a zprůchodnila vnitřní pasáž s mnoho let nepřístupným atriem.
Autor: palacdunaj.cz
Což také umožnilo propojení Národní třídy a Voršilské ulice.
Autor: palacdunaj.cz
Zachovaly se, případně doplnily, původní podlahy z litého teraca a mramoru, poškozené části luxferových podlah byly nahrazeny replikami.
Autor: palacdunaj.cz
Stávající páternoster bylo nutné kvůli bezpečnosti obložit fixním protipožárním zasklením. Z kapacitních důvodů přibyly také nové výtahy, které jezdí až do nového sedmého patra.
Autor: palacdunaj.cz
„Budovu jsme připravili na nároky 21. století – od moderních výtahů přes otevřené kanceláře až po technické zázemí splňující požadavky LEED Gold a WELL Gold,“ říká Jana Mastíková z architektonického a projekčního studia LOXIA.
Autor: palacdunaj.cz
Dovnitř paláce vedou dva vstupy – jeden z Národní, druhý z Voršilské.
Autor: palacdunaj.cz
Své nové sídlo v obnoveném a technologicky zmodernizovaném Paláci Dunaj našlo Zastoupení Evropské komise a kanceláře Evropského parlamentu v Česku.
Autor: palacdunaj.cz
Nechybí tu ani vzdělávací a informační centrum pro veřejnost.
Autor: palacdunaj.cz
Budova poskytuje prémiové kancelářské prostory o celkové ploše více než 6 700 metrů čtverečních a další 2 tisíce metrů čtverečních je určených pro maloobchodní jednotky a služby v přízemí.
Autor: palacdunaj.cz