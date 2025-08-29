Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Lenka Weberová
Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské prostory.
Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky... Výstavba Paláce Dunaj ve stylu konstruktivismu podle návrhu renomovaného... Za první republiky v budově na rohu ulic Národní a Voršilská našla své sídlo... Na snímku z 15.3.1942 je patrná „výzdoba" u příležitosti 3. výročí Protektorátu... Snímek z 13. 2. 1946 zachycuje skladiště v Paláci Dunaj, kde byly uskladněné... Dne 25. 6. 1948 byla zahájena v přízemí budovy činnost Ústřední informační... Činnost Ústřední informační služby slavnostně zahájil přednosta I. sekce... 10. 1. 1949 večer byla zahájena ve výstavních síních paláce výstava... Na snímku z 17. 10. 1949 je vidět vchod z Národní třídy. Nad vchodem Ústřední informační služby jsou nápisy v azbuce. V roce 1949 začala Ústřední informační služba sloužit veřejnosti. V dobovém... Snímek z 1. 9. 1959 dokazuje, že tehdy v Paláci Dunaj sídlilo kulturní...

29. srpna 2025  13:02

Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...

29. srpna 2025

