Pro někoho až příliš strohý architektonický směr funkcionalismus, který si jako reakce na obšírnou zdobnost historizujících stylů a secese začal nacházet cestu do architektonických kanceláří ve 20. letech minulého století, byl jednou z odpovědí na nedostatek bydlení po první světové válce.
Osada Baba koncem roku 1932 – většina domů už stojí, stále však běží práce na stavbě Kytlicovy vily (přibližně uprostřed snímku). Na volné parcele mezi domem a vilou Ladislava Sutnara (zcela vlevo) o několik let později přibude ještě Bělehrádkova vila. Nad její budoucí lokací jsou patrné práce na Špíškově vile. | foto: IPR Praha
Styl v sobě kombinoval účelnou jednoduchost a zároveň moderní stavební postupy. Standardizace a typizace budov, poskytujících obyvatelům dostatečné zázemí a komfort bez zbytečností, měla významně usnadnit výstavbu – a tím také srazit náklady a dobu stavby na minimum.
Šest funkcionalistických kolonií
Oné plánované masové výstavbě jednoduchých budov pro všechny však předcházelo pečlivé plánování. Součástí byly rovněž ukázkové kolonie (či nemovité výstavy), vzniknuvší z iniciativy Werkbundu – svazu německých umělců. Osad, propagujících moderní funkcionalistické domy, však v Evropě vyrostlo celkem šest.
Evropské osady
Kromě tří jmenovaných měly nový směr ukazovat i kolonie:
První z nich – a předlohou pro ty následující – byla dělnická kolonie Weissenhof vybudovaná v roce 1927 v německém Stuttgartu. Za návrhy celkem šedesáti bytů v jednadvaceti budovách tu stálo hned osmnáct nejzvučnějších jmen své doby: například Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Peter Behrens nebo Le Corbusier.
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Fotoesej: Smutný osud funkcionalistické kolonie Nový dům
Ani tehdejší Československo, které za první republiky patřilo mezi nejvyspělejší a nejbohatší státy světa, nezůstalo pozadu. Prvním počinem byla kolonie šestnácti budov z dílny domácích architektů. Pod názvem Nový dům vznikla už rok po té německé v brněnských Žabovřeskách.
Propagační osada Baba
Teprve o několik let později na pokus z moravské metropole se svou vizí moderního a dostupného bydlení navázalo i hlavní město. Na pozemku o celkové rozloze přibližně tří hektarů na samém severním okraji tehdejší Velké Prahy tak ve třicátých letech začala růst nová osada. Dostala jméno Baba, podle názvu ostrohu v katastru Dejvic, na němž se rozkládá.
Dnes už se původní osada Baba v pozdějších budovách trochu ztrácí, jak napovídá letošní letecký snímek. V dobách výstavby ale byla na ostrohu solitérem, což prozrazuje fotografie z roku 1938 pocházející z Archivu hlavního města Prahy.
Vyrostla z iniciativy Svazu československého díla – obdoby německého Werkbundu – propagujícího moderní formy bydlení. V jeho čele stál architekt Pavel Janák, z jehož hlavy pochází urbanistické řešení celé oblasti. Navrhl domy postavit šachovnicově, aby si navzájem nebránily ve výhledu na Prahu a zároveň získávaly maximum slunečního světla.
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Oblast mezi všemi šesti ukázkovými koloniemi vyniká zejména ve způsobu financování stavby, který se podepsal i na celkové formě. Na rozdíl od zbylých kolonií – a to i té brněnské – na ostrohu nad Vltavou nestojí řadové či bytové domy. Baba je naopak souborem 33 unikátních vil.
Exkluzivní domy pro smetánku
Peníze na výstavbu domů na Babě neputovaly „ze státního,“ jako jinde, ale ze soukromých prostředků. Každý stavebník, rekrutující se primárně z řad předních umělců a dalších osobností první republiky, si tak nechal postavit dům zcela na míru.
Pražské funkcionalistické vily, paláce i činžáky
Budovy ve funkcionalistickém slohu rostly v Československu jen v relativně krátkém období. Šlo o nejvýraznější meziválečný architektonický proud, jehož další rozvoj ukončila koncem 30. let druhá světová válka.
Obyvatelé hlavního města se nicméně mohou díky tehdejšímu překotnému stavebnímu tempu pokochat celou řadou funkcionalistických staveb: vyjma vilové osady Baba je mezi nimi řada větších budov – například Barrandovské terasy, Veletržní palác, administrativní palác ARA či budova Elektrických podniků. Ve stejném slohu vznikaly také kostely nebo budovy škol.
Po městě je i několik funkcionalistických činžovních domů. Jedním z nich je někdejší Dům odborových svazů (dnes Radost) na Žižkově. Většinu budovy sice zabíraly kanceláře, ve dvou bočních nižších křídlech našli v moderních a prostorných bytech útočiště vysocí úředníci Penzijního ústavu, který nechal dům v polovině 30. let vybudovat.
Významnou stavbou je i soubor třinácti domů podél severní strany letenské pláně, známý hlavně pod nepříliš lichotivým názvem Molochov. Blok, který až v posledních letech získává zpět zašlý lesk a jehož součástí jsou garsonky i až desetipokojové byty, stál vždy v centru dění. Luxusní domy, postavené z velké části pro židovské obchodníky, rychle zabrali nacističtí pohlaváři. Po nich se do budovy nastěhovali komunističtí papaláši.
Praha 7, kde Molochov stojí, je však na funkcionalistické nájemní budovy bohatá. Další velký komplex, jehož součástí je i kino Bio Oko, stojí jen o kousek níže v ulici Milady Horákové.
V žádané lokalitě si přál bydlet třeba designér Ladislav Sutnar, nakladatel Václav Poláček, skladatel Karel Balling, ředitel Uměleckoprůmyslového muzea Karel Herain, děkan lékařské fakulty UK Jan Bělehrádek nebo třeba malíř a ilustrátor Cyril Bouda.
Část vil si však objednali i světštější zájemci – například odborový rada ministerstva školství Karel Kytlica, historik Julius Glücklich, průmyslník Jan Zadák či stavebník Václav Suk. Všichni nicméně byli lidé vybraného vkusu, což bylo jistou podmínkou dokončení tak ambiciózního projektu.
Domy od těch nejlepších
Náročné klientele pak samozřejmě odpovídali i přední funkcionalističtí architekti, kteří se ujali plánování jednotlivých domů. Měli takřka volné ruce – museli se v podstatě držet jen výškového omezení a zároveň dbát na dostatečné plochy pro zeleň.
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Sám motor celého projektu, architekt Janák, v kolonii navrhl tři domy, včetně vlastního. Pod jeho vedením tu pracovala česká špička – Josef Gočár a Josef Fuchs i zástupci mladší generace: František Zelenka, Hana Kučerová-Záveská nebo třeba Ladislav Žák.
Jedinou výjimkou byl holandský architekt Mart Stam, který měl zkušenosti už z první výstavní kolonie ve Stuttgartu. Právě tam si jej vyhlédli manželé Paličkovi pro návrh vlastní vily. S ní se pojí i jedna zajímavost – na zahradě domu stojí už od roku 2009 plastika Sputnik, přemístěná ze Stromovky, kde dlouhá léta sloužila jako dětská prolézačka.
Záměr typizace nevyšel
V několika blocích tu mezi roky 1932 a 1936 stavebníci vybudovali celkem 33 funkcionalistických vil. První „várka“ dvaceti budov na pláni nad Vltavou vyrostla velmi rychle, už během premiérového roku 1932. Tehdy čerstvě dokončené domy mohli také libovolně chodit obdivovat Pražané.
Stále šlo o výstavu „nových způsobů stavění a bydlení.“ Ač v soukromých rukách, domky musely být přístupné veřejnosti, která mohla v případě zájmu kontaktovat jednotlivé architekty s žádostmi o vlastní návrhy. Domy jsou velmi různorodé – s jedním či dvěma byty nebo vlastním ateliérem.
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Původní záměr – tedy navržení jednoduchého typizovaného domu, který by mohl stát prakticky kdekoli, tak i pro zapojení ze strany soukromníků úplně nevyšel. Práce tehdejších architektonických špiček nicméně dala vzniknout komplexu, který nemá obdoby nejen u nás, ale v celé Evropě.
Domy přesto spojovala řada vlastností – například skeletová konstrukce, geometrické tvary, pásová okna či ploché střechy. Typické jsou také svým vcelku spartánským vybavením a bílými fasádami bez jakýchkoli ozdob. Na svou dobu rovněž disponovaly nadstandardním vybavením, na něž jsme dnes zvyklí – třeba ústředním topením či rozvody teplé vody.
Kompletnost i obklopení panelem
Osada Baba je jedinečná i mírou zachovalosti – celá oblast se dochovala takřka ve své původní podobě. Na německých, rakouských či polských souborech si svou daň vybrala válka nebo rozmary rozličných politických garnitur.
Mezinárodní ocenění
V dubnu 2020 získala osada Baba (i ostatních pět kolonií) prestižní ocenění Evropské dědictví. To je určené pro památky, jež hrály důležitou roli v dějinách a vývoji Evropy.
Běh dějin se nepodepsal toliko na samotných domech, jako spíš na jejich okolí – funkcionalistické skvosty se dnes trochu ztrácejí mezi budovami, jež v jejich okolí vyrostly během let.
Celá oblast osady Baba je od roku 1993 památkovou zónou, samotné budovy přesto za desítky let od svého vzniku doznaly řady změn během méně či více invazivních rekonstrukcí. Poslední roky se však nesou ve znamení citlivých oprav.
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Podobu lokality významně ovlivnila další výstavba, třeba novodobé vilové sídliště – takzvaný Obytný soubor Baba II. Menší panelové domy i řadovky tu vyrostly mezi lety 1971 a 1981. Odvážné prvorepublikové stavby však stále zastávají prominentní místo na okraji svahu nad Prahou. Osada je fenoménem, zaslouživším si i svou webovou stránku – baba1932.com
Osada Baba a slavné funkcionalistické vily