UNESCO ocenilo ruční výrobu českých sklářů

Křišťálové sklo se začalo tavit v Čechách už druhé polovině 17. století, ruční výroba skla spadá u nás dokonce až do 11. století. Z rozhodnutí zapsat ruční výrobu skla na seznam UNESCO se společně s Českou republikou radují Francie, Německo, Španělsko, Maďarsko a Finsko, protože šlo o společnou nominaci těchto zemí, možná i proto se vše podařilo.

Na zasedání mezinárodního výboru UNESCO v Botswaně tak byla ruční výroba skla zapsána na prestižní Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

„Jsme velmi hrdí na naši dlouhou historii a na to, co naši skláři umějí. Uvědomujeme si, jak nenahraditelnou ztrátou by bylo, kdyby ruční výroba skla zanikla. Cítíme vděčnost k našim předchůdcům a k hodnotám, které nám zachovali. Sklářské řemeslo vnímáme jako světové dědictví dlouhodobě a jsme velmi rádi, že se nyní dostalo i pod ochranu UNESCO,“ říká generální ředitel Moseru Pavel Mencl.

Právě Moser je na precizní ruční práci založený, po celou svoji 166 let trvající historii používá tradiční sklářské techniky, jejichž znalost se předává z generace na generaci. Skláři u pecí foukají sklo do dřevěných forem a krásu křišťálu pak dovádějí k dokonalosti mistrné ruce brusičů, rytců a malířek.

Pracují zde ti nejlepší z nejlepších, rytec Tomáš Lesser byl dokonce za svůj um oceněn titulem Rytíř umění a literatury, které uděluje francouzské ministerstvo kultury.

V českých zemích má ruční výroba skla velmi dlouhou tradici, její počátky sahají až do 11. století. Českým vyjednavačům se podařilo, aby na seznam byla zapsána nejen práce přímo u sklářské pece, tedy foukání skla, ale i výroba skleněných perlí a figurek pomocí kahanu, a broušení, rytí a malování skla. Právě širokou paletou sklářských technik, které ovládají, jsou čeští skláři jedineční.

Z ocenění se tak mohou radovat nejen v Moseru, ale také v Preciose, Bommě, Brokisu, Lasvitu, ve sklárně Novosad a syn v Harrachově, která byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů, i v řadě dalších skláren, z nichž mnohé v současné době bojují doslova o přežití. Snad toto významné ocenění upozorní i české politiky na to, o jak významnou a ceněnou oblast jde.