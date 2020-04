Nejlepší oceněné výrobky slouží pohodlí a chrání i naše zdraví

Pro rok 2020 se v soutěži „utkalo“ přibližně 6 500 výrobků ze 60 zemí. Hodnotila je mezinárodní porota, kterou tvořilo 40 uznávaných odborníků z celého světa. Uspět zde tak mohli jen ti nejlepší designéři a výrobci.

Každý filtr Pure A9 je vybavený unikátním inteligentním štítkem, který zabezpečuje optimální účinnost čističky, sleduje dobu používání filtru a upozorní uživatele, když je třeba ho vyměnit.

Například čistička vzduchu Electrolux Pure A9 si mezinárodní porotu soutěže a ocenění Red Dot Design Award 2020 získala moderním vzhledem vhodným do každého interiéru, ale především svými inovativními funkcemi.

Použité antibakteriální látky a filtr dokážou neutralizovat až 99,9 % bakterií a zabránit jejich dalšímu množení. Pokud o Velikonocích hodně vaříte a pečete (a nejen během nich), po čichu nikdo ani nepozná, pokud náhodou zapomenete včas vypnout troubu nebo odstavit pánev. Čistička totiž kromě virů a bakterií reaguje i na běžné plyny a pachy, které při přípravě jídla vznikají. A samozřejmě také na pyly, které na jaře trápí celou řadu lidí.

Zejména v rodinách s malými dětmi teď oceníte i bezšňůrový vysavač Pure Q9, který si také odnesl Red Dot Design Award 2020. Kromě toho, že je hned po ruce a snadno se s ním manipuluje díky kostře z lehkého hliníku, je svým výkonem srovnatelný s klasickými vysavači.

Pevný a lehký hliník je vynikající materiál pro kostru vysavače Pure Q9. Měkká a odolná kůže je ideální pro kontaktní místa, jako jsou rukojeti.

Plně sklopná konstrukce a štíhlý rám dovolují vysávat i pod nízkým nábytkem s výškou 140 mm. Vysavač je také velmi tichý. „Díky kombinaci plynulého průtoku vzduchu a jeho tlumenému vývodu jsme dosáhli maximálního snížení hluku,“ prozrazuje Roman Šebl ze společnosti Electrolux.

Odnímatelnou ruční jednotku snadno pouhým popotáhnutím vyjmete z rámu a můžete vyčistit pohovku třeba od drobků z mazance nebo velikonočního beránka.

Další oceněné požitky

Velmi vysoké ocenění, Red Dot Best of the Best 2020 v kategorii Domácí a sedací nábytek, získalo křesílko N.200 od Michaela Anastassiadese se značkou Gebrüder Thonet Vienna.

Mezinárodní porota ocenila schopnost značky GTV transformovat dědictví minulosti do budoucnosti kombinací rafinovaných designových konceptů: archetypální design, ohýbané bukové dřevo a výplet vytvořily nadčasové křeslo se záměrně čistou, minimalistickou elegancí.

Nejen z křesílka N.200 pak můžete sledovat filmy a další pořady na High-end televizoru Philips TV OLED855 v minimalistickém designu. I on si odnesl ocenění Red Dot Design Award ve své kategorii za vynikající kvalitu obrazu i design.

Stejné ocenění si odnesla i sluchátka Philips Sound Fidelio X3 a Fidelio L3, Philips Sound TAT8505 True Wireless (TWS) sluchátka s funkcí potlačující hluk z okolí (ANC) a řada Bluetooth reproduktorů Philips Sound Core.

„Jsem velmi pyšný na náš tým designérů. Naše pojetí evropského designu se liší od hlavních konkurentů z oboru, zaměřuje se nejen na výkon, ale také na celkovou uživatelskou spokojenost a vytváření osobité značky,“ prohlásil Rod White, šéfdesignér společnosti TP Vision.