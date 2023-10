Designblok vyhrál domek, nadchla židle prodávaná jako vratné láhve

Absolutním vítězem a držitelem Grand Prix (Ceny za mimořádný počin) již 25. ročníku Designbloku se stala mladá firma Cake Houses debutující s projektem dřevostavby, která se zcela přizpůsobí svému majiteli.

Cenu AGC Glass Europe za udržitelný design, hodnocenou samostatnou odbornou porotou, si odnesla Ineke Hans za projekt REX – první zálohovanou židli.

Ceny byly uděleny i za nejlepší školní prezentaci, nábytek, bytové doplňky, instalaci designéra a výrobce. Nově byla udělena Cena veřejnosti, do níž se online hlasováním zapojily tisíce návštěvníků festivalu.

„Jako porota jsme na letošním Designbloku nehledali pouze krásu a úžas, snažili jsme se zaměřit zejména na inovaci. Žijeme v době, která si nežádá další nové produkty, ale kvalitní myšlenky. Myšlenky, které dokážou pozitivně ovlivnit životní prostředí a společnost nebo udržet řemesla a tradice naživu. Design má sílu posouvat svět kupředu,“ přiblížila smýšlení letošní poroty Cen Designbloku její prezidentka Ineke Hans.

Vyhrávala známá jména

V ostře sledované kategorii označující nejlepší nábytek porota ocenila značku mmcité, která v interaktivní a vizuálně působivé instalaci ve Veletržním paláci Národní galerie Praha vystavila kolekci Morse z dílny belgického Studia Segers.

Přenáší v ní slavnou Morseovu abecedu do veřejného prostoru, krátké a dlouhé signály v podobě dřevěného sezení určeného do prostoru letištních hal, nádraží nebo i do exteriéru.

Cenu za nejlepší bytový doplněk si odneslo studio LLEV za vázy Psychee a nové zpracování sklenice Innatura. Objekty jsou tvořeny technikou foukání skla do forem z lokální směsi mycelia, materiálu, jehož vývoji a zpracování se designéři Eva a Marcel Mochalovi dlouhodobě věnují.

Titul za nejlepší instalaci designéra obdržela talentovaná německá designérka Marie Radke, finalistka loňských cen Designblok Diploma Selection. Mezi firmami dominovala značka Moser s odvážnou expozicí, které vtiskl podobu kreativní ředitel společnosti Jan Plecháč.

Právě instalace s levitujícím mrakem, na kterém plují skleněné vázy, zaujala kromě odborníků také návštěvníky, kteří více než dvěma tisíci hlasy stvrdili vítězství značky Moser v kategorii Cena veřejnosti.

Mezi školními prezentacemi zvítězila pražská UMPRUM s interaktivním projektem UMPRUM.Wav, který nabídl cestu k pochopení struktury hudby a nevšední pohled na hudební nástroje. Projekt poprvé představený během letošního milánského design weeku je výsledkem dlouhodobé spolupráce designérů, předních českých hudebníků a teoretiků hudby.

Domek pro 21. století

Grand Prix (Cena za mimořádný počin) putovala značce Cake Houses, za kterou stojí Pavel Špringl, Matyáš Švejdík a Šimon Marek. Ve své tvorbě se trojice architektů rozhodla zkoumat architektonicky kvalitní, jednoduché a zároveň univerzální rodinné bydlení pro toto století.

Představili koncept konfigurovatelného domu, který je možné individualizovat podle specifických potřeb budoucích obyvatel. Spojuje v sobě výhody typového domu a možnosti moderní technologie. Značka Cake Houses jako absolutní vítěz Designbloku získává možnost účastnit se na následujícím ročníku festivalu zdarma.

„Cake Houses nás oslovily nejen koherencí myšlenek a kvalitní prezentací, ale také svým potenciálem celospolečenského dopadu. Jde o projekt, který může zlepšit život mnoha lidí,“ osvětlila volbu prezidentka poroty Cen Designbloku 2023 Ineke Hans.

Židle jako vratná láhev

Cenu AGC Glass Europe za udržitelný design si odnesla za zcela jedinečný projekt první zálohované židle REX nizozemská designérka Ineke Hans.

Židle se totiž vyrábí nejen z recyklovaného plastu, ale především pokud si ji koupíte, můžete ji časem vrátit a dostanete zpět zálohu dvacet eur (asi 500 korun). Ineke Hans vychází z toho, že plastový nábytek se pravidelně používá jen na krátkou dobu, například v kancelářích.

Židli můžete vrátit na místních sběrných místech společnosti Circuform. Vrácené židle jsou zkontrolovány, vyčištěny, v případě potřeby opraveny a znovu prodány, opět se zálohou. Rozbité židle se rozdrtí na surovinu pro novou výrobu.

Speciálně pro tuto kategorii, která vznikla v roce 2021 a festival skrze ni motivuje designéry k udržitelné tvorbě, vzniká každý rok samostatná porota složená z profesionálů a publicistů v oblasti udržitelného designu.

Letos v porotě zasedl děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Vladimír Kočí, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová, zakladatelka, ředitelka institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Klepek Jonášová a další. Vítězka Ceny AGC Glass Europe za udržitelný design rovněž získává výstavní prostor na následujícím ročníku festivalu zdarma.

Cena za nejlepší bytový doplněk – studio LLEV za vázy Psychee a nové zpracování sklenice Innatura

Vítězné projekty:

Nejlepší školní prezentace: UMPRUM – UMPRUM.wav

Nejlepší nábytek: mmcité – kolekce Morse (designéři Studio Segers)

Nejlepší bytové doplňky: LLEV – vázy Psychee, sklenice Innatura

Nejlepší instalace designéra: Marie Radke

Nejlepší instalace výrobce: Moser (autor Jan Plecháč)

Cena AGC Glass Europe za udržitelný design: Ineke Hans – REX

Grand Prix (Cena za mimořádný počin): Cake Houses (Pavel Špringl, Matyáš Švejdík a Šimon Marek)

Cena veřejnosti: Moser

