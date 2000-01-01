Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší dělnické čtvrti pak vyrostl betonový kolos. Panelák tak obrovský, že by se do něj vešla celá vesnice.
Autor: Vince, Creative Commons
Ještě na počátku šedesátých let vypadalo okolí dnešní budapešťské ulice Szőlő docela jinak. Tam, kde nyní ční k nebi jedenáctipodlažní paneláky a rozkládá se rozlehlé sídliště, se po zemi táhly spletité a špinavé uličky starého města.
Autor: Fortepan / Inkey Tibor
To sídlo se jmenovalo Óbuda, a přestože již od roku 1873 oficiálně patřilo k Budapešti, uchovávalo si dál svůj výrazný charakter samostatného maloměsta. Výrazný charakter? To by v tomhle případě obnášelo popis místa, na které zapomněl čas.
Autor: Fortepan / Óbudai Múzeum
Zástavba tu připomínala předminulé století. Nebo časy ještě dávnější. Maďarská lidová republika sice byla už nějaký ten pátek součástí socialistického tábora, ale pokrok na předměstí maďarské metropole mílovými kroky kupředu zrovna neuháněl.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Pokud se vám v paměti scenérie z černobílého krimi-seriálu Hříšní lidé města pražského, nebo jestli vás fascinuje dávno zmizelý svět pražské pětky, uliček Starého města a Josefova před velkou asanací? V Óbuda to vypadalo podobně.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Převládala zde nízká, převážně přízemní zástavba, vytvářející chaotickou spleť uliček, nároží a malých náměstí. To celé pak doplňovaly dvorky, dílny, malé krámky a skromné bydlení. Domky chátrající a opravované. Oproti Československu už docela skanzen.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Óbuda byla tradiční dělnickou čtvrtí, úzce spjatou s průmyslovými podniky na severu Budapešti. Zejména pak s místními loděnicemi a textilní výrobou. Mnoho obyvatel zde žilo s nedostatečným hygienickým vybavením, často bez vlastní koupelny a ústředního vytápění.
Autor: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián
Právě ten nízký standard bydlení se později stal jedním z hlavních argumentů pro radikální přestavbu. Stará Óbuda se v rozvojových plánech Budapešti stala čtvrtí, která čím dál tím víc překážela „modernímu městu na Dunaji“.
Autor: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián
Prvním impulsem pro vyvolání změny se už 7. listopadu 1950 stalo otevření Árpádova mostu. Tehdy se mu tedy ještě říkalo Stalinův most. Nicméně po zpřístupnění cesty se z někdejšího Floriánova náměstí postupně stával důležitý dopravní uzel.
Autor: Fortepan / UVATERV
Okolní domky přitom pořád připomínaly minulí staletí. Budapeští urbanisté začali tuto oblast považovat za ideální místo pro vytvoření docela nového, severobudínského městského centra.
Autor: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián
Když byla v roce 1957 vyhlášena soutěž architektonických návrhů, byly první plány ještě docela skromné. Hovořilo se o samostatně stojících pětipodlažních a šestipodlažních bytových domech, které by vhodně doplnily zástavbu staré čtvrti.
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Soudruzi architekti ale byli za takové návrhy soudruhy zadavateli pokáráni. Nepřemýšleli dostatečně socialisticky, budovatelsky. Přežití staré čtvrti po boku maďarské metropole nemělo být vůbec na programu. Žádány byly návrhy nové, odvážnější.
Autor: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián
Začala tak „hra na většího“, v níž se začaly předhánět projekty stále masivnějších bytových objektů. Už ne oddělených, ale propojených do celých „betonových zdí“. A taky výrazně vyšších.
Autor: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián
To zadání velmi úzce to souviselo s maďarským státním programem, který měl během patnácti let zajistit výstavbu jednoho milionu bytů v celém tak stavebně zaostalém Maďarsku.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Celonárodní nedostatek bytů nakonec převážil nad původní představou méně intenzivní zástavby. Už v roce 1958 je pro Óbuda představen a schválen urbanistický plán, ve kterém Óbuda prakticky přestává existovat.
Autor: Fortepan / Óbudai Múzeum
Na realizaci se ale tenkrát nedostávalo peněz, ani stavebních materiálů. Takže plány zůstaly víceméně na papíře až do roku 1965. Kdy se dočkaly jednak aktualizace, a poté dalšího čtyřletého odkladu.
Autor: Fortepan / FŐMTERV
Pro stávající obyvatele to tedy nebyla úplně novinka, a museli žít šest až jedenáct let ve stínu skutečnosti, že se i jejich domy budou muset jednou odporoučet pryč, aby udělaly místo nové zástavbě.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Rozhodnutí z budapešťské radnice nebylo v Óbuda přijímáno zrovna s nadšením. Schválený územní plán byl vnímán jako nemilosrdný verdikt, který stvrzoval demolici na 112 hektarech staré zástavby.
Autor: Fortepan / FŐMTERV
Za „férové“ místní nepovažovali ani onu „výměnu“, kterou jim radnice slibovala. Sice tu jednou mělo vzniknout 13 000 nových panelových bytů, ale cenou za to mělo být 4 700 jimi tehdy obývaných domácností.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
S tím, že první etapa demolic byla zahájena v roce 1965, ale první byty byly dokončeny v druhé polovině roku 1968. A žádné dočasné náhradní bydlení pro obyvatele staré Óbudy radnice nezajišťovala.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Ta rozsáhlá přestavba probíhala po etapách, protože nové obytné bloky vznikaly postupně na místech uvolňovaných demolicemi. První skupiny nových domů západně od dnešní Pacsirtamezőút.
Autor: Fortepan / Pap Zsigmond György
Proměna Óbudy nebyla okamžitá: po určitou dobu vedle sebe existovaly nové panelové bloky a zbytky původních ulic. Starý svět koexistoval vedle vznikajícího, nového.
Autor: Fortepan / Balla Demeter / Hegyi Zsolt jogörökös adománya
Přestavba znamenala téměř úplnou likvidaci historického urbanistického charakteru centrální Óbudy. Místo spleti uliček a náměstí vznikala jednotvárná krajina desetipodlažních obytných bloků.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Ta ztráta se netýkala pouze tisíců jednotlivých staveb, ale také původní uliční sítě. Proměnila se měřítka celé čtvrti. Óbuda v mapě maďarského hlavního města sice zůstala, ale vypadala už úplně jinak.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Pokrok má zkrátka svou cenu, a ne vždy ji museli platit ti, kteří se nakonec zabydleli v nových panelových bytech.
Autor: Fortepan / Óbudai Múzeum
Roku 1966 začala v Óbudě pracovat první maďarská továrna na prefabrikované stavební dílce sovětského typu. Projektovali ji sovětští odborníci a její produkce umožnila výrazně zrychlit výstavbu nových sídlišť.
Autor: Fortepan / Magyar Rendőr
Právě přechod od tradičního zdění k průmyslově vyráběným panelům otevřel cestu k obytným domům dosud nebývalých rozměrů. A když říkáme nebývalých, myslíme tím skutečně mimořádných.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Tím největším klenotem nové Óbudy se totiž na nové ulici Szőlő měl stát Faluház. To „Faluház“ se dá z maďarštiny přeložit doslovně jako „Vesnický dům“. Myšlen tím ale byl „dům, do kterého by se vešla celá vesnice“. Byl to panelák, který neměl v celém Maďarsku obdoby.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Šlo o mimořádně dlouhý „pásový dům“, který měl v sobě soustředit stovky bytů. Jeho projektanty byli Lajos Mező a György Hollai ze státní projekční organizace LAKÓTERV. Výsledná budova dosáhla délky 315 metrů a dodnes představuje největší obytný dům v Maďarsku.
Autor: Fortepan / FŐMTERV
Tvoří samostatný domovní blok, který je na východě ohraničen ulicí Szőlő, na západě ulicemi Solymár a Föld, na jihu ulicí Kiscelli a na severu třídou Vörösvári. Vchody do jednotlivých schodišťových sekcí jsou přístupné z ulic Szőlő, Föld a Solymár.
Autor: Fortepan / FŐMTERV
Budova Faluház má patnáct schodišťových sekcí, z nichž každá má vlastní číslo popisné, tedy Szőlő utca 66 až Szőlő utca 94. Nad přízemím se nachází deset obytných podlaží. Celková podlahová plocha bytů činí 43 500 metrů čtverečních.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Z hlediska konstrukčního řešení jde o typický panelový dům. V přízemí se vedle garáží nacházejí drobné provozovny a obchody, které od ulice oddělují sloupy a úzká chodba.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Nad přízemím je umístěno technické podlaží, v němž jsou vedeny rozvody inženýrských sítí a technického zařízení budovy. Toto podlaží je rovněž tvořeno monolitickým železobetonovým skeletem. Další podlaží, vybudovaná z prefabrikovaných železobetonových dílců, obsahují jednotlivé byty.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Namísto balkonů byly u bytů navrženy lodžie, díky nimž je průčelí budovy zcela rovné. Jedinou výjimku představuje místo u domu č. 74 v ulici Szőlő, kde je budova posunuta o jeden modul panelového rastru směrem k Flóriánovu náměstí, aby lépe sledovala průběh ulice.
Autor: Fortepan / Dorics István
V přízemí budovy byly v místech schodišťových sekcí vytvořeny volně průchozí příčné pasáže, které umožňují průchod mezi východní a západní stranou domu. Kromě usnadnění pěšího pohybu slouží toto řešení také k větrání bezprostředního parkově upraveného okolí budovy.
Autor: Fortepan / Előd Erika
Společně s větracími a osvětlovacími šachtami kuchyní přispívají tyto průchody k vyrovnávání tlaku větru mezi oběma stranami dlouhé budovy.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Pro podobu nového sídlištního paneláku nebyly rozhodující architektonické představy, ale především požadavky stavební technologie. Dlouhé, přímo vedené obytné bloky umožňovaly hospodárnější pohyb jeřábů a jednodušší organizaci montáže prefabrikovaných dílců.
Autor: Fortepan / Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ / VÁTI
Pro maďarskou výstavbu panelových sídlišť to bylo až symptomatické. Nestavěla se vždy nutně tak, aby se v nich dobře žilo lidem. Stavěla se tak, aby práce byla rychle hotová. Stavitelé tu měli větší slovo, než architekti a plánovači.
Autor: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián
První panelové domy dokázali maďarští stavbaři montovat překvapivě rychle; odborné studie uvádí, že některé rané panelové objekty vznikaly přibližně během jediného měsíce. Taková rychlost působila impozantně, zvláště ve srovnání s tradičním zděným stavitelstvím.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Faluház byl dokončen v roce 1970 jako hlavní součást rozsáhlé přestavby centra Óbudy. První nájemníci se dovnitř stěhovali v roce 1971.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Nové byty nabízely podstatně vyšší komfort než mnohé staré óbudské domy: vlastní koupelnu, teplou vodu, ústřední vytápění a moderní kuchyňské vybavení. To, co dnes považujeme za samozřejmost, tehdy pro řadu rodin znamenalo zásadní zlepšení životních podmínek.
Autor: Fortepan / Kriss Géza
Faluház nesloužil pouze k bydlení, ale stal se také místem technického experimentu Budapešťské technické univerzity. V jeho patnácti schodišťových sekcích bylo instalováno jedenáct různých systémů vytápění, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti a vybrat nejvhodnější řešení.
Autor: Fortepan / Faragó György
Monumentální Faluház se rychle stal dominantou nové Óbudy, ale jeho urbanistické působení nebylo bez problémů. Původní koncepce počítala s rozmístěním obytných domů tak, aby co nejméně překážely výhledu od Árpádova mostu směrem k budínským kopcům.
Autor: Fortepan / FŐMTERV
Souvislá hmota Faluházu však tento záměr popřela a vytvořila mohutnou bariéru, která ovlivnila také přirozené proudění vzduchu.
Autor: Fortepan / Előd Erika
Faluház měl být pouze jednou z hlavních součástí velkoryse plánovaného centra Óbudy. V jeho okolí měly vyrůst administrativní výškové budovy o 20 až 30 podlažích, hotel, kulturní zařízení, obchody a pěší fórum s římskými památkami.
Autor: Fortepan / FŐMTERV
Většina těchto plánů zůstala na papíře, takže místo původně zamýšleného rozmanitého městského centra vznikla především rozsáhlá obytná čtvrť, jejíž dominantou se stal právě Faluház. Obří panelák, do kterého se může sestěhovat celá maďarská vesnice.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Faluház, tu největší obytnou budovou v celém Maďarsku, dnes najdete v III. budapešťském obvodu. V jeho 886 bytech tohoto panelového domu žije přibližně 3 000 obyvatel.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás