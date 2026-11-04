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Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku

Radomír Dohnal
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Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará... Ještě na počátku šedesátých let vypadalo okolí dnešní budapešťské ulice Szőlő... To sídlo se jmenovalo Óbuda, a přestože již od roku 1873 oficiálně patřilo k... Zástavba tu připomínala předminulé století. Nebo časy ještě dávnější. Maďarská... Pokud se vám v paměti vybaví scenérie z černobílého krimi-seriálu Hříšní lidé... Převládala zde nízká, převážně přízemní zástavba, vytvářející chaotickou spleť... Óbuda byla tradiční dělnickou čtvrtí, úzce spjatou s průmyslovými podniky na... Právě ten nízký standard bydlení se později stal jedním z hlavních argumentů... Prvním impulsem pro vyvolání změny se už 7. listopadu 1950 stalo otevření... Okolní domky přitom pořád připomínaly minulé staletí. Budapeští urbanisté... Když byla v roce 1957 vyhlášena soutěž architektonických návrhů, byly první... Soudruzi architekti ale byli za takové návrhy soudruhy zadavateli pokáráni....
Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší dělnické čtvrti pak vyrostl betonový kolos. Panelák tak obrovský, že by se do něj vešla celá vesnice.

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