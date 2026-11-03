Na rohu pražských ulic Národní a Spálená zela od roku 1938 proluka po zbořeném Šlikově (či Šlikovském) paláci. Historická stavba ustoupila vylepšením – úpravy v době, kdy ulice ještě nesla název Ferdinandova třída, zahrnovaly mimo jiné posunutí uliční čáry a demolici starších domů.
Právě novogotický palác byl poslední budovou, která nově stanovenou šířku ulice nerespektovala. Zabírala téměř polovinu „nového“ prostoru a výrazně tak zužovala i jízdní profil. Proplétat se kolem ní musely i tramvaje na dnes již zrušené trati k Václavskému náměstí.
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Výstavbu nového impozantního paláce však zhatila válka a ve zbývajícím nárožním prostoru proto vyrostlo patrové dřevěné provizorium. Dům, v němž sídlila cukrárna i další obchody, však na místě zůstal dvě desítky let. Už na sklonku 60. let lehl popelem a na rohu už podruhé zela proluka.
Výkladní skříň inspirovaná na západě
Soudruzi se uvolněnou lukrativní parcelu v samém srdci města rozhodli zaplnit účelně. Chtěli upokojit poptávku po spotřebním zboží, a trochou konzumu také tišit zjitřené emoce počátku 70. let. Na uvolněném prostoru poručili postavit nový obchodní dům, splňující nejmodernější standardy.
Soudobé prodejny sítě Prior, rostoucí po celém Československu, patřily k výkladním skříním socialistického hospodářství. I pražský Prior „číslo 2" proto musel získat odpovídající a reprezentativní budovu. Ministerstvo obchodu tedy v roce 1971 oslovilo pět předních domácích ateliérů.
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Soutěž vyhrál ateliér SIAL (Sdružení inženýrů a architektů v Liberci), spoluzaložený věhlasným Karlem Hubáčkem, jehož odolnost zajišťovala tamním návrhům nebývalou svobodu. Liberečtí architekti tak i v dobách tuhé normalizace dokázali sledovat světové trendy a držet s nimi krok.
Nejlepší architekti...
Projekt měl na starosti zkušený architekt Miroslav Masák, který k sobě přibral ještě dva začínající architekty – sedmadvacetiletého Martina Rajniše a pětadvacetiletého Johna Eislera.
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Inspiraci hledali i v zahraničí – například v soudobém technicistním projektu pařížského muzea Centre Pompidou. Po jeho vzoru do budovy zakomponovali otevřené technické zařízení a přiznané vodovodní potrubí či vzduchotechniku.
Trojice architektů se řídila požadavkem města na jednoduchou podobu a odporem k dynamickým prvkům na fasádě. Výsledná podoba domu odpovídala jejich pojetí skutečné funkce domu – tedy přechodného skladu zboží, jak k loňskému padesátiletému výročí napsal sám Masák.
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...a špičkoví stavitelé
Projekt přesto doznal řady změn – ať už kvůli nezbytným úsporám, ale také kvůli námitkám zástupců Prahy. Za své vzala například idea čistě technicistní a výrazně členité podoby domu, s fasádou z kovových panelů. Uplatnění místo nich našly betonové prefabrikáty.
Barevné řešení domu mělo být také o poznání výraznější než výsledná bílo-žlutá barevná kombinace. Autoři původně navrhovali modro-zelenou variaci, z niž ale byli nuceni slevit po jednání s Útvarem hlavního architekta města Prahy.
Národní k nepoznání
Stavba obchodního domu byla jen jednou z částí velkolepého plánu na proměnu celé lokality – v jeho těsném sousedství o dekádu později vyrostla stanice metra. Jejímu rozměrnému vestibulu navazujícímu na podobu Prioru musel ustoupit zbytek celého bloku domů.
Zvláštní přístup si vyžádal i průběh stavby, kdy byla kromě rychlosti stěžejní i kvalita. Vysoké požadavky a nedostatek zkušeností domácích firem s obdobnými budovami vedly k neobvyklému kroku.
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Zhotovitel se hledal za hranicemi Československa. Náročné výběrové řízení nakonec vyhrála Ingra Zagreb, uvádí architekt Miroslav Masák.
Jugoslávská firma se ale záhy stáhla a zakázka tak připadla uchazečům na druhém místě, švédským firmám SIAB a ABV Stockholm. Volba skandinávských stavebníků nebyla úplně náhodná, první jmenovaná firma stavěla obchodní dům Kotva.
Tisíce metrů prodejních ploch
Výsledkem snažení trojice architektů je monumentální stavba kombinující prvky funkcionalismu, brutalismu a hi-tech architektury. Do stávající historické zástavby však masivní normalizační stavba vstoupila poměrně necitlivě, což jí Pražané v době vzniku vytýkali, jak popsal v rozhovoru pro iDNES.cz architekt Martin Rajniš, jeden z trojice autorů.
Šest nadzemních pater obchodního domu, kdy čtvrté a šesté směrem na jih terasovitě ustupuje, doplňují tři podzemní podlaží. Charakteristickou je prostorná komunikační pasáž probíhající celou jižní stranou domu a přes celou výšku stavby. Otevřený prostor, který protínají ramena pohyblivých schodů, ohraničovala skleněná stěna, zajišťující přístup denního světla.
Poměrně unikátní bylo i vnitřní uspořádání prodejních ploch. Díky nosné konstrukci ze železobetonu a betonovým stropním panelům o délce dvanáct metrů v nich zcela chyběly zdi a prodejci si tak mohli prostory upravit libovolně podle svých potřeb.
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Rozlehlé prostory o rozloze 2 500 metrů čtverečních, jejichž zásobování měla na starost trojice nákladních výtahů v zadním traktu, tak v každém patře narušovaly jen poměrně subtilní nosné sloupy.
Druhý pražský Prior
Nový obchodní dům Prior, jenž byl teprve druhým v hlavním městě, jak napovídaly obří žluté číslice „02“ na fasádě, své dveře otevřel 21. dubna 1975. Desátého února, tedy jen tři měsíce před domem na rohu Národní a Spálené, přivítala první zákazníky Kotva na náměstí Republiky.
Ono pojmenování má však i druhé vysvětlení, které tkví ve jméně samotného libereckého ateliéru. Komunisté SIAL počátkem 70. let začlenili do libereckého Stavoprojektu a tehdy získal nové a odosobněné jméno Ateliér 02.
Tak jako komunisté zasáhli do formy a autonomie libereckého ateliéru, ovlivnili na poslední chvíli a navzdory vůli autorů i podobu domu. Na jeho fasádě tak přibyly další prvky – například nápis „30 vítězných let“ namísto označení obchodního domu. Chybět nesměla ani rudá hvězda.
Pět pater všeho
Zákazníci ve čtyřech nadzemních podlažích druhého pražského Prioru našli takřka kompletní sortiment zboží. Pod jednou střechou se tu prodávalo vše, co mohl moderní socialistický člověk potřebovat.
Sehnat tu mohl cokoli od oblečení a látek na metráž, přes domácí potřeby a nádobí, elektroniku ale i sportovní vybavení, až po hračky nebo třeba gramofonové desky ale i motorky.
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V prvním podzemním podlaží byla, stejně jako dnes, velká prodejna potravin. Dvě nižší patra zabraly sklady a technické prostory, páté podlaží bylo určené pro zázemí zaměstnanců a v šestém byly kanceláře vedení obchodního domu.
Název obchodního domu se z popudu plánovací komise už krátce po otevření změnil z číselného označení na dnes již zažité Máj. Jeho funkce se však nijak nezměnila.
Privatizace a snaha o zbourání
První změna přišla až v porevolučních letech. V roce 1992 celou budovu v rámci obřího privatizačního projektu jako jeden z třinácti Priorů po celém Československu koupil dnes již takřka neznámý americký řetězec K-Mart.
Američané budovu s takřka nezměněným účelem provozovali čtyři roky a poté ji prodali řetězci Tesco. Ani britskému retailovému gigantu však dům příliš nevyhovoval. Společnost proto v únoru 2006 požádala o demoliční výměr. Vyvolala však bouřlivou diskusi o dalším osudu obchodního domu, kterou Ministerstvo kultury zdánlivě utnulo v polovině léta, kdy rozhodlo, že budovu nezařadí na seznam památek.
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Další vývoj však přiměl úředníky změnit názor a resort na návrh historika architektury Rostislava Šváchy o několik měsíců později, takřka na den přesně před dvaceti lety, prohlásil obchodní dům Máj nemovitou kulturní památkou.
Obchodní dům tak byl jednou z prvních normalizačních staveb, u nichž stát uznal potřebu zachování pro budoucí generace. Například Kotva, tedy „první pražský Prior,“ získal památkovou ochranu až o třináct let později.
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Řada architektonicky cenných budov ze stejného období však takové štěstí neměla. Jen dva roky poté, co Máj získal památkovou ochranu, šel k zemi jiný obchodní dům – liberecký Ještěd navržený architektem a ústřední osobností ateliéru SIAL Karlem Hubáčkem ve spolupráci s Miroslavem Masákem.
Společnost Tesco později budovu alespoň protáhla opravami. Změnila též jméno na „My,“ tedy určitou napodobeninu původního názvu – alespoň při anglické výslovnosti. I britská firma se nicméně domu později zbavila.
Bouřlivé převlečení do nového hávu
Ač památkově chráněná, celá budova se během rekonstrukce mezi roky 2022 a 2024 pod správou firmy Amadeus Real Estate dočkala výrazné proměny. Původní plány, které například Klub za starou Prahu označil za nepřípustnou deformaci památky a zásadní změny tvaru budovy, počítaly se zásadní proměnou.
Mezi uvažovanými změnami bylo například nahrazení částečně betonové fasády do Národní celoskleněnou plochou, nebo dorovnání terasovitě se svažujících podlaží směrem do Spálené na jednu výšku.
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Developer se později s památkáři dohodl na zachování vzhledu budovy a dokonce navrácení některých prvků, o které během půl století od otevření přišla. Zvnějšku se tedy charakter budovy neproměnil – fasáda prošla citlivou opravou, která jí vrátila zašlý lesk v původní podobě.
Máj zakonzervovat nešlo
Za projektem rekonstrukce stál ateliér AGE project, který ke spolupráci přizval i dva původní architekty – Martina Rajniše a Johna Eislera, pro něhož šlo o jeden z posledních projektů, neboť v říjnu 2024 zemřel. Miroslav Masák, poslední z původní trojice, se projektu zúčastnit odmítl. Už dříve se nechal slyšet, že s úpravami domu nesouhlasí.
„Myslíme si, že jeho finální podoba po modernizaci dobře skloubila naši původní ideu, ale zároveň je i pozitivním krokem vpřed. Zakonzervovat celý stav na úrovni o 50 let zpět prostě nejde. Věříme, že se bude veřejnosti po otevření líbit,“ uvedl už před zahájením Rajniš.
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Účet za rekonstrukci oproti plánům o hodně vyrostl – opravy si celkem vyžádaly přibližně čtyři a půl miliardy korun, tedy více než čtyřnásobek původně odhadované částky.
Uvnitř vládne zábava a kýč
Vzhledem k úpravě projektu a shodě s památkáři tak bylo zvenčí po dokončení fakticky jedinou problematickou částí pestrobarevné dětské hřiště na jedné ze střešních teras. Firma jej tam nechala umístit bez povolení a musela jej odstranit.
U veřejnosti však smíšené pocity vyvolaly dvě několikametrové plastiky od umělce Davida Černého, které firma ještě před otevřením nechala na přechodnou dobu nainstalovat na onu citlivě opravenou fasádu. Od té doby získala už několikeré prodloužení povolení.
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Původní výjimečnost je pryč, strašné interiéry, hodnotí historici nový Máj
Kritiku některých architektů i části veřejnosti sklidil i interiér, který se během rekonstrukce změnil k nepoznání. V interiéru v současnosti vládne určitá uhlazenost, známá z jiných obchodních domů. Máj tak dle odborníků ztratil něco ze své technicistní unikátnosti.
Nelíbí se jim ani rozdělení interiéru pevnými příčkami, které blokují přístup denního světla a tím popírají i původní architektonický záměr. Příliš kladných reakcí si neodneslo ani kýčovité herní centrum „Levels“ ve vyšších patrech Máje.
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Zábava na prvním, druhém i třetím místě. Pražský Máj se otevřel hostům
Zároveň se sluší vyzdvihnout, že oprava vrátila do původně skomírajícího obchodního domu zákazníky, přestože jeho účel se poněkud změnil. Na prvním místě je tu dnes namísto prodeje zboží zábava.
Obchodní dům Máj v minulosti a nyní