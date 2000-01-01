náhledy
Bosenská Zenica se turistům krásou nevnucuje. Nad průmyslovým městem se tyčí komíny a v údolí se tísní šedá sídliště. Uprostřed toho všeho však ční Lamela – 102 metrů vysoký obytný kolos a betonový symbol sebevědomé socialistické Jugoslávii, při jehož stavbě se využívala i jaderná technologie.
Autor: František Křížek
Mezi nejkrásnější města Bosny a Hercegoviny jde v pořadí čtvrté největší sídlo zařadit jen stěží. Výhledům na Zenica převážně dominují rezavé haly a komíny obřích oceláren, a jinak pod kopci město rámují panelová sídliště.
Autor: Emin Tarahija, Creative Commons
Surové dědictví občanské války pořád jako by tu pořád viselo ve vzduchu. Stejně jako popílek z vyhaslých fabrik. Ne nadarmo se městu přezdívá bosenský Manchester.
Autor: Profimedia.cz
Je to průmyslové srdce balkánské země. Srdce, o kterém se v dobrém hovoří jen tehdy, když zmiňujete zdejší ligový fotbalový klub Čelik. Není toho mnoho, čím by na první pohled mohla Zenica nabídnout.
Autor: Profimedia.cz
I z hlediska své zástavby se připomíná hlavně architekturou, která je jednou velkou přehlídkou jugoslávského modernismu.
Autor: Profimedia.cz
Pokud vám ale tento styl svědčí, nebo vás hlouběji oslovuje, budete nadšení. Brutalismus tomuhle Ocelovému městu určitým osobitým až zvráceným způsobem vlastně sluší. O kvalitách sídla s necelými 150 000 obyvateli asi vypovídá i to, co tu považují za svůj největší skvost.
Autor: František Křížek
Tím místními tolik oslavovaným klenotem je totiž Lamela. Stavba z betonových panelů, obytný komplex. Pro někoho je to to nejvýraznější podtržení nevkusu zdejšího urbanismu. Ale pro nemálo jiných je jako zářivý maják, odkazující na někdejší prosperitu města.
Autor: František Křížek
Když byla v roce 1976 dokončena, stala se Lamela se svými sedmadvaceti podlažími a výškou 102 metrů nejvyšší budovou Bosny a Hercegoviny. Byl to první pořádný zdejší mrakodrap. Co víc, byla to (na chvilku) nejvyšší budova celé Jugoslávie.
Autor: František Křížek
Hrdost z toho, že ta nejvyšší rezidenční budova stojí právě tady, a ne třeba v nedalekém Sarajevu, nebo v dalekém Bělehradě, mezi místními přetrvala.
Autor: František Křížek
Vznikala šest let, podle projektu sarajevského ateliéru Plan, vedeného architektem Slobodanem Jovandićem. Hodí se zmínit, že původně měla být Lamela vyšší. Podle plánů měla mít pater třicet. Ale kvůli obavám ze silného znečištění ovzduší výška zredukována.
Autor: František Křížek
Kriticky se dá podotknout, že to vlastně není jedna jediná budova, ale kompozice šesti domů. A ještě přesněji řečeno, šesti různě vysokých domů. Poskládaných stupňovitě tak, aby mohutná stavba směrem k ulici postupně klesala.
Autor: František Křížek
Na svou dobu šlo o mimořádně velké, ale překvapivě řídce zalidněné bydlení. Lamela v sobě má 232 bytů, což je vzhledem k jejím rozměrům relativně malý počet. Důvodem byly především prostornější dispozice bytů, protože převažovaly třípokojové a čtyřpokojové dispozice.
Autor: Pcccccnt, Creative Commons
Uvnitř se překvapivě nenachází typické malé socialistické byty, jaké bychom od podobného komplexu čekali. I z dnešní realitní nabídky vyčteme převahu bytů o 90 metrech čtverečních. Na socialismus i na poměry Bosny a Hercegoviny to bylo velmi slušně disponované bydlení.
Autor: Pcccccnt, Creative Commons
Lamela neměla „růst do krásy“, byla spíš stavebním experimentem. Cílem bylo vyrovnat se co nejrychleji s prudkou industrializací a rostoucím počtem obyvatel Zenice. Plánovalo se, že k těm šesti domům se brzy připojí další. Stavba rostla po částech, jednotlivých „lamelách“, nikoli najednou.
Autor: František Křížek
Urbanistické plány v Bosně a Hercegovině počítaly už druhé poloviny 60. let s vysokými domy, maximálním využitím stavebních pozemků a postupným nahrazováním starších, často nevyhovujících objektů. Jenže každá nová změna i něco starého bere. Příběh Lamely začal rozsáhlou demolicí čtvrti.
Autor: František Křížek
Šest domů mělo šest samostatných vchodů. Za každým žila trochu jiná komunita. Rodiny zaměstnanců z oceláren bydleli na jiné adrese, než třeba horníci. Nejmenší sekce Lamely byla původně vyhrazena k ubytování zahraničních inženýrů a konzultantů. Bydleli zde Němci, Italové i Češi.
Autor: František Křížek
Propojení mezi Lamelou a Zenicou je doslovné a těsné. Z výšky pětadvacátého podlaží snadno přehlédnete celé město, a zrovna tak se nikde ve městě neschováte před siluetou stupňovitého mrakodrapu. Zenický Empire State Building je tu všudypřítomný.
Autor: František Křížek
Úzká vazba tu funguje i mezi Lamelou a zdejším fotbalovým klubem. Budova je usazena tak, že v podstatě dotváří okraj areálu místního stadionu Bilino polje. Z balkonu tu máte skvělý výhled na celé hřiště. Při důležitých zápasech slouží balkony v Lamele jako soukromé lóže, osobní tribuny.
Autor: Yugotour
Lamela se stala symbolem technologické a ekonomické síly tehdejšího socialistického systému a historická literatura ji výslovně popisuje jako jeden z jeho nejvýraznějších městských symbolů. Zenica, to jsou ocelárny, Čelik a Lamela.
Autor: František Křížek
Pochopitelně, že i sem dorazil úpadek. Po rozpadu Jugoslávie a útlumu těžkého průmyslu v Zenici se struktura obyvatel proměnila, a údržba tak obrovského komplexu je pro společenství vlastníků finančně i organizačně velmi náročná.
Autor: Niegodzisie
Zanedbaná údržba a chřadnoucí vzhled se silně propisují do omšelého výzoru na celou budovu. Chyby nejsou jen estetické. V Lamele mají dnes problémy s výtahy, a prakticky už od kolaudace tu zápasí s poruchami dodávek vody do vyšších podlaží.
Autor: František Křížek
Pro místní pak Lamela ztělesňuje vzpomínku na časy, kdy se Zenica ekonomicky probudila, rostla a prosperovala. Nevidí ji tedy jako něco ošklivého. Na minulost tu vzpomínají s jistou melancholií.
Autor: František Křížek
Sláva Lamely nevyvanula, byť už dávno není tou největší rezidenční budovou Bosny a Hercegoviny. V národním žebříčku má dnes sedmou příčku. Pro obyvatele Zenice je ale podstatné to, že kdysi byla první – a v jejich městě je pořád ta nejvyšší.
Autor: František Křížek