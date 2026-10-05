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Betonová pýcha socialistické Jugoslávie má 102 metrů. Bosna je na panelák hrdá

Radomír Dohnal
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Bosenská Zenica se turistům krásou nevnucuje. Nad průmyslovým městem se tyčí... Mezi nejkrásnější města Bosny a Hercegoviny jde v pořadí čtvrté největší sídlo... Surové dědictví občanské války pořád jako by tu pořád viselo ve vzduchu. Stejně... Je to průmyslové srdce balkánské země. Srdce, o kterém se v dobrém hovoří jen... I z hlediska své zástavby se připomíná hlavně architekturou, která je jednou... Pokud vám ale tento styl svědčí, nebo vás hlouběji oslovuje, budete nadšení.... Tím místními tolik oslavovaným klenotem je totiž Lamela. Stavba z betonových... Když byla v roce 1976 dokončena, stala se Lamela se svými sedmadvaceti... Hrdost z toho, že ta nejvyšší rezidenční budova stojí právě tady, a ne třeba v... Vznikala šest let, podle projektu sarajevského ateliéru Plan, vedeného... Kriticky se dá podotknout, že to vlastně není jedna jediná budova, ale... Na svou dobu šlo o mimořádně velké, ale překvapivě řídce zalidněné bydlení....
Bosenská Zenica se turistům krásou nevnucuje. Nad průmyslovým městem se tyčí komíny a v údolí se tísní šedá sídliště. Uprostřed toho všeho však ční Lamela – 102 metrů vysoký obytný kolos a betonový symbol sebevědomé socialistické Jugoslávie.

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