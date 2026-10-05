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Simona Krainová ukázala své bydlení v Praze. Vzniklo spojením dvou půdních bytů
Vyrůstala se sestrou a rodiči v šedesátimetrovém panelákovém bytě, v Paříži sdílela domov s dalšími modelkami a později se dívala z kuchyně na Notre Dame. Za svůj skutečný domov dnes Simona Krainová...
Sláva, luxus a půl miliardy. Thierry Henry prodává ikonické bydlení v New Yorku
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů...
Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Představitel Péti Bajzy z Bylo nás pět ukázal bydlení: Zachránil dům z roku 1750
Dům z roku 1750 si Adam Novák s manželkou Petrou pořídili už skoro před deseti lety a rozhodli se postupně dokončit rekonstrukci započatou předchozím majitelem. Zásadní pro ně přitom bylo efektivní...
Panelákový klenot z 60. let. Sídliště Ďáblice dodnes překvapuje kvalitou života
Na sídlišti Ďáblice v Praze 8 mají paneláky střešní terasy, mezi domy je jezírko a vstupní haly zdobí umělecká díla. Promyšlená čtvrť z přelomu 60. a 70. let dodnes překvapuje. Její příběh přiblíží...
Stoupačky máte za novými obklady. Kdo zaplatí bourání, až se budou měnit?
Výměna stoupaček patří k opravám, kterým se starší bytový dům dříve či později nevyhne. Pro obyvatele bytu to může znamenat odstávku vody, hluk, prach a především nutnost pustit řemeslníky do...
KVÍZ: Kvíz o střešní krytině. Víte, co vydrží a kdy potřebuje opravu?
Dům bez střechy je jako člověk bez kabátu. Za dobrého počasí je mu hej, ale když přijde zima, vítr nebo déšť, situace se dramaticky mění. Správný výběr střešní krytiny není jen estetickou záležitostí...
Betonová pýcha socialistické Jugoslávie má 102 metrů. Bosna je na panelák hrdá
Bosenská Zenica se turistům krásou nevnucuje. Nad průmyslovým městem se tyčí komíny a v údolí se tísní šedá sídliště. Uprostřed toho všeho však ční Lamela – 102 metrů vysoký obytný kolos a betonový...
Konec večírků? Zpěvák Sámer Issa ukázal snoubenku Lucii i jejich byt v Praze
V minulosti platil Sámer Issa za bouřliváka. V poslední době se ovšem zdá, že se po boku snoubenky Lucie Junkové uklidnil a našel jiný životní směr. Společně si zařídili krásné bydlení v centru Prahy...
Lustr do obývacího pokoje vybíráte za dne. Prověří ho až říjnové večery
S kratšími dny se ukáže, jestli osvětlení obývacího pokoje skutečně funguje. Lustr může dobře vypadat, ale při čtení nechávat knihu ve stínu nebo večer nepříjemně oslňovat. O pohodlí rozhoduje...
Vrazili do zahrady 715 tisíc. Vybudovali lázně i posilovnu, má to však háček
Pár z Británie utratil v přepočtu přes 700 tisíc korun za proměnu zahrady u domu, který si pronajímají. Přestože pozemek nevlastní, vybudovali na něm wellness s vířivkou, posilovnu, voliéru i...
Sherlock ze Žižkova. Známý spisovatel ukázal bydlení, knihovnu zde nenajdete
Přestože napsal desítky knih a jeho Sherlock Holmes vzbudil před lety mezi fanoušky poprask, doma byste u spisovatele Petra Macka rozsáhlou knihovnu hledali marně. Ve svém žižkovském bytě totiž sází...
Kráska z Mamma Mia opouští manžela i luxusní sídlo. Dům prodává za 69 milionů
Hollywoodská kráska Amanda Seyfriedová dala k prodeji svůj dům v Hollywood Hills, a to jen pár týdnů předtím, než s manželem Thomasem Sadoskim oznámili, že se rozcházejí. Ať už je prodej domu spojený...
Tři technologie, jeden systém. Jak správně vyřešit vytápění, chlazení a teplou vodu
Moderní tepelná technika už nemusí řešit vytápění, chlazení a ohřev vody odděleně. Správně navržená vytápěcí technika může tyto funkce propojit do jednoho systému, jehož základem bývá tepelné...
Jeho ořešák mi ničí plot i jezírko, soused to ignoruje. Jak postupovat podle zákona?
„Soused zasadil ořešák metr od našeho plotu, který podle všeho brzy zničí. Kořeny navíc prorůstají k mému velkému jezírku, kde můžou poškodit fólii. Když jsem problém nadnesl, soused jen odvětil, že...
Sláva, luxus a půl miliardy. Thierry Henry prodává ikonické bydlení v New Yorku
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů...
Energetický štítek A není luxus, ale nutnost: Podle čeho poznat dům, který se vyplatí?
Doby, kdy se při výběru domu řešil jen počet pokojů a velikost pozemku, jsou nenávratně pryč. V roce 2026 jsou provozní náklady nemovitosti stejně důležitým faktorem jako samotná výše hypotéky....