Proč Nový Svět? Název čtvrti je pravděpodobně odvozen od jejího umístění: Jednalo se o nově osídlený svět, tedy nově zastavěnou část za tehdejšími hradbami města.
Nový Svět. Už samotný název naznačuje, že se nejedná jen o další pražskou uličku. Tato jedinečná enkláva na Hradčanech je pro mnohé Pražany i návštěvníky ztělesněním romantiky, ticha a historie. Působí jako kulisy z pohádky, kde se čas řídí svým vlastním, poklidnějším tempem. Není divu, že si toto místo v průběhu staletí zamilovala celá řada slavných osobností.
Zakladatelská etapa a urbanistické pozadí
Historie Nového Světa se začala psát ve 14. století. Oblast ležela mimo hlavní městskou zástavbu, tvořila spíše předhradí, které vznikalo podél staré cesty vedoucí ke Střešovicím. Zásadní zlom přišel v roce 1360, kdy císař Karel IV. nechal tuto osadu začlenit do nového městského opevnění Hradčan.
Původní terén v místě Nového Světa tvořilo údolí potoka Brusnice. Zakladatelé museli údolí zasypávat a složitě zastavovat, což je důvod, proč jsou ulice v Novém Světě tak křivolaké a úzké – musely kopírovat staré cesty a terénní nerovnosti.
Od počátku byl Nový Svět v přímém kontrastu s majestátností nedalekého hradu. Zatímco na Hradčanech rostly paláce šlechty, zde žilo především hradní služebnictvo, řemeslníci a drobní živnostníci.
„V domcích žila za první republiky převážně chudina a lidé, kteří byli služebně vázáni k Hradu. Nouze, nezaměstnanost a hlad byly v těchto místech všudypřítomným hostem. V malinkých místnostech se tísnily početné chudé rodiny. Rodiče spali v posteli a v hadrech na zemi mezi mračnem švábů třeba i osm až deset dětí,“ vysvětluje Petr Ryska na portálu Praha Neznámá.
„Protože v těsných světnicích nebylo k hnutí, přenášel se za hezkého počasí veškerý místní život do ulic a přilehlých dvorečků. Mezi domky navíc visely šňůry zatížené prádlem, takže zdejší kolorit silně připomínal italské uličky. Toto místo bylo za první republiky často vyhledáváno filmaři a nejinak je tomu pro jeho malebnost i dnes,“ dodal Petr Ryska.
Proměny ve staletích – požáry, obnova a barokní rozvoj
Zatímco hradčanská aristokracie žila v kamenných sídlech, domky v Novém Světě byly z velké části dřevěné, a to se jim stalo osudným. Čtvrť dvakrát téměř celá lehla popelem: poprvé v roce 1420 během husitských válek a fatálně podruhé při velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541.
Právě tento požár definoval současný ráz čtvrti. Po rozsáhlé destrukci probíhala obnova a intenzivní rozvoj především během 17. a 18. století, kdy domky dostaly své barokní a klasicistní fasády. I přes tyto přestavby si Nový Svět zachoval svůj maloměstský ráz – malé půdorysy, nízké, často jednopatrové domy a úzké uličky.
Zajímavosti a dnešní atmosféra Nového Světa
Dnes je Nový Svět považován za skutečný pražský skvost – tiché útočiště nebo zapomenutou vesnici v metropoli, kde se čas skutečně zastavil. Klid a absence davů, tak ostrý kontrast s nedalekým Hradem, činí procházku autentickým zážitkem. Během své návštěvy se nechte pohltit detaily, které uvidíte jen zde:
Domečky se „zlatými“ znameními
Dům U Zlaté hrušky (Nový Svět čp. 78/3) – jeden z nejvíce fotografovaných domů. Tento výrazný dům je umístěn v klíčovém bodě, kde se ulička Nový Svět láme a kde se dříve nacházela hranice mezi Hradčany a vnější osadou.
Přestože čtvrť po staletí obývala spíše chudina, domovní znamení vyprávějí příběh o dávné touze po lesku. Mnoho domů dodnes nese malebná znamení s odkazem na drahé kovy: U Zlatého noha (kde bydlel Tycho Brahe), U Zlaté hrušky nebo U Zlatého žaludu. Jsou tichou připomínkou historie, kdy chudí obyvatelé možná těmito „zlatými“ názvy chtěli svému skromnému bydlení dodat alespoň symbolickou vznešenost a zajistit si lepší pověst.
Vzpomínka na obléhání: Zazděné dělové koule
Vypravěči osudových ran Prahy jsou i dělové koule, zazděné dodnes do fasád některých domů. Tyto mrazivé relikvie jsou památkou na obléhání Prahy v roce 1757 během sedmileté války, kdy pruská armáda město ostřelovala. Slouží jako fascinující hmatatelná připomínka, že idylická čtvrť si musela v minulosti projít skutečným válečným peklem.
Roubený klenot: Dům U Raka (čp. 93)
Největší architektonickou kuriozitou je dům U Raka v Černínské ulici. Jedná se o jediné dochované roubené stavení v historickém jádru Prahy, které přečkalo ničivé požáry. Jeho nízká, dřevěná konstrukce se šindelovou střechou je jako vystřižená ze starého venkovského kalendáře. Dům je silně spjat s literaturou: inspiroval romaneto Zázračná Madona Jakuba Arbesa a později ho společně vlastnili a obývali velikáni české literatury, spisovatelé Arnošt Lustig a Ota Pavel.
Malé uličky a průchody
Všímejte si drobných architektonických detailů, které svědčí o historii chudinské čtvrti. Uličky jsou zde často užší než jinde v Praze a občas se setkáte s visutými pavlačemi a nízkými podloubími, které propojují domy a šetří prostor na malých parcelách. Místo monumentálních staveb zde panuje intimní, lidový rozměr.
Známé stopy minulosti: Kdo zde bydlel a proč?
Nový Svět si vždy dokázal získat srdce umělců a myslitelů, kteří hledali klid, inspiraci a útěchu mimo rušné centrum. Tato bohémská atmosféra vedla k tomu, že čtvrť byla přirovnávána k pařížskému Montmartru – místu, kde se stírá hranice mezi chudobou a kreativitou.
Věda a hvězdy: Tycho Brahe
Nejslavnější historický obyvatel, dánský hvězdář a alchymista Tycho Brahe, zde pobýval kolem roku 1600 na pozvání císaře Rudolfa II. Zdržoval se v domě U Zlatého noha, než se přesunul na Pohořelec. Jeho přítomnost v Novém Světě dodává místu nádech tajemné renesanční vědy a magie.
Malířská inspirace: Paleta a plátno
Klidné uličky a malebné, staré domky byly ideální pro vizuální umělce. Slavný malíř Jan Zrzavý zde dlouhodobě pobýval a tvořil. Nový Svět také přitahoval moderní umělecké dvojice – například malíře Jiřího Bělce s jeho manželkou, herečkou Jitkou Novákovou, kteří si zde našli svůj tvůrčí azyl.
Literatura a svoboda: Od romaneta po novináře
Kromě spisovatelské trojice Arbes, Lustig a Pavel, kteří proslavili dům U Raka, si čtvrť oblíbili i další literáti. K atmosféře Nového Světa silně inklinoval také básník a prozaik Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny, který sem často docházel. Tito tvůrci hledali v Novém Světě odstup od oficiálního života a tvůrčí svobodu.
Svět surrealismu a filmu: Jan Švankmajer
Kouzlo Nového Světa přitahovalo i filmaře. Ve čtvrti dlouhá léta žil a tvořil významný surrealista Jan Švankmajer. Jeho tvůrčí dílna a byt byly umístěny právě zde. Jeho tvorba, často tajuplná a pohrávající si s lidskou představivostí, dokonale souzněla s mystickou atmosférou těchto hradčanských uliček.
Tip pro autentický zážitek
Nejlepší způsob, jak vnímat klid Nového Světa, je vyhnout se hlavní trase od Pražského hradu. Doporučuje se sem přijít od tramvajové zastávky Pohořelec a nechat se vést spletitými uličkami. A pamatujte: Nejkouzelnější je atmosféra brzy ráno nebo po západu slunce.
Nový Svět je tak nejen historická památka, ale i živá vzpomínka na kreativní duši Prahy. Pokud hledáte místo, kde se snoubí historie chudých obyvatel s bohatou inspirací a kde davy vystřídalo ticho, Nový Svět v Praze 1 stojí za objevení.